MOZAIC STIRI SPORTIVE: Combinata Real-Barça, echipa anului

Jucătorii echipei FC Barcelona, Lionel Messi, Andres Iniesta, Neymar, precum şi fotbaliştii de la Real, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos şi Toni Kroos fac parte din echipa anului 2016, alcătuită de FIFPro şi FIFA, scrie , cotidianul spaniol Sport.

Din echipa anului nu fac parte Luis Suarez sau Antoine Griezmann, ultimul nominalizat alături de Messi şi Ronaldo la titlul de jucătorul anului. Portarul Manuel Neuer de la Bayern München şi fundaşul Thiago Silva de la PSG sunt singurii fotbalişti prezenţi în top care nu evoluează la FC Barcelona sau Real Madrid. Echipa anului 2016, conform Sport, ar fi formată din: Neuer – Ramos Piqué, Thiago Silva, Marcelo – Kroos, Modric, Iniesta – Ronaldo, Messi, Neymar. Echipa FIFA FIFPro World11 este aleasă de jucători, fiind votată de peste 25.000 de fotbalişti profesionişti din peste 75 de ţări. Fiecare fotbalist alege un portar, patru fundaşi, trei mijlocaşi şi trei atacanţi. Echipa anului va fi anunţată la gala FIFA de la Zürich, din 9 ianuarie.

Golul anului la naţională

Golul marcat de mijlocaşul Nicolae Stanciu în amicalul cu Lituania a fost ales de fanii echipei naţionale cea mai frumoasă reuşită a anului 2016, într-o anchetă FRF. Toată luna decembrie, fanii echipei naţionale au putut vota pe pagina de Facebook a tricolorilor cel mai frumos gol al anului marcat de reprezentativele Romaniei. Din cele 31 de reuşite ale naţionalei, ale selecţionatelor de tineret, juniori sau feminine, cele mai multe aprecieri le-a primit reuşita lui Nicolae Stanciu din amicalul cu Lituania. Partida s-a disputat în martie, la Giurgiu, şi a fost caştigată cu 1-0 tocmai datorită acestei execuţii. Pe locul doi se regăseşte golul marcat de Ovidiu Popescu pentru naţionala Under 21 în partida cu Luxemburg, 4-0, din preliminariile CE 2017

Răduţ a semnat cu polonezii

Mijlocaşul Mihai Răduţ a efectuat vizita medicală la echipa Lech Poznan, el urmand să semneze un contract pe şase luni, cu opţiune pentru alte trei sezoane, a anunţat clubul polonez pe site-ul oficial. Mijlocaşul în varstă de 26 de ani vine la Lech Poznan din postura de jucător liber de contract, după ce a evoluat din luna iunie la Hatta Club din Emiratele Arabe. "Sunt foarte fericit să ajung aici, am mai fost aproape, dar nu a fost să fie. Punctul meu forte este tehnica şi îmi place să joc într-o echipă care atacă şi pune presiune. Sper că vom avea parte de multe succese, de asta am venit aici", a spus Răduţ. În Romania, el a evoluat la Steaua şi Pandurii Targu Jiu şi are nouă selecţii în prima reprezentativă.

Bălăeţ, director la Pandurii

Robert Bălăeţ a fost numit director sportiv al clubului Pandurii Targu Jiu, post pe care l-a mai ocupat în perioada 2009-2015, informează site-ul oficial al grupării gorjene. Născut la18 noiembrie 1974 la Targu Jiu, Robert Bălăeţ a fost portar al echipei Pandurii din anul 2001, fiind transferat de la Petrolul ţicleni. A evoluat pentru echipa din Targu Jiu pană în 2007, iar după un sezon la Minerul Mehedinţi, în 2008, Robert Bălăeţ s-a retras de pe terenul de fotbal în anul 2009, cand a fost cooptat în conducerea clubului Pandurii. Directorul sportiv al clubului Pandurii a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Constantin Brancuşi din Targu Jiu, iar în perioada în care a lipsit de la Pandurii s-a ocupat de transferuri de jucători şi organizarea de cantonamente de pregătire pentru echipe de fotbal.

Jucător nou la Genk

Echipa belgiană RC Genk, adversara Astrei Giurgiu în 16-imile Ligii Europa, l-a achiziţionat pe mijlocaşul norvegian Sander Berge. Jucătorul are 18 ani şi este internaţional norvegian de tineret. El a semnat un contract pe patru sezoane şi jumătate cu RC Genk, pană acum evoluand la Valerenga Oslo. Astra Giurgiu va întalni formaţia RC Genk în 16-imile de finală ale Ligii Europa, într-o dublă manşă, la 16 februarie, pe teren popriu şi la 23 februarie, în Belgia.

