Antrenorul secund al naţionalei de handbal feminin, Costică Buceschi, a fost înlocuit în funcţie cu Horaţiu Paşca, cel care conduce formaţia CSM Bistriţa.

Colaborarea dintre Ambros Martin şi Costică Buceschi s-a încheiat de comun acord zilele trecute, cand cei doi s-au întalnit la un eveniment al echipei naţionale, premiată de un sponsor pentru locul V obţinut la CE din Suedia. Noul antrenor secund al reprezentativei, Horaţiu Paşca, este instalat în funcţie începand de vineri, potrivit FR Handbal. Horaţiu Paşca (36 de ani) este antrenorul formaţiei de prima ligă CSM Bistriţa, iar în carieră a mai antrenat la acest nivel pe Universitatea Cluj. Costică Buceschi s-a aflat ca secund la echipa naţională din 2015, astfel că a contribuit în echipă cu Tomas Ryde la obţinerea medaliei de bronz la Campionatul Mondial din acel an. în continuare, el va activa doar la Dunărea Brăila.



Rusescu s-a antrenat separat



Echipa Osmanlîspor, la care este legitimat Raul Rusescu, şi-a început pregătirile în Antalya pentru a doua parte a sezonului. La şedinţa de pregătire de joi, Raul Rusescu s-a antrenat separat. Rusescu, care se reface în urma unei accidentări, s-a rezumat la o alergare alături de fizioterapeut. Osmanlîspor are programat primul meci oficial din 2017 la 16 ianuarie, pe teren propriu, cu Beşiktaş, în etapa a XVII-a a campionatului Turciei. Raul Rusescu joacă la echipa din Ankara din 2015. în decembrie, el şi-a prelungit contractul, noua înţelegere fiind valabilă pană în 2019.



Înfrangere grea la handbal



Naţionala de handbal masculin tineret a Romaniei a fost învinsă ieri, la Piteşti, de reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 15-26 (11-10) în primul meci din grupa a doua a preliminariilor Campionatului Mondial din 2017. După o primă repriză excelentă în care au dominat echipa nordică, tricolorii mici s-au pierdut complet după pauză, cand conduceau cu 11-10, şi au marcat doar patru goluri în partea a doua, astfel că soarta partidei a fost pecetluită pe acest fond. Marcatorii echipei antrenate de Ovidiu Mihăilă au fost Ştefan 3 goluri, Csog 3, Bizău 3, Gal 2, Mănescu 2, Dascălu 1, Thalmaier 1. Tot ieri în prima partidă a grupei, Suedia a învins Bulgaria, cu scorul de 44-14. Doar prima clasată din grupă se va califica la turneul final al Campionatului Mondial din acest an, programat în Algeria, între 17-30 iulie.



Barça, învinsă de basci



Formaţia FC Barcelona a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-2, de echipa Athletic Bilbao, într-un meci din prima manşă a optimilor de finală ale Cupei Spaniei, în care Lionel Messi a marcat şi de la gazde au fost eliminaţi doi jucători. Messi a fost înscris în min. 52 penru Barcelona în momentul în care fotbaliştii basci conduceau cu 2-0, prin golurile marcate de Aduriz (’25) şi Williams (’28). Barcelona, care a reclamat două penaltiuri neacordate la Piqué şi Neymar şi o eliminare a lui Aduriz. În finalul partidei, au fost eliminaţi doi jucători de la Athletic, Raul Garcia (’74) şi Ituttaspe (’80), dar Barça n-a mai reuşit egalarea. Returul este programat miercuri, la Barcelona. Athletic Bilbao nu a mai eliminat-o pe FC Barcelona în Cupă în dublă manşă de 57 de ani, din sezonul 1959/1960.



Start bun al tinerelor voleibaliste



Naţionala de volei feminin tineret a Romaniei a învins la Piteşti reprezentativa Estoniei, cu scorul de 3-1 (22, -23, 19, 13) în primul meci din grupa C a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial din 2017. Din grupa C, care este găzduită de Piteşti, mai fac parte echipele Franţei şi Olandei. În primul meci Olanda a învins Franţa, cu scorul de 3-0. În celelalte grupe europene au fost repartizate: Letonia, Germania, Croaţia, Danemarca (grupa A), Turcia, Bulgaria, Finlanda, Austria (B) şi Portugalia, Belgia, Polonia (D). Prima clasată în fiecare grupă, plus încă trei echipe de pe locul II cu cea mai bună linie de clasament se vor califica în turul doi al preliminariilor Campionatului Mondial din 2017. În turul doi vor exista două grupe, meciurile urmand a se disputa între 18-21 mai. Turneul final al Campionatului Mondial feminin under 20 va avea loc în Mexic, între 7-16 iulie.



Olandezii fug de Antalya



Fenerbahçe nu va mai disputa un meci amical pe care îl avea programat la sfarşitul săptămanii, în compania formaţiei Go Ahead Eagles, echipa olandeză de prim eşalon renunţand la stagiul de pregătire din Turcia din cauza atacurilor teroriste din ultima perioadă. Cele două echipe ar fi trebuit să se întalnească în Antalya, duminică, de la ora 19.00. Fenerbahçe se va afla în pregătire în Antalya pană la 12 ianuarie. În regiunea Antalya se vor pregăti în această iarnă şi cateva echipe din Romania. O maşină-capcană a fost detonată joi în parcarea tribunalului din Izmir. Deflagraţia a fost urmată de focuri de armă, în urma cărora au fost ucişi doi dintre autorii atacului. Acest atac a avut loc la cateva zile după ce, în noaptea de Anul Nou, în clubul Reina din Istanbul a avut loc un atac revendicat de Statul Islamic, soldat cu 39 de morţi.



Sabine Lisicki ratează Australian Open



Jucătoarea germană de tenis Sabine Lisicki, fostă ocupantă a locului 12 WTA, acum pe poziţia 92, nu va participa la Australian Open (16-29 februarie) din cauza unei accidentări la umăr, a anunţat Barbara Rittner, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a Germaniei. Lisicki, 27 de ani, nu va putea evolua nici în primul tur al Cupei Federaţiei, în care Germania va înfrunta SUA, în Hawaii, la 11 şi 12 februarie. Sabine Lissicki a disputat în 2013 finala turneului de la Wimbledon, pierdută în faţa franţuzoaicei Marion Bartoli. Vor mai rata primul Grad Slam al anului, din diverse motive, MariaŞarapova, Petra Kvitova, Victoria Azarenka şi Madison Keys,



Gascoigne - la exorcizare



ostul internaţional englez Paul Gascoigne a revenit la dezintoxicare pentru a se "vindeca de demonii alcoolului", iar agentul său a cerut fanilor să se roage pentru fostul fotbalist. "Paul vrea să ştie întreaga lume că este la dezintoxicare. Face mari eforturi pentru a se vindeca de demonii alcoolului în 2017. Eu nu sunt credincios, dar voi, cei care sunteţi, rugaţi-vă pentru el", a declarat Terry Baker într-un comunicat pe pagina de Facebook a agenţiei A1 Sporting Speakers. Paul Gascoigne, în varstă de 49 de ani, are de două decenii probleme cu alcoolismul şi cu consumul de droguri. El a fost spitalizat de mai multe ori din această cauză.



Nasri în colimatorul WADA



Fotbalistul echipei FC Sevilla, Samir Nasri, ar putea fi suspendat patru ani dacă va fi găsit vinovat de încălcarea regulamentului antidoping, după ce luna trecută s-a descoperit că a fost supus unui tratament intravenos la o clinică privată din Los Angeles (Drip Doctors), susţine The Independent. Potrivit sursei citate, Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a cerut deschiderea unei anchete pentru a se vedea dacă jucătorul a încălcat regulamentul, iar dacă va fi găsit vinovat, francezul ar putea primi o suspendare de pană la patru ani. Nasri face obiectul unei anchete a Agenţiei Spaniole Antidoping. Tratamentul făcut de Nasri, IV Drip, este, conform dripdoctors.com, "o perfuzie care permite stimularea sistemului imunitar şi previne maladiile". IV Drip conţine doze mari de vitamina C, B, lizină şi zinc, combinate cu substanţe nutritive. Tratamentul intravenos este interzis de WADA dacă nu este administrat în cantităţi care nu depăşesc 50 de mililitri într-un interval de şase ore sau dacă sportivul respectiv nu are un certificat de excepţie de uz terapeutic.



Punct şi de la capăt



Formaţia Chapecoense va disputa, la 21 ianuarie, un meci amical cu echipa Palmeiras, ultima adversară pe care a avut-o înaintea accidentului aviatic din Columbia, în care au decedat antrenorul Caio Junior şi 19 jucători. Partida va avea loc pe Arena Conda din Chapeco. Palmeiras va suporta costurile deplasării sale la Chapeco, iar toate veniturile obţinute în urma organizării meciului amical vor reveni echipei Chapecoense. Cele două formaţii au fost adversare în campionat, la 27 noiembrie, cand Palmeiras s-a impus cu scorul de 1-0. Antrenorul formaţiei Chapecoense, Caio Junior, şi 19 dintre fotbaliştii săi au decedat, la 29 noiembrie, după ce aeronava care îi transporta la Medellin s-a prăbuşit în apropierea oraşului columbian.