MOZAIC STIRI SPORTIVE: Am scăpat de Milik

Atacantul Arkadiusz Milik a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stang în meciul pe care Polonia l-a caştigat, sambătă, în faţa Danemarcei, cu 3-2, în preliminariile Cupei Mondiale din 2018, devenind indisponibil pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 8 luni.

Romania va întalni Polonia, la Bucureşti, la 11 noiembrie. Jucătorul de 22 de ani a fost schimbat la pauza meciului cu Danemarca, apoi a fost supus unui examen RMN, care a arătat durul diagnostic. Milik va reveni la echipa sa de club Napoli şi va continua tratamentul în Italia. Milik a fost achiziţionat în această vară de la Ajax de Napoli, la care joacă şi fundaşul Vlad Chiricheş, pentru a-l înlocui pe argentinianul Gonzalo Higuain, transferat la Juventus. Polonezul a jucat şapte meicuri în Serie A şi a marcat de patru ori.

Pandurii intră în insolvenţă

Clubul Pandurii Targu Jiu a anunţat, sambătă, pe site-ul oficial, că Adunarea Generală a Asociaţilor grupării a decis demararea procedurii de intrare în insolvenţă. Potrivit site-ului grupării gorjene, structura de conducere a clubului Pandurii rămane aceeaşi, cu Narcis Răducan preşedinte executiv, dar cu completările de post impuse de legea insolvenţei. Preşedintele Narcis Răducan a declarat că, deşi nu este de acord în principiu cu procedura de insolvenţă, va rămane alături de Pandurii pentru că are o datorie morală faţă de jucători şi antrenori. "E un moment extrem de dificil din istoria clubului nostru, şi chiar dacă nu sunt de acord în principiu, se pare că este unica şansă ca acest club să aibă viitor. Consider că am o datorie morală faţă de jucătorii şi antrenorii pe care i-am adus în ultimele 18 luni să pun umărul la redresarea clubului şi voi rămane în funcţie cel puţin pană la prima perioadă de transferuri. în decizia mea a contat şi poziţia membrilor asociaţi care ne-au încurajat să rămanem uniţi şi ne-au promis că vom fi sprijiniţi pentru a ne păstra nivelul de performanţă", a spus Răducan.

Un portughez ne arbitrează în Kazahstan

Arbitrul portughez Manuel De Sousa va conduce la centru partida dintre echipa naţională a Kazahstanului şi reprezentativa Romaniei, din etapa a treia a grupei E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018, a anunţat, duminică, site-ul oficial al UEFA. De Sousa va fi ajutat de asistenţii Ricardo Santos şi Alvaro Mesquita, în timp ce Fabio Verssimo va fi rezervă. Manuel De Sousa, în varstă de 41 de ani, este arbitru internaţional din 2006. El a arbitrat în cariera sa partidele Steaua Bucureşti - Twente Enschede, scor 1-1, din faza grupelor Ligii Europa, sezonul 2009-2010, Manchester City - Poli Timişoara, scor 2-0, din play-off-ul Ligii Europa, sezonul 2010-2011, SC Heerenveen - Rapid Bucureşti, scor 4-0, din turul trei preliminar al Ligii Europa, sezonul 2012-2013, şi Internazionale Milano - FC Vaslui, scor 2-2, din play-off-ul Ligii Europa, sezonul 2012-2013.

S-au dus şi juniorii U19

Echipa naţională under-19 a Romaniei a fost învinsă, sambătă, în Olanda, cu scorul de 1-3 (0-1, de reprezentativa similară a Norvegiei, într-un meci din turneul de calificare pentru Euro 2017. Pentru "tricolori" a înscris Adrian Petre, în minutul 68, în timp ce pentru norvegieni au înscris Roseth ('14), Ajer ('86) şi Grodem ('90)..În primul meci din grupă, Romania a fost învinsă de Olanda, scor 2-1. în ultima partidă, Romania va întalni la 11 octombrie formaţia din San Marino. La Turul de Elită merg caştigătoarele celor 13 grupe de calificare împreună cu echipele de pe locul secund plus cea mai bună ocupantă a poziţiei a treia.

Ponor a gustat senzaţii tari

Gimnasta Cătălina Ponor şi preşedintele Federaţiei Romane de Rugby, Haralambie Dumitraş, au fost copiloţi pentru multiplul campion naţional Alex Filip, ieri, la Raliul Harghitei, ultima etapă a sezonului de raliuri. "La peste 100 kg, "Căpitanul de la Auch" (locul singurei victorii în deplasare din istorie în faţa Franţei) a avut mult de furcă în cockpitul maşinii. După experienţa de la Raliul Harghitei, şeful de la rugby ar vrea să încerce totuşi şi rolul de pilot măcar odată în viaţă", se arată într-un comunicat remis News.ro. Invitată la eveniment de Mihaela Beldie, medicul lotului olimpic de gimnastică şi totodată singura femeie romană cu participări în Campionatul Mondial de Raliuri, Cătălina Ponor "a gustat la maximum din adrenalina cailor-putere", se menţionează în comunicat. La final, Ponor l-a invitat pe Alex Filip să urce pe barnă pentru a experimenta şi el senzaţii tari.

Premieră pentru baschetul romanesc

Campioana Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, calificată în premieră în grupele Basketball Champions League, va debuta în această fază a competiţiei în 19 octombrie, pe teren propriu, cu formaţia turcă Pînar Karşiyaka Izmir. CSM Oradea a obţinut o performanţă remarcabilă prin calificarea în grupele ediţiei inaugurale a Basketball Champions League, fiind singura dintre participante care a trecut două tururi de calificare. CSM a eliminat în primul tur campioana Slovaciei, BC Prievidza, iar în cel de-al doilea pe Lukoil Akademic Sofia, campioana Bulgariei, şi va evolua în grupa B. Primul pas în grupa B pentru CSM Oradea este pe teren propriu, în 19 octombrie, cu turcii de la Pinar Karşiyaka Izmir. Din grupă mai fac parte alte şase echipe: Umana Venezia (Italia), Avtodor Saratov (Rusia), Kataja Basket (Finlanda), Maccabi Rand Media (Israel), Himik Iujnîi (Ucraina) şi Le Mans Sarthe (Franţa).

Griezmann, premiat pe “Stade de France”

Internaţionalul francez Antoine Griezmann a primit, vineri seară, la meciul cu Bulgaria, din preeliminariile Cupei Mondiale din 2018, trofeul pentru cel mai bun jucător de la Euro-2016. Fotbalistul a primit trofeul pe Stade de France, înainte de startul jocului. Atacantul echipei Atletico Madrid a înscris şase goluri la Campionatul European şi ocupă locul doi în topul fotbaliştilor cu cele mai multe reuşite la un turneu final al Euro, după Platini (nouă goluri la ediţia din 1984). Griezmann, cel mai bun marcator de la Euro-2016, a reuşit la turneul din Franţa şi două pase decisive. Vineri seară, naţionala Franţei a învins Bulgaria cu scorul de 4-1.