Ce va aduce 2017 pentru sportul din Vrancea?

Echipa de fotbal îşi doreşte să joace în toamnă în liga a treia

Speranţele microbiştilor se leagă de evoluţia echipei de handbal şi de rămanerea sa în liga naţională u fanii fotbalului aşteaptă după patru ani din nou meciuri de liga a treia la Focşani u va reuşi atletismul să dea din nou cel mai bun sportiv al judeţului şi în 2017? u va fi modernizată Sala Polivalentă după trecerea sa în subordinea Consiliului Local u în 2017 am putea avea în Focşani bazin olimpic de înot, dar şi teren sintetic de fotbal de dimenisuni normale

Anul 2017 a început de câteva zile, iar speranţele sportivilor vrânceni sunt mari în acest an. Fanii au însă mari aşteptări de la echipele de jocuri sportive. Handbaliştii pot aduce o nouă bucurie suporterilor, dacă vor rămane pentru al doilea an consecutiv în liga naţională. Misiunea pare ceva mai uşoară decat în sezonul precedent, dar lupta se va da pană la ultimul meci. Fotbalul poate aduce din nou, după patru ani, meciuri de liga a treia la Focşani. Este probabil cea mai arzătoare dorinţă a microbiştilor din oraş. Ce ne va aduce anul 2017? Ziarul de Vrancea face ca de fiecare dată câteva previziuni, urmând ca la final de an să vedem împreună câte s-au îndeplinit!



1. Vor confirma atleţii şi în 2016?



Da -80% , Nu 20 %

Topul celor mai buni sportivi vrânceni în ultimii ani a fost dominat de atleţi. Cel mai bun sportiv al judeţului în ultimii ani a venit de la sportul olimpic numărul 1. Cum antrenorii Marius Batog, Gabi Alexandrescu sau Fănel Iliescu au sportivi de mare calitate şi la varstele mai mici, este foarte posibil ca la finalul anului 2017 să vorbim din nou de rezultate de excepţie pentru atleţii vranceni.



2. Vor obţine karateka medalii internaţionale?



Da – 80 %, Nu 20 %

Sportivii pregătiţi de Daniel Fusaru, la clubul CSM 2007, au obişnuit în ultimii ani cu medalii la competiţiile importante. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla şi în acest an, atât la întrecerile interne cât şi al cele internaţionale



3. Handbaliştii vor rămâne în liga naţională ?



Da 70 %, Nu 30 %

Echipa de handbal masculin CSM 2007 Focşani a avut o evoluţie apreciată în turul campionatului. Focşănenii au terminat pe locul 11, dar se vor lupta în play-out pentru a rămâne în liga naţională. Nu va fi deloc uşor ţinând cont de valoarea adversarilor. Dar, elevii lui Viorel Ciubotaru sunt hotărâţi să lupte până la ultimul meci, mai ales că se vor baza pe aportul publicului prezent în tribunele Polivalentei. Faţă de anul trecut, handbaliştii s-au întărit semnificativ, iar obiectivul în acest sezon este evitarea retrogradării directe, fără disputarea turneului de baraj. În acest sens, focşănenii vor fi obligaţi să termine campionatul pe poziţia a zecea, respectiv pe locul doi în play-out. Fanii sunt aşteptaţi să umple tribunele Polivalentei la fiecare meci de pe teren propriu.



4. Se poate gândi echipa de baschet la titlul naţional ?



Da 40 %, Nu 60 %

Echipa de baschet de la Liceul cu Program Sportiv Focşani U 14 este lider în seria în care evoluează. Are un singur eşec, iar calificarea la turneul final pare la îndemană. Antrenorii Mihai Petruţ şi Mircea Petrişor vorbesc de o nouă generaţie de excepţie, ce ar putea aduce peste caţiva ani un nou titlul la Focşani. Rămane de văzut dacă aceştia vor reuşi o performanţă deosebită în 2017.



5. Cine va câştiga Superliga Vrancei?



Focşani 85 %, Dumbrăveni 10 %, Gugeşti 5%

Reînfiinţarea echipei de fotbal CSM Focşani 2007a adus meciuri mult mai interesante în Superliga Altdorf Tehnik. La finalul primei părţi a sezonului, CSM Focşani 2007 are un avans de cinci puncte în fruntea clasamentului. Focşănenii au cedat doar două puncte în tur, după egalul de la Odobeşti. Victoria Gugeşti ocupă poziţia secundă, dar va avea în retur deplasări foarte grele la Odobeşti, Dumbrăveni, Focşani sau Ţifeşti. Euromania Dumbrăveni, campioana sezonului precedent, a terminat pe podium, dar are de recuperat şase puncte faţă de liderul clasamentului. Voinţa Odobeşti este o echipă incomodă şi poate pune probleme celor trei formaţii din frunte.

6. Va avea Focşaniul o echipă de fotbal în liga a treia?



Da – 70 %, Nu – 30 %

Anul trecut, CSM Focşani 2007 a format o echipă de fotbal care se luptă pentru promovare în liga a treia. Visul fanilor focşăneni este ca în toamnă să poată vedea pe stadionul „Milcovul” meciuri de liga a treia. CSM Focşani 2007 pare să nu aibă probleme pentru a caştiga Superliga Altdorf Tehnik. Mult mai dificil va fi însă barajul de promovare. Chiar dacă focşănenii au o echipă puternică, cu jucători care au evoluat de-a lungul anilor în eşaloanele superioare ale fotbalului romanesc, misiunea lor la baraj nu va fi uşoară. Asta pentru că adversarul din aceste jocuri ar putea fi nume grele din fotbalul romanesc. Oţelul Galaţi, Farul Constanţa sau Petrolul Ploieşti sunt nume care nu ar conveni sub nicio formă focşănenilor. Nu va fi uşor nici în cazul în care adversar ar fi echipele CS Făurei, echipă patronată de Bănel Nicoliţă şi care are în componenţă jucători de liga a doua, sau Metalul Buzău, o formaţie ce doreşte să ia locul defunctei Gloria Buzău. Astfel, dacă vor evita la baraj aceste formaţii, focşănenii vor fi mari favoriţi pentru a accede în liga a treia.



7. Va fi modernizată Sala Polivalentă?



Da - 50 %, Nu 50 %

Sala Polivalentă va trece la începutul acestui an din subordinea MTS în cea a Consiliului Local Focşani. Autorităţile locale şi-au luat angajamentul că în următorii doi ani sala va fi modernizată, iar condiţiile de pregătire şi joc vor fi superioare. Rămane de văzut dacă acest lucru se va şi întampla.



8. Vom avea bazin olimpic de înot?



Da 70 %, Nu 30 %

De mulţi ani se vorbeşte despre finalizarea lucrărilor la bazinul de înot din cartierul Sud. În acest moment, clădirea a început să prindă contur. Constructorii, cei de la SC Erbaşu, spun că în 2017 va fi finalizat proiectul. Focşănenii abia aşteaptă să-şi ducă copiii la cursuri de înot. Numai că, în ultimii ani, în Romania, s-au văzut multe lucrări lăsate neterminate. Aşa încat, nu ne rămane decat să sperăm că peste cateva luni de vom bucura de un bazin de înot, unde copiii să se poată dezvolta armonios.



9. Vom avea la Focşani teren sintetic de dimensiuni normale?



Da 80 % Nu 20 %

Federaţia Romană de fotbal va construi în 2017 mai multe terenuri sintetice de fotbal în ţară. Printrel oraşele vizate se află şi Focşaniul. Astfel, prin implicarea Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vrancea şi a Primăriei municipiului Focşani, pe terenul doi al stadionului „Tineretului” din Focşani va fi amplat un covor sintetic, ce va putea fi folosit pentru disputarea meciurilor de fotbal la toate categoriile de varstă, atat la seniori cat şi la copii şi juniori. Proiectul a primit deja „OK” din partea Primăriei Focşani, astfel încat, construcţia acestuia în acest an este realizabilă.



10. Va promova echipa de volei în liga naţională?



Da – 20 % Nu 80 %

Echipa de volei a evoluat în liga întai în urmă cu cinci ani. De atunci, fetele pregătite de Marian Rădulescu au încercat de fiecare dată să ajungă în play-off-ul pentru promovare în liga naţională. La fel vor face şi în acest an. În acest moment, voleibalistele se află pe locul trei în seria în care evoluează şi se pregătesc pentru meciurile din returul campionatului, apoi pentru cele din play-off. Dacă vor avea un culoar favorabil, focşănencele ar putea să se gandească din nou la liga întai. (Dan CHIRIAC)