Revelion la Braşov

Mijocaşul belgian al echipei Zenit Sankt Petersburg, Axel Witsel, a petrecut Revelionul la Braşov, el postand pe contul său de Facebook imagini şi un videoclip din timpul vacanţei efectuate în Romania. Witsel este căstorit cu o romancă, Rafaella Szabo, şi a mai fost în Romania de mai multe ori. Cei doi au o fetiţă şi aşteaptă un al doilea copil. "Hello from Romania", le-a transmis el fanilor, pe Facebook. Starul belgian va părăsi în curand echipa pregătită de Mircea Lucescu pentru a evolua la gruparea chineză Tianjin Quanjian. Presa internaţională a scris că Witsel a refuzat un transfer la Juventus pentru un salariu de 18 milioane de euro pe an în China.

Ce bine-i să iei bătaie

Ronda Rousey, una dintre sportivele plătite cel mai mai bine, a fost învinsă prin KO în 48 de secunde de brazilianca Amanda Nunes, într-o gală de arte marţiale mixte care a avut loc la Las Vegas. Însă învinsa va primi trei miloane de dolari pentru acestă luptă, în timp ce Nunes va încasa numai 200.000 de dolari. Pentru americancă, aceasta a fost a doua înfrangere consecutivă, după cea suferită în faţa compatrioatei ei, Holly Holm, în noiembrie 2015, la Melbourne. Rousey, medaliată cu bronz la JO de la Beijing în 2008, la judo, are în palmares de cand a trecut la MMA 12 victorii şi două înfrangeri. În 2016, Ronda Rousey a fost clasată de locul 3, cu 14 milioane de dolari, în ierahia sportivelor plătite cel mai bine, întocmită de Forbes, după Serena Williams şi Maria Şarapova. Sportiva americană a îmbrăţişat şi cariera de actriţă, ea jucand în mai multe filme, ca The Expendables şi Furious.

Remaniere la Brăila

Echipa de handbal Dunărea Brăila a renunţat la jucătoarea muntenegreană Nataşa Krnic, care a fost transferată la începutul acestui sezon de la CS Măgura Cisnădie. Clubul brăilean şi jucătoarea din Muntenegru au ajuns la un acord, ieri, privind încetarea contractului. Natasa Krnic joacă pe post de centru, iar în Romania a ajuns în urmă cu trei sezoane, la Cetate Deva, după care a evoluat timp de un an la CS Măgura Cisnădie de unde a fost transferată de Dunărea. În carieră, Natasa a mai trecut pe la echipele Bera Bera, Elche Mustang, CB Mar Alicante şi Vistal Laczpol Gdynia. De asemenea, o altă jucătoare din lotul formaţiei antrenate de Costică Buceschi, portarul Lăcrămioara Stan (20 de ani), a fost împrumutată la CSM Unirea Slobozia pană la finalul actualei stagiuni.

Peseiro a trecut în Emirate

Tehnicianul José Peseiro, care a antrenat echipa Rapid în perioada iunie 2008 - ianuarie 2009, a anunţat. ieri, că a preluat echipa Al-Sharjah, din Emiratele Arabe Unite. Peseiro a fost demis de la conducerea echipei Sporting Braga la 14 decembrie, după eşecul de pe teren propriu cu Sporting da Covilha, scor 2-1, în optimile Cupei Portugaliei. Peseiro a mai condus în Emirate echipa Al Wahda, în perioada 2013-2015.

Din Iordania în India

Fundaşul Dan Gelu Ignat, care a evoluat în Romania cel mai mult în liga secundă, a semnat un contract cu echipa indiană Shillong Lajong. În varstă de 30 de ani, Ignat a evoluat în liga a doua din Romania, la echipe precum FC Drobeta Turnu Severin, Farul Constanţa, FC Viitorul sau Dacia Unirea Brăila. Alături de Dan Ignat au mai semnat cu Shillong Lajong, mijlocaşul Yuta Kinowaki şi atacantul camerunez Aser Pierrick Dipanda. Ignat a venit la echipa indiană de la Al-Ramyha din prima ligă din Iordania. "Dan este un jucător profesionist, care a evolua în diferite ligi. Avem nevoie de experienţă în apărare, iar Dan aduce acest lucru echipei", a declarat antrenorul Thangboi Singto. Shillong Lajong va începe noul sezon la 17 ianuarie, cand va juca în compania echipei Bengaluru FC.