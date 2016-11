Derby-ul cu Bîrladul se joacă pe stadionul “Tineretului”

Publicat de Dan Chiriac 70 vizualizari

Rugbiştii focşăneni se află pe locul doi după cinci etape disputate

LPS Focşani - CSS Bîrlad, duminică, ora 13.00

Duminică, pe Stadionul Tineretului din Focşani, are loc derby-ul seriei Moldova din cadrul Diviziei de juniori sub 16 ani, la rugby. LPS Focşani va întalni liderul clasamentului, CSS Bîrlad, într-o partidă ce va începe la ora 13.00. Etapa trecută, rugbiştii focşăneni au obţinut o victorie clară în deplasare. Focşănenii s-au impus cu scorul de 45-0 în deplasarea de la Tecuci. Cu acest succes, elevii antrenorului Romeo Păun au urcat pe poziţia a doua a clasamentului, după echipa din Bîrlad. Stadionul Tineretului din Focşani va fi gazda întalnirii dintre cele două formaţii. Bîrladul are cinci victorii din tot atatea partide disputate, în timp ce focşănenii au cedat în deplasările de la Bîrlad şi Gura Humorului. Focşănenii au acumualt 16 puncte, avand opt puncte mai puţin decat adversara de duminică. În cazul unui succes, focşănenii se pot apropia în clasament, chiar la trei puncte, în cazul în care vor reuşi şi punctul bonus ofensiv. (Dan CHIRIAC)