Katerina Siniakova, revelaţia de la Shenzen

Katerina Siniakova joacă finala la Shenzhen cu Alison Riske * Djokovic a salvat patru mingi de meci şi l-a învins pe Verdasco * finala SUA - Franţa în Cupa Hopman

Jucătoarea americană Alison Riske, locul 39 WTA şi favorită 8, şi sportiva cehă Katerina Siniakova, numărul 52 mondial, s-au calificat, ieri în finala turneului de tenis de la Shenzhen. Siniakova (20 de ani) a eliminat-o pe Simona Halep în turul doi al competiţiei din China şi s-a impus în penultimul act în faţa jucătoarei britanice Johanna Konta (10 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-4. Riske a învins-o în semifinale pe sportiva italiană Camila Giorgi (81) cu 6-3, 6-3 şi va juca pentru a doua oară în finala turneului chinez de început de an, în 2016 fiind învinsă în finală de poloneza Agnieszka Radwanska. Riske şi Siniakova s-au mai înfruntat o dată, cehoaica impunandu-se în sferturile de finală ale turneului de la Tokyo, în septembrie 2016, apoi Siniakova pierzand finala cu Christina McHale.

La Shenzhen au evoluat cinci jucătoare romane, Simona Halep, Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea, eliminate în turul II, Ana Bogdan, scoasă din competiţie în turul I şi Patricia Ţig, în calificări. Romania are însă o sportivă în finala de dublu de la Shenzhen, Raluca Olaru. Perechea Raluca Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina), cap de serie numărul 3, va întalni în finală cuplul Andrea Hlavackova/Peng Shuai (Cehia/China, nr. 2), care a dispus cu 6-4, 6-2 de perechea Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova (Rusia).

* Croata Ana Konjuh, cap de serie numărul 8, şi americanca Lauren Davis vor disputa finala turneului de tenis care are loc în oraşul neozeelandez Auckland (WTA) şi este dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Ana Konjuh (47 WTA) s-a calificat în ultimul act, după ce a dispus de germanca Julia Görges (53 WTA) cu 6-3, 4-6, 6-3. Konjuh (19 ani) şi-a luat revanşa după ce Görges se impusese în prima lor confruntare, cu 3-6, 6-4, 6-4, în 2015, la Wuhan. Croata va încerca să îşi treacă în palmares al doilea său titlu WTA, după cel cucerit în 2015 la Nottingham. În finală s-a calificat şi americanca Lauren Davis (61 WTA), care a profitat de abandonul letonei Jelena Ostapenko (44 WTA), cap de serie numărul şapte, la scorul de 4-6, 6-4, 4-1. Davis (23 ani) se află în căutarea primului său titlu WTA, după finale pierdute anul trecut la Washington şi Quebec City.

* Două jucătoare romane de tenis au participat, fără succes, la calificări în turneele de săptămana viitoare. La Hobart (Tasmania, Australia, 250.000 $), Ana Bogdan a fost învinsă de americanca Nicole Gibbs (88) cu 4-6, 2-6 în 80 de minute. În turneul de 776.000 $ de la Sydney, Patricia Ţig a pierdut în 88 de minute, scor 6-7, 4-6 de jucătoarea bulgară, Ţvetana Pironkova (107 WTA). Pe tabloul principal sunt înscrise Irina Begu (la Sydney) şi Monic Niculescu (la Hobart).

* Tenismanul britanic Andy Murray şi cehul Tomas Berdych sunt adversari în semifinalele turneului ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 1.237.190 dolari. În sferturi, Murray, numărul unu mondial şi principalul favorit, a dispus de spaniolul Nicolas Almagro (44 ATP) cu 7-6, 7-5, după două ore şi 10 minute. A fost a cincea victorie consecutivă pentru scoţian în faţa lui Almagro (5-1). Tomas Berdych, al treilea favorit, s-a impus în dauna francezului Jo-Wilfried Tsonga (cap de serie numărul cinci), cu 7-5, 6-3. Murray îl conduce pe Berdych cu 10-6 în meciurile directe, scoţianul caştigand ultimele şase dueluri. În celelalte două partide din sferturi s-au înregistrat rezultatele: Novak Djokovic (2 ATP) –

Radek Stepanek (Cehia, 107) 6-3, 6-3; Fernando Verdasco (Spania, 42) – Ivo Karlovic (Croaţia) 6-2, 7-5. Semifinala dintre Verdasco şi Djokovic, disputată ieri a avut accente dramatice. Sarbul a pierdut primul set cu 4-6 după ce a condus cu 4-2. În setul secund s-a ajuns la tiebreak, iar Verdasco a avut patru mingi de meci, toate recuperate de “Nole” care a caştigat tiebreak-ul cu 9-7 şi setul decisiv cu 6-3.

* Rafael Nadal a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului ATP de la Brisbane, scor 6-4, 3-6, 4-6 de către canadianul Milos Raonic (3 ATP). Celelalte partide din sferturi: Stanislas Wawrinka (Elveţia) – Kyle Edmund (Marea Britanie) 6-7, 6-4, 6-4; Kei Nishikori (Japonia) – Jordan Thompson (Australia) 6-1, 6-1; Grigor Dimitrov (Bulgaria) – Dominic Thiem (Austria) 6-3, 4-6, 6-3. Semifinale: Raonic – Dimitrov, Wawrinka – Nishikori.

* Semifinalele turneului feminin de la Brisbane: Alizé Cornet (Franţa) – Garbiñe Muguruza (Spania) 4-1, ab; Karolina Pliskova (Cehia) – Elina Svitolina (Ucraina) 6-2, 6-4.

* Tenismanul Marius Copil (132 ATP) a fost eliminat, ieri, în sferturile de finală ale turneului challenger de la Bangkok (Thailanda), fiind învins cu 4-7, 6-7 de germanul Maximilian Marterer (176).

* Chennai (ATP, sferturi): Daniil Medvedev (Rusia) – Jan Kovalik (Slovacia) 6-1, 6-4; Dudi Sela (Israel) – Albert Ramos (Spania) 7-5, 6-4; Benoît Paire (Franţa) – Aljaz Bedene (Marea Britanie) 6-3, 6-0; Roberto Bautista (Spania) - Mihail Iujnîi (Rusia) 2-6, 6-4, 6-4. Semifinale: Medvedev – Sela; Paire – Bautista.

Echipele mixte ale Franţei şi SUA vor susţine finala Cupei Hopman, competiţie care se desfăşoară în localitatea australiană Perth. În întalnirea decisivă din grupa A, Franţa a învins Elveţia cu 2-1. Roger Federer a deschis “balul” pentru elveţieni, învingandu-l cu 6-1, 6-4 pe Richard Gasquet, însă Kristina Mladenovic a adus egalarea, dispunand cu 6-4, 2-6, 6-3 de Belinda Bencic. În meciul de dublu mixt, cuplul francez s-a impus cu 4-2, 4-2. În celălalt meci al grupei, Germania (Andrea Petkovic / Alexander Zverev) a învins cu 2-1 echipa Marii Britanii (Heather Watson / Daniel Evans). Din formaţia SUA fac parte Coco Vanderweghe şi Matthew Ebden.