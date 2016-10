Caştigăm la Erevan?

Publicat de Ziarul de Vrancea 35 vizualizari

Bogdan Stancu şi Alex Chipciu promit fiecare cate un gol

Astăzi, de la ora 19:00, Armenia - Romania în grupa E a preliminarilor Campionatului Mondial de fotbal, meci transmis în direct pe TVR 1

După acel controversat rezultat de egalitate cu echipa Muntenegru pe teren propriu, tricolorii iau drumul Estului, pentru a susţine “dubla” cu Armenia şi Kazahstan în grupa pentru campionatul mondialul rus. Sigur că această campanie de calificare este abia la început, dar după acel 1-1 cu Muntenegru, cele şase puncte sunt cam obligatorii pentru conrtinuarea cu şanse mari de succes. La randul ei, echipa armeană a început grupa cu o înfrangere, dar onorabilă, 0-1 în Danemarca şi are şi ea speranţele ei. Armenia a constituit una dintre revelaţiile calificărilor europene la precedentul turneu final din Brazilia, însă în preliminariile Euro2016 n-a mai contat. A umilit Danemarca acum trei ani chiar pe terenul ei, echipa cu care a fost colegă de grupă şi la Euro şi este şi acum. Principala vedetă a trupei lui Varujan Sukiasian încă nu şi-a arătat colţii, este vorba de Henrih Mhitarian, el fiind încă în recuperare la clubul său, Manchester United. Jucătorii armeni de astăzi joacă în campionatul intern sau în cele ex-sovietice, cei mai răsăriţi fiind fundaşul Gael Andonian (rezervă pe la Olympique Marseille) şi “turcul” Aras Özbiliz, la Beişiktaş. Şi vorbind de naturalizări, trebuie remarcat şi atacantul Marcos Pizzelli, de origine braziliană, care joacă în Emirate.

În acest an, armenii au înregistrat două victorii, două înfrangeri şi o remiză, succesele fiind, însă, înregistrate, în cadrul unui turneu în America Centrală (7-1 cu Guatemala şi 4-0 cu El Salvador). În rest, 0-0 cu Belarus la Erevan, 0-3 cu Cehia la Boleslav şi acel 0-1 cu Danemarca.

Referitor la echipa noastră, Rudi Verkempinck, secundul belgian al lui Christoph Daum, a recunoscut unele erori comise de banca tehnică în partida precedentă (cum ar fi introducerea lui Săpunaru la “închidere” şi a lui Bicfalvi pe banda dreaptă) şi promite o abordare ultraofensivă a partidelor de la Erevan şi Astana. De o altă părere a fost şi selecţionerul german: "Mereu încercăm ceva nou, aţi văzut că am chemat jucători noi, am urmărit jucătorii, dar nu cred că a fost vreo greşeală în primul 11 împotriva Muntenegrului. Puteam caştiga cu acea echipă de start. Am făcut totul bine, ne-a lipsit doar norocul şi felul în care a jucat echipa în repriza a doua a fost excelent. Este ceea ce pot face în acest moment. Nu vă aşteptaţi la prea mult. Este valabil şi pentru maine. Nu vă aşteptaţi la prea multe. Aveţi răbdare" , a spus Daum, conform dolce-sport.ro. Mijlocaşul Alexandru Maxim nu a participat la antrenamentul din această după-amiază, jucătorul luand loc pe banca de rezerve cu gheaţă la picior. El are şanse minime să evolueze în partida cu Armenia. Evident că vor fi folosite formule diferite în cele două jocuri,din cauza deplasărilor grele, dar şi a faptului că jocul din Kazahstan se va disputa pe teren sintetic.

Armenia nu a învins niciodată Romania în tre ipartide, însă prima partidă a fost cea mai tristă pentru noi. La Erevan, în 2004, tricolorii nu au reuşit să învingă în preliminariile CM 2006, selecţionerul Anghel Iordănescu demisionand după un semieşec considerat ruşinos, 1-1. Trebuie însă spus că “Tata Puiu” s-a confruntat cu o serie mare de accidentări, jucători ca Flavius Moldovan, Bărcăuan, Dancia, Caramarin sau Paraschiv (debutant) fiind titulari în această partidă. Foarte puţină experienţă avea şi Ciprian Marica, jucătorul care a deschis scorul în min.29, dat tehnicul fundaş dreapta Karen Dohoian a egalat şi asta a fost tot. În echipa antrenată de francezul Bernard Casoni jucau şi doi fotbalişti din campionatul nostru: portarul Edel Apoula Bete (de origine cameruneză, fost la Rapid) şi Arman Karamian (Rapid, Timişoara, Steaua, etc). Celelalte două meciuri s-au încheiat cu victorii romaneşti. În aceleaşi preliminarii, la Constanţa în 2005, tricolorii lui Victor Piţurcă s-au impus cu 3-0, prin reuşitele lui Ovidiu Petre 2 şi Cociş, iar în 2006, într-un turneu în Cipru, au caştigat cu 2-0 prin golurile lui Maftei şi Cociş. De remarcat că echipa Armeniei a fost antrenată un timp (2003-2004) de Mihai Stoichiţă, un alt roman, Tudor Zeciu, fiind o vreme titular în echipa armeană.



Urmează Polonia – Danemarca



Tot astăzi, în grupa E a preliminariilor se mai dispută partidele: Muntenegru – Kazahstan (ora 19:00, DigiSport 1) şi Polonia – Danemarca – Digi 2 (21:45).De asemenea se mai joacă partide în alte două grupe:

Grupa C: Azerbaidjan – Norvegia (19:00), Germania – Cehia – Digi 3, Irlanda de Nord – San Marino (21:45).

Grupa F: Anglia – Malta (19:00), Scoţia – Lituania, Slovenia – Slovacia (21:45).

Formaţiile probabile

Armenia: Beglarian – Edigarian, Andonian, Haroian, Mkoian, Hovhannisian - Özbiliz, Grigorian, Malakian, Kadimian– Pizzeli. Selecţioner:: Varujan Sukiasian.

Romania: Tătăruşanu – Benzar, Grigore, Săpunaru, Toşca – Hoban – Rotariu, Stancu, Stanciu, Chipciu – Andone. Selecţioner: Christoph Daum.

Arbitru: Vladislav Bezborodov (Rusia).