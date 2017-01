Monica Niculescu nu iartă

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Lucie Safarova, o jucătoare care a căzut mult în ultimii ani

Romanca a învins-o şi pe Kirsten Flipkens şi va juca în sferturile turneului de tenis de la Hobart cu o fostă jucătoare de Top 10, Lucie Safarova * continuă surprizele la Sydney: Angelique Kerber şi Dominika Cibulkova, eliminate!

Monica Niculescu (38 WTA) a obţinut o nouă victorie la simplu, în cadrul turneului de la Hobart (Tasmania, Australia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Monica a învins-o în turul II pe jucătoarea belgiană Kirsten Flipkens (64 WTA) cu 6-3, 6-2 în 70 de minute. În primul set, ea s-a distanţat decisiv la 3-3, cand a caştigat trei game-uri consecutive şi tot cu două break-uri pe final şi-a adjudecat şi actul secund. Cele două jucătoare sunt acum la egalitate, 3-3, în meciurile directe, romanca obţinand victorii în ultimele două partide. În sferturile de finală, Monica Niculescu se va întalni cu învingătoarea partidei dintre cehoaica Lucie Safarova (62 WTA) şi japoneza Risa Ozaki (100). Deşi Lucie Safarova a fost nu de mult jucătoare de Top 10, ea s-a întalnit de două ori cu Monica, iar jucătoarea romană a caştigat ambele partide, disputate cu mai mulţi ani în urmă: în 2011, în primul tur al US Open, scor 6-0, 6-1 şi în 2014, la Beijing, 6-2, 6-0. Lucie are aceeaşi varstă cu Monica (29 de ani), are şapte titluri WTA la simplu, a fost finalistă în 2015 la Roland Garros şi a atins poziţia maximă în septembrie 2015, locul 5. Risa Ozaki (22 de ani) nu s-a întalnit niciodată cu Monica Niculescu. Astăzi, la simplu în turneul tasmanian s-au mai înregistrat următoarele scoruri: Veronica Cepede (Paraguay) – Andrea Petkovic (Germania) 6-3, 0-6, 6-4; Elise Mertens (Belgia) – Shannon Vickery (SUA) 0-1 ab; Jana Fett (Croaţia) – Lizette Cabrera (Australia) 6-1, 6-3. La dublu, perechea Raluca Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina) a trecut în primul tur de cuplul Kiki Bertens/Johanna Larsson (Olanda/Suedia, nr. 2) şi va juca în turul secund cu surorile gemene Liudmîla şi Nadia Kicenok (Ucraina). Reamintim că în turul II la dublu este calificată şi echipa Monica Niculescu / Abigail Spears (Romania / SUA), care va juca astăzi cu perechea Demi Schuurs / Renata Voracova (Olanda / Cehia), aceasta trecand în primul tur de cuplul franco-italian Pauline Parmentier / Francesca Schiavone.

* Numărul unu mondial în tenisul feminin, Angelique Kerber, jucătoarea slovacă Dominika Cibulkova, a treia favorită, şi rusoaica Svetlana Kuzneţova, cap de serie numărul cinci şi deţinătoarea titlului, au pierdut meciurile susţinute, ieri, în optimile de finală ale turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale de 710.900 dolari. Kerber, care fusese eliminată în sferturi la Brisbane, săptămana trecută, a fost învinsă de tanăra jucătoare rusă Daria Kasatkina (19 ani, 26 WTA), cu 6-7, 2-6. Prima confruntare dintre cele două fusese caştigată de Kerber, anul trecut, în sferturi la Montreal, cu 6-2, 6-2. Canadianca Eugénie Bouchard a reuşit să treacă de Cibulkova cu 6-4, 6-3, după ce jucătoarea din Slovacia pierduse săptămana trecută în sferturi la Brisbane. Într-un duel rusesc, Anastasia Pavliucenkova a reuşit să o învingă pe compatrioata sa Svetlana Kuzneţova (numărul 9 mondial) cu 7-5, 6-3. Alte rezultate din optimi: Duang Yingying (China) – Coco Vandeweghe (SUA) 6-3, 6-2; Caroline Wozniacki (Danemarca) — Iulia Putinţeva (Kazahstan) 6-0, 7-5; Barbora Strycova (Cehia) — Roberta Vinci (Italia) 6-2, 6-3; Johanna Konta (Marea Britanie) – Daria Gavrilova (Australia) 6-1,6-3; Agnieszka Radwanska (Polonia) – Christina McHale (SUA) 7-6, 6-1. Sferturi de finală: Kasatkina – Konta, Bouchard – Pavliucenkova, Wozniacki – Strycova; Duang – Radwanska.

Sydney (ATP): Alex De Minaur (Australia) – Benoît Paire (Franţa) 6-3, 3-6, 7-6; Andrei Kuzneţov (Rusia) – Martin Klizan (Slovacia) 2-6, 6-1, 3-0 ab; Mischa Zverev (Germania) – Nicolas Almagro (Spania) 6-4, 6-2; Gilles Muller (Luxemburg) – Oleksandr Dolgopolov (Ucraina) 3-6, 6-3, 7-5; Marcel Granollers (Spania) – Santiago Giraldo (Columbia) 6-7, 7-5, 5-3; Jordan Thompson (Australia) – Nikoloz Basilaşvili (Georgia) 7-5, 6-2. Doi jucători, spaniolul Fernando Verdasco şi australianul Thanasis Kokkinakis s-au retras dfin turneu, fiind înlocuiţi cu “lucky-loser-ii” Giraldo şi Basilaşvili.

Auckland (ATP): Byron Klein (Marea Britanie) – Facundo Bagnis (Argentina) 6-1, 6-7, 7-6; Ryan Harrison (SUA) – Guillermo Garcia (Spania) 6-1, 6-2; Joao Sousa Portugalia) –Albert Ramos (Spania) 6-1, 7-5; Lu Yen Hsun (Taiwan) – Karen Hacianov (Rusia) 4-6, 7-6, 7-6, Markos Baghdatis (Cipru) – Adrian Mannarino (Franţa) 6-4, 6-4; Jérémy Chardy (Franţa) – Artem Sitak (Noua Zeelandă) 6-4, 6-2.

CAS



Copil se bate cu Bolt



Marius Copil (127 ATP) va evolua, astăzi, în premieră, cu australianul Alex Bolt (631)beneficiar al unui wild card, în primul tur al calificărilor la Australian Open. Copil este singurul roman prezent în competiţia de simplu din cadrul primului Grand Slam al anului. La Australian Open, Marius Copil a înregistrat cea mai bună performanţă din cariera lui la un Grand Slam, calificarea în turul al doilea pe tabloul principal, în 2015, cand a făcut un meci bun împotriva elveţianului Stan Wawrinka. Anul trecut, jucătorul roman s-a oprit în manşa a doua a calificărilor. În cazul unei victorii cu Bolt, Copil va evolua cu învingătorul dintre germnanul Matthias Bachinger (473) şi croatul Franko Skugor (422). La Melbourne, 128 de tenismeni se vor lupta pentru 16 locuri pe tabloul principal. Principalul favorit al calificărilor este veteranul ceh Radek Stepanek (38 de ani), locul 102 ATP.