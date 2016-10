MOZAIC STIRI SPORTIVE:Tricolorii, furaţi în Kazahstan

Publicat de Ziarul de Vrancea 30 vizualizari

Jucători ai echipei naţionale a Romaniei, aflaţi la Astana pentru meciul cu Kazahstan din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, au fost victimele hoţilor, care le-au furat bani şi obiecte din camerele de hotel. Potrivit DolceSport, 12 fotbalişti au fost păgubiţi, printre aceştia numărandu-se Bogdan Stancu, Andrei Prepeliţă şi Alexandru Chipciu.

Jucătorii reclamă că li s-au furat sume între 50 şi 300 de euro, iar unul din masori s-a plans că a rămas fără o tabletă. Partida Kazahstan - Romania, din etapa a treia a Grupei E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018, se va disputa astăzi, de la ora 19.00, la Astana, fiind transmisă în direct de TVR.

Craiova – Dinamo, la Severin

Meciul CSU Craiova - Dinamo, programat, azi, în etapa a XII-a a Ligii I, se va disputa pe Stadionul Muncipal din Drobeta Turnu Severin. "Am făcut tot ce este omeneşte posibil pentru ca derby-ul cu Dinamo să nu fie strămutat. Toate eforturile noastre s-au izbit de imposibilitatea de a oferi garanţia sută la sută că meciul se va desfăşura pe Extensiv, în condiţii optime, la lumina reflectoarelor. Totodată, anunţăm suporterii că în urma negocierilor cu deţinătorii de drepturi TV, s-a decis că în acest an calendaristic un singur meci se va mai juca în nocturnă", a anunţat site-ul oficial al clubului. Partida de la Drobeta Turnu Severin va începe la ora 20.30.

Mutu, preşedinte la Dinamo?

Fostul fotbalist Adrian Mutu a discutat cu acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, despre preluarea funcţiei de preşedinte al grupării "alb-roşii", fiind posibil ca în următoarele zile să fie oficializată această numire, au declarat, ieri, pentru News.ro, surse din cadrul clubului bucureştean. Negoiţă a mai negociat şi cu Florin Prunea pentru ca actualul conducător al CSMS Iaşi să preia preşedinţia FC Dinamo. Adrian Mutu urmează cursurile şcolii de antrenori din cadrul FRF. Fostul jucător al echipelor Inter, Parma, Fiorentina, Chelsea, Juventus şi Ajacio, printre altele, şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist la 21 mai printr-o postare pe pagina de Facebook, a doua zi după ce a trimis o scrisoare în acest sens presei din Italia. El a evoluat pentru naţionala Romaniei în 76 de meciuri şi a marcat 35 de goluri. Mutu a jucat la Dinamo în sezonul 1999-2000.

Fotbalistele vor întalni SUA

Selecţionata de fotbal feminin a Romaniei va disputa două partide amicale cu reprezentativa Statelor Unite ale Americii, cea mai titrată echipă din lume, în 10 noiembrie, la San José şi la 13 noiembrie, la Carson, informează site-ul oficial al FRF. Naţionala Statelor Unite e considerată cea mai bună din istoria fotbalului feminin. În cele şapte ediţii ale Cupei Mondiale de pană acum, echipa SUA a fost prezentă de fiecare dată. "The Stars and Stripes", a cucerit trei titluri mondiale (1991, 1999, 2015) - cele mai multe, a pierdut o finală (în 2011; 2-2 şi 3-4 la loviturile de departajare în faţa Japoniei) şi a bifat trei medalii de bronz. Naţionala SUA a ajuns cel puţin pană în semifinale la fiecare ediţie a Cupei Mondiale. Echipa SUA a participat de asemenea la toate ediţiile Jocurilor Olimpice de vară, de cand fotbalul feminin a fost admis la această competiţie, obţinand patru titluri olimpice şi pierzand o finală, la Sydney, în anul 2000, scor 2-3 după prelungiri, în faţa Norvegiei. Romania va juca barajul pentru calificarea la Campionatul European din 2017, contra Portugaliei, pe 21 octombrie la Lisabona şi pe 25 la Cluj-Napoca.

Pancu a trecut la “old-boys”

Fostul atacant giuleştean Daniel Pancu va îmbrăca din nou tricoul vişiniu la noua echipă Rapid Old Boys, care va susţine un prim meci cu o formaţie alcătuită din foşti jucători ai Stelei. Rapid Old Boys va participa la 20 decembrie la un turneu organizat în sala Chiajna, cu următorul lot: Florentin Rădulescu, Radu Sardescu (portari), Cristi Dulca, Ştefan Nanu, Adrian Iencsi, Ionuţ Voicu, Mihai Iosif, Daniel Sava, Valentin Negru, Arman Karamian, Valentin Bădoi, Constantin Schumacher, Marius Măldărăşanu, Daniel Pancu (jucători). Antrenorul echipei va fi Marian Rada. În deschiderea turneului de la Chiajna a fost programat meciul Rapid-Steaua, în aceeaşi grupă aflandu-se FC Argeş şi Selecţionata Jurnaliştilor. Cealaltă grupă a turneului cuprinde formaţiile Universitatea Craiova, Petrolul Ploieşti, Concordia Chiajna şi Dinamo. Echipa Rapid Old Boys a fost înfiinţată la iniţiativa fostului ofiţer de presă al grupării giuleştene, Lucian Ionescu, care a precizat că îşi doreşte să ofere posibilitatea suporterilor de a reîntalni foşti jucători “alb-vişinii”.

Petrache, şef la CSM

Alin Petrache a fost numit ieri în funcţia de director general interimar al Clubului Sportiv Municipal Bucureşti, după expirarea perioadei de detaşare a lui Bogdan Vasiliu, fost director general cu delegaţie al CSM în perioada 15 decembrie 2015 -10 octombrie 2016. Decizia a fost luată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, reunit în şedinţă extraordinară. Noul director general interimar al CSM Bucureşti a declarat că obiectivul său este de a transforma clubul în cea mai importantă instituţie sportivă a ţării şi că îşi doreşte să promoveze sportul în randul bucureştenilor. "Este un moment important pentru mine. Obiectivul principal este acela de a transforma acest club în cea mai importantă instituţie sportivă a ţării. De asemenea, îmi doresc să promovăm sportul în randul bucureştenilor şi să reînviem forţa sportivă a Capitalei. Clubul are performanţe la mai multe secţii sportive, dar îmi doresc să aduc performanţe la toate sporturile”, a spus Alin Petrache.Alin Petrache a fost preşedinte al Comitetului Olimpic şi Spotiv Roman în perioada 2014-2016, însă a demisionat în urma neîndeplinirii obiectivului la Jocurile Olimpice de la Rio.

Şarapova a jucat alături de McEnroe

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, suspendată pentru dopaj pană în aprilie 2017, a evoluat, în cadrul unui eveniment caritabil în Las Vegas ale cărui încasări au fost donate fundaţiei Elton John pentru lupta împotriva SIDA. La prima apariţie publică pe teren după suspendare, Şarapova a pierdut un meci de dublu feminin în care a făcut pereche cu tanăra sportivă americană Taylor Johnson. Apoi, Şarapova a făcut cuplu cu legendarul tenismen american John McEnroe, iar cei doi au caştigat meciul de dublu mixt în faţa perechii Martina Navratilova/Andy Roddick. La eveniment au mai fost prezenţi foştii jucători de tenis Mardy Fish, Mark Philippoussis şi Liezel Huber. Săptămana trecută, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus la 15 luni suspendarea de doi ani dictată de Federaţia Internaţională de Tenis jucătoarei ruse Maria şarpova pentru dopaj.

Roma şi-a retras candidatura

Preşedintele Comitetului Olimpic Italian, Giovanni Malago, a declarat, ieri, că a trimis o scrisoare la CIO, prin care a anunţat oficial retragerea oraşului Roma din cursa pentru organizarea Jocurile Olimpice din 2024. Consiliul municipal al Romei a votat, la 29 septembrie, împotriva candidaturii oraşului pentru Jocurile Olimpice din 2024. Dintre cei 48 de membri ai Consiliului, 30 au votat pentru retragerea candidaturii Romei. Primarul Virginia Raggi a declarat, la 21 septembrie, că refuză să susţină candidatura capitalei Italiei pentru Jocurile Olimpice din 2024, ea folosind în justificarea deciziei sale expresii ca "Olimpiada betonului" şi "catedrale în deşert". În urma acestei retrageri, în cursa pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2024 au mai rămas oraşele Paris, Los Angeles şi Budapesta.



Gol în secunda a şaptea

Atacantul belgian Christian Benteke a marcat în secunda a şaptea a meciului cu Gibraltar, din grupa H de calificare la Cupa Mondială din 2018, acesta fiind cel mai rapid gol din istoria competiţiei, incluzand şi preliminariile. Deşi lovitura de începere a aparţinut fotbaliştilor din Gibraltar, belgienii au recuperat iar Benteke a marcat. Precedentul record îi aparţinea lui Davide Gualtieri, care a marcat în secunda opt pentru San Marino în faţa Angliei în noiemrie 1993.