MOZAIC STIRI SPORTIVE:Şumudică vrea datoriile de la Astra

Comisia Naţională de Soluţionare a Litigiilor din cadrul FRF a obligat clubul Astra Giurgiu să achite datoriile către antrenorul Marius Şumudică, sume care în total depăşesc 280.000 de euro, constand în salariu şi bonusuri pentru caştigarea campionatului şi calificarea în grupele Ligii Europa.

Comentand la 22 septembrie, faptul că Marius şumudică a depus memoriu la FRF pentru a-şi primi drepturile financiare restante, preşedintele executiv al clubului Astra Giurgiu, Dani Coman, a declarat