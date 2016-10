“Ne trebuie cele şase puncte”

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Steliano Filip este singurul incert dintre cei selecţionaţi de Daum

Susţine Christoph Daum, selecţionerul naţionalei de fotbal a Romaniei, înaintea meciurilor din Armenia şi Kazahstan

Selecţionerul Cristoph Daum a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că a construit lotul pentru cele două partide cu Armenia şi Kazahstan, din preliminariile CM 2018, pentru a avea o echipă ofensivă, dorind să obţină maximum de puncte din cele două deplasări. Daum are tot lotul valid în perspectiva acestor două meciuri, Steliano Filip fiind singurul care se află într-o perioadă de refacere. "Nu am schimbat planul tactic, am mereu mai multe opţiuni în minte. Suntem pregătiţi pentru o orientare ofensivă a echipei, aşa am şi construit acest lot. Vom vedea cum se va simţi Latovlevici zilele următoare. El a venit după o accidentare la lot, dar acum se simte bine. Mai avem şi varianta Toşca, îi voi urmări pe aceşti jucători în zilele următoare şi apoi mă voi decide asupra primului 11. Faptul că nu l-am menţionat pe Steliano Filip asta nu înseamnă că este ieşit din cărţi pentru partida cu Armenia. În afară de Steliano Filip, care nu a participat la antrenamentul de astăzi, toţi ceilalţi sunt apţi din punctul meu de vedere. Cu siguranţă Stanciu va fi unul dintre executanţi în cazul în care vom avea penalty, este un jucător extraordinar. Din astfel de situaţii poţi creşte ca jucător. Stanciu are această calitate extraordinară de a executa penaltiurile şi o va face în continuare”, a declarat Daum.

Selecţionerul Romaniei spune că reprezentativele ţărilor mici au crescut mult în ultima perioadă mai ales la capitolul fizic: "E important să avem o atmosferă bună în grup. Lucrăm zilnic la implicarea fiecăruia în grup şi ne dorim să dezvoltăm şi relaţiile de colegialitate. După cum s-a văzut şi la Euro, reprezentativele ţărilor mici stau foarte bine din punct de vedere fizic, sunt foarte bine organizate şi la nivel tactic.”. Referitor la partida din Kazahstan, care se va disputa pe un teren sintetic, Daum a spus că s-a consultat cu selecţionerii Poloniei şi Germaniei, de la care a cerut informaţii suplimentare privitoare la calitatea acestuia. "Am discutat cu selecţionerul Poloniei, care mi-a spus că după jocul din Kazahstan cel mai bun lucru a fost că a reuşit să iasă de pe teren cu jucătorii sănătoşi. M-am consultat şi cu Joachim Löw şi mi-a spus că e greu de jucat pe un astfel de teren atunci cand ai nevoie de trei puncte. Mi-a spus că ar trebui să ne mulţumim şi cu un punct în aceste condiţii””, a mai spus Cristoph Daum.