MOZAIC STIRI SPORTIVE: Andone, mai tare ca Messi

Publicat de Ziarul de Vrancea 35 vizualizari

Atacantul echipei Deportivo La Coruña, Florin Andone, a fost desemnat, ieri, jucătorul lunii decembrie în campionatul spaniol, devansandu-i pe Lionel Messi (FC Barcelona) şi Vitolo (FC Sevilla), informează site-ul oficial al grupării galiciene.

"Este o onoare să primesc acest premiu şi trebuie să le mulţumesc tuturor colegilor mei, fără ei nu aş fi putut caştiga. Am încredere în mine, sunt o persoană care munceşte mult, care îşi doreşte mai mult şi care dă totul pe teren", a declarat Andone. Internaţionalul roman în varstă de 23 de ani a jucat în trei din cele patru meciuri disputate de Deportivo La Coruña în luna decembrie şi a reuşit să marcheze trei goluri şi să dea o pasă decisivă.



Campioanele cer rentă viageră



Sportivele Ana Maria Popescu, Simona Gherman, Simona Pop şi Loredana Dinu, medaliate cu aur în proba de spadă echipe la Jocurile Olimpice de la Rio, au depus cereri pentru rente viagere, a declarat, ieri pentru News.ro, Mihai Căpăţană, director în cadrul MTS. Cele patru sportive medaliate cu aur în proba de spadă pe echipe la JO de la Rio au depus cererile pentru rente viagere în luna decembrie, astfel că din 1 ianuarie vor beneficia de acestea, banii urmand să-i primească începand de luna viitoare. Simona Pop declara încă din toamna trecută că va întrerupe activitatea competiţională pentru a avea un copil, iar Loredana Dinu a susţinut acelaşi lucru la finalul anului trecut. Ana Maria Popescu şi Simona Gherman ar fi deja însărcinate, dar niciuna nu confirmă.. La randul său, George Boroi, secretar general al COSR, a precizat pentru News.ro că la forul olimpic nu au sosit încă cererile sportivelor pentru confirmarea rezultatelor.



Concurenţă pentru Tătăruşanu



Portarul echipei Atalanta Bergamo, Marco Sportiello, a fost împrumutat pană în vara anului 2018 la echipe AC Fiorentina, urmand să-şi dispute postul de titular cu Ciprian Tătăruşanu, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării toscane. În vara anului 2018, AC Fiorentina va avea drept de cumpărare definitivă a jucătorului pentru opt milioane de euro. Marco Sportiello, în varstă de 24 de ani, a jucat în 84 de meciuri în patru sezoane la Atalanta Bergamo, dar în acest sezon a evoluat doar în opt partide, fiind mai mult rezerva albanezului Etrit Berisha.



Morar a ales Viitorul



FC Viitorul a anunţat, ieri, primul transfer realizat în această iarnă, reuşind să-l achiziţioneze pe atacantul Vlad Morar (23 ani), care a evoluat în turul campionatului la ASA Tg. Mureş. Vlad Morar a jucat de 13 ori în actualul sezon al Ligii I, marcand patru goluri şi oferind două pase de gol. Vlad Morar are 50 de apariţii în Liga I (pentru U. Cluj, Petrolul Ploieşti şi ASA Tg. Mureş). El a marcat 13 goluri şi dat patru pase decisive în primul eşalon. Morar vine la FC Viitorul în postura de jucător liber şi a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu formaţia constănţeană. Morar este aşteptat să se alăture antrenamentelor conduse de Gheorghe Hagi în Cipru, începand de sambătă.



Grigoraş, ţinut pe uscat



Tehnicianul Petre Grigoraş a declarat că nu a primit niciun salariu la Pandurii Targu Jiu din iulie pană în decembrie. "Mi-au oferit înainte 1.500 de euro pe lună brut, am acceptat, şi apoi am primit altă informaţie, că nu se mai poate continua cu mine. Am acceptat oferta ca să văd reacţia danşilor, nu puteam să o accept sub nicio formă. Nu am primit niciun salariu nici eu, nici jucătorii timp de 6 luni, din iulie pană în decembrie, am primit doar nişte prime. Am sperat că lucrurile se vor îndrepta. Condescu poate vorbi despre ce s-a întamplat după ce a venit dansul, mi se pare că nu poţi să vorbeşti cat timp nu erai aici ", a declarat Petre Grigoraş la Digisport.. Pandurii Targu Jiu, club care se confruntă cu mari dificultăţi financiare, a intrat în insolvenţă în luna octombrie. Antrenorul Petre Grigoraş şi mai mulţi jucători nu au acceptat reducerea salariilor, propusă de conducerea clubului. Miercuri, Flavius Stoican a fost prezentat ca antrenor principal al echipei şi a condus un prim antrenament al lotului de 40 de jucători care sunt prezenţi în această perioadă pentru o acţiune de definitivare a lotului.



S-a mai retras o echipă de handbal



Echipa de handbal feminin Cetate Deva nu va face deplasarea la Cluj, pentru meciul de sambătă cu Universitatea, anunţandu-şi retragerea din Liga Naţională, care va continua astfel cu 12 formaţii. Cetate Deva urma să joace sambătă, în etapa a XIII-a a Ligii Naţionale, cu Universitatea Cluj, dar a anunţat că nu va face deplasarea şi că se retrage din Liga Naţională. Anterior, Cetate Deva nu a susţinut nici meciul de pe teren propriu, din etapa a XII-a, cu SCM Craiova, pe care l-a pierdut la ”masa verde” cu 0-10. În aceste condiţii, Liga Naţională feminină va continua cu 12 echipe. La startul sezonului s-au aflat 14 formaţii, dar după cateva etape s-a retras CSM Ploieşti, invocand absenţa susţinerii financiare. Toate rezultatele înregistrate în partidele cu Cetate Deva în primele 11 etape ale Ligii Naţionale vor fi anulate.



Nu e China ca Realul!



Fundaşul portughez Pepe îşi va prelungi pentru încă un sezon contractul cu Real Madrid, după ce a refuzat oferte "fabuloase" din China. Pepe, al cărui contract expiră în acest an, a decis să rămană la Real Madrid pană în iunie 2018, pentru cinci milioane de euro pe sezon. A Bola notează că Pepe a decis să renunţe la "ofertele fabuloase" de 20 de milioane de euro pe doi ani, pentru a putea evolua şi la Cupa Mondială din Rusia. Jucătorul crede că plecarea în China i-ar putea compromite prezenţa la competiţia de anul viitor. Pepe joacă la Real Madrid din 2007.



Payet face mofturi



Atacantul francez Dimitri Payet va fi amendat de conducerea grupării West Ham United cu 250.000 de lire sterline, dacă va continua să refuze să joace la echipa engleză. Antrenorul Slaven Bilic anunţase, joi, că jucătorul nu mai vrea să evolueze pentru West Ham, dar nici nu se pune problema ca acesta să fie transferat. "Probabil că este abordat de alte cluburi, lucru normal în această perioadă. Dar pană nu-şi schimbă atitudinea, nu va juca şi nu se va antrena cu noi", a afirmat Bilic. Jucătorul de 29 de ani, internaţional francez, are mai multe oferte de la alte echipe. El a venit la West Ham de la Olympique Marseille în iunie 2015 pentru aproape 11 milioane de lire sterline. Potrivit goal.com, West Ham a refuzat în această iarnă o ofertă de 20 de milioane de lire sterline de la gruparea Olympique Marseille pentru serviciile lui Payet.