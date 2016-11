Se joacă optimile Cupei Romaniei

Publicat de Dan Chiriac 82 vizualizari

La finalul săptămanii se stabilesc echipele calificate în sferturile competiţiei

artidele au loc sambătă de la ora 13.30 şi duminică de la ora 11.00

Sambătă şi duminică au loc partidele din cadrul optimilor de finală din cadrul Cupei Romaniei, faza judeţeană. Cel mai interesant meci se dispută sambătă la Panciu, între fosta echipă de liga a treia şi ocupanta poziţiei secunde în Superliga Altdorf Tehnik, Victoria Gugeşti. Un alt meci echilibrat se anunţă cel de la Ciorăşti, acolo unde campioana de toamnă în liga a cincea, Sportul Ciorăşti, primeşte replica celor de la Euromania Dumbrăveni, campioana judeţului în sezonul precedent şi caştigătoarea ediţiei trecute a Cupei. Flacăra Urecheşti şi Voinţa Cîrligele anunţă un derby local foarte incins. CSM Focşani 2007 se va deplasa la Adjud pentru partida cu echipa locală, în timp ce Naţional Goleşti va juca pe terenul celor de la AS Suraia. Foarte echilibrate se anunţă partidele Dinamo Tătăranu – ACS Odobeşti şi Podgoria Coteşti – Unirea Ţifeşti. Voinţa Slobozia Ciorăşti şi Tractorul Năneşti vor repeta duelurile din sezonul trecut, cand s-au luptat pentru caştigarea Ligii Grafit Decor. Partidele vor avea loc într-o singură manşă, pe terenul echipei mai slab clasate. Echipa gazdă va asigura asistenţa medicală şi măsurile de ordine şi securitate. Regula jucătorilor sub de 21 ani nu este valabilă în Cupa Romaniei. Neprezentarea echipelor atrage excluderea din campionat.



Programul meciurilor este următorul:



Sambătă, 26.11.2016, ora 13.30: FC Panciu – Victoria Gugeşti, FCM Adjud – CSM Focşani 2007, Voinţa Slobozia Ciorăşti – Tractorul Năneşti.



Duminică, 27.11.2016, ora 11.00, Sportul Ciorăşi – Euromania Dumbrăveni, Podgoria Coteşti – Unirea Ţifeşti, Flacăra Urecheşti – Voinţa Cîrligele, AS Suraia – Naţional Goleşti, Dinamo Tataranu – ACS Odobeşti. (Dan CHIRIAC)