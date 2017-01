Cupa “Adrian Olteanu” începe sambătă viitoare

Publicat de Dan Chiriac 23 vizualizari

Turneul va avea loc la Sala Polivalentă, în memoria fostului jucător al echipei Unirea Focşani

u şase echipe se află la startul turneului u programul competiţiei va fi stabilit la şedinţa tehnică de marţea viitoare, ora 18.00

Vineri seara la Sala Polivalentă din Focşani va avea loc prima şedinţă tehnică cu delegaţii echipelor înscrise la Cupei “Adrian Olteanu” pentru old-boys. Cu această ocazie vor fi stabilite regulile de disputare a jocurilor de la această ediţie. Sistemul de desfăşurare va fi unul nou, organizatorii gandindu-se la o formulă inedită de disputare. Marţea viitoare va fi stabilit programul turneului ce va debuta la finalul săptămanii viitoare la Sala Polivalentă. Întrecerea este destinată jucătorilor de peste 40 de ani (născuţi 1977) şi este organizată de Comisia de Fotbal în sală din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vrancea, condusă de Jani Oltianu. Până în acest moment la startul întrecerilor s-au înscris echipele: GS Mobile, Poliţia, Soveja, Amicii lui Adrian Olteanu, Finanţe şi Vrancea Media. Printre formaţiile ce emit pretenţii la primul loc se află în acest sezon Poliţia, Soveja, Amicii sau GS Mobile. De altfel, cele patru formaţii au ajuns în mod constant în careul de aşi al competiţiei în ultimii ani. Programul meciurilor va fi stabilit marţi seara, urmand ca prima etapă să aibă loc pe 14-15 ianuarie 2017. Va fi o ediţie organizată în memoria fostului fotbalist decedat anul trecut în Italia.



Atacant de bază la Unirea Focşani



În luna martie 2016, o veste şoc a îndoliat lumea fotbalului din judeţ. Fostul jucător de la Unirea Focşani, Adrian Olteanu, în varstă de 46 de ani, a trecut în nefiinţă. Acesta a fost găsit decedat, în cabina tir-ului, în Italia. Olteanu lucra de ceva timp, alături de Ionică Serea, la o firmă din Danemarca. Adrian Olteanu a fost unul dintre atacanţii de bază pentru Unirea Focşani, Unirea 95 Focşani, Acord Focşani sau Diplomatic Focşani. A marcat zeci de goluri în liga a treia pentru formaţiile din Focşani. Acesta avea viteză, lucru pe care l-a căpătat la atletism, primul sport practicat. Ulterior, Olteanu a început fotbalul şi a jucat în Divizia C, la Foresta Gugeşti. Apoi, a ajuns la Unirea 95 Focşani, echipă condusă de omul de afaceri Ştefan Chelmuş. După ce a evoluat pentru echipele din Focşani, Olteanu a ajuns la AS Cîmpineanca. Şi-a mai trecut o promovare în Divizia C cu PMC Daiana Odobeşti. Fostul jucător era căsătorit şi are o fată, ce îşi doreşte să urmeze Facultatea de Medicină. Anul trecut, Adi Olteanu a jucat la întrecerea de old-boys ce a preluat numele fostului preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vrancea, Stan Gheorghiu, decedat în luna februarie. După cateva meciuri disputate în tricoul celor de la Soveja, Adi Olteanu a plecat la servicu, în străinătate. Acum , organizatorii au decis să denumească întrecerea după numele fostului jucător. (Dan CHIRIAC)