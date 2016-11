MOZAIC STIRI SPORTIVE: Neagu, incertă pentru Trofeul Carpaţi

Publicat de Ziarul de Vrancea 74 vizualizari

Căpitanul naţionalei de handbal feminin a Romaniei, Cristina Neagu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că a suferit o entorsă la glezna dreaptă la primul antrenament făcut după probleme pe care le-a avut la umăr, astfel că este puţin probabil să evolueze la Trofeul Carpaţi.

"Am făcut primul antrenament abia miercuri, pentru că am venit cu probleme şi dureri la un umăr, dar din păcate am suferit o entorsă la glezna dreaptă chiar la acest prim antrenament. Nu pare să fie ceva grav, dar cu siguranţă voi lipsi de la antrenamentele următoare şi nu ştiu dacă voi putea juca la Trofeul Carpaţi. Pentru mine a fost o perioadă grea după Jocurile Olimpice, cu probleme de sănătate la umăr şi acum la gleznă. Va fi greu să fiu aptă sută la sută, dar fac tot ce pot", a spus Neagu. Trofeul Carpaţi va avea loc sambătă şi duminică, la Clu, participantele fiind loturile A şi B ale Romaniei, vicecampioana mondială Olanda şi echipa Ungariei.



Tricolorii coboară în continuare



Echipa naţională de fotbal a Romaniei a coborat cinci locuri, de pe 34 pe 39, avand 690 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicităţii joi. Dintre adversarele "tricolorilor" în preliminariile Cupei Mondiale, Armenia a înregistrat cea mai semnificativă urcare, de 38 de locuri, şi se află pe poziţia 87, cu 412 puncte. Din Grupa E a preliminariilor CM, în care joacă Romania, cel mai bine clasată este Polonia, care se menţine pe locul 15, cu 1089 de puncte. Danemarca a urcat de pe locul 50 pe 46, avand 643 de puncte, Muntenegru a coborat şapte poziţii şi se află pe 63, cu 549 de puncte, iar Kazahstan ocupă locul 97, cu 354 de puncte, după o coborare de şapte poziţii. Primele zece echipe din clasament sunt în ordine, Argentina, Brazilia, Germania, Chile, Belgia, Columbia, Franţa, Portugalia, Uruguay şi Spania.



Torje pleacă din Cecenia



Mijlocaşul Gabriel Torje va părăsi, în această iarnă, gruparea rusă Terek Groznîi, suma pentru care gruparea din Cecenia este dispusă să-l elibereze fiind de 1,2 milioane de euro, a declarat impresarul Cristea Opria. "M-am înţeles cu clubul, îi dă drumul să plece, el mai are două săptămani şi intră în vacanţă. Vom vedea traseul şi sper să revină la echipa naţională. Banii cu care l-au luat trebuie să-i dăm înapoi, 1,2 milioane de euro. Nu am nicio ofertă concretă pentru el în acest moment. Sunt vreo trei cluburi cu care discut", a declarat Opria, la DigiSport. Gabriel Torje, 27 de ani, a fost transferat în vară de la Udinese la Terek Groznîi. în 14 etape, romanul a evoluat doar în cinci meciuri pentru echipa clasată acum pe locul 4 în Rusia.



Adversarele baschetbaliştilor mureşeni şi clujeni



Echipele de baschet masculin BC Mureş şi U Banca Transilvania Cluj, calificate în faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup, şi-au aflat adversarele după încheierea partidelor, miercuri seară, din grupele preliminare, urmand a se confrunta cu formaţii din Franţa, Turcia, Suedia, Ungaria şi Cehia. Atat BC Mureş, cat şi U BT Cluj au încheiat pe locul II în grupele preliminare în care au jucat, calificandu-se astfel în faza a doua a FIBA Europe Cup. BC Mureş va continua evoluţia în grupa K, avand adversare pe Elan Chalon (Franţa), Gaziantep (Turcia) şi Södertalje (Suedia), iar U BT Cluj va evolua în grupa O, cu Pau Orthez (Franţa), Alba Fehervar (Ungaria) şi BK Pardubice (Cehia). De remarcat faptul că formaţia clujeană va reedita, după 25 de ani, duelul din cupele europene cu Pau Orthez, echipa la care s-a transferat Ghiţă Mureşan la finalul sezonului 1991-1992, iar de acolo în NBA. Meciurile din faza a doua a grupelor vor începe în 14 decembrie.

.

Un nou jubileu pentru golgeterul Messi



Internaţionalul argentinian Lionel Messi a ajuns, miercuri, la meciul Celtic Glasgow - FC Barcelona, scor 0-2, la cifra de 100 de goluri marcate pentru gruparea catalană în competiţiile internaţionale, conform site-ului oficial al clubului spaniol. Messi, autorul ambelor goluri la partida de la Glasgow ('24, '56 -penalty), a adus calificarea echipei sale în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Argentinianul are un bilanţ de 92 de goluri (110 meciuri) în Liga Campionilor, trei goluri (4 meciuri) în Supercupa Europei şi cinci goluri (5 meciuri) la Campionatul Mondial al Cluburilor.



Pe Eto’o îl paşte puşcăria



Procurorii spanioli cer ca fostul fotbalist al echipei FC Barcelona, Samuel Eto'o, să fie condamnat la zece ani şi jumătate de închisoare şi amendat cu 14 milioane de euro pentru patru delicte de fraudă fiscală pe care jucătorul le-ar fi comis în perioada 2006-2009, informează El Pais. Valoarea fraudei ar fi de aproape 3,5 milioane de euro, constand în venituri obţinute de Eto'o în cei patru ani de la firma de echipament sportiv Puma şi nedeclarate corespunzăto. Eto'o ar fi susţinut că a cedat drepturile cu privire la sumele de la Puma unei firme spaniole (Bulte 2002) şi unei firme din Ungaria (Tradesport). Procurorii cer un an şi jumătate de închisoare pentru delictul fiscal comis în 2006 şi cate trei ani pentru delictele din 2007, 2008 şi 2009. Vizat în acest caz este şi Josep Maria Mesalles, fost reprezentant al camerunezului. Samuel Eto'o, în prezent component al echipei Antalyaspor, a jucat la FC Barcelona în perioada 2004-2009. El a caştigat opt trofee cu echipa catalană, între care şi Liga Campionilor (2006, 2009).



Larsson s-a supărat şi a demisionat



Fostul internaţional suedez Henrik Larsson a părăsit conducerea tehnică a formaţiei Helsingborgs IF, miercuri, după ce în weekend fiul său a fost bruscat pe teren de fani nervoşi că echipa a retrogradat în al doilea eşalon suedez. Larsson, în varstă de 45 de ani, se afla la conducerea echipei Helsingborgs IF din ianuarie 2015. Helsingborgs a retrogradat, duminică, după ce a pierdut play-off-ul cu Halmstads BK. La finalul meciului, un grup de fani l-a bruscat pe fiul lui Henrik Larsson, Jordan, atacant în varstă de 19 ani. Suporterii l-au dezbrăcat de tricou pe fotbalist şi l-au îmbrancit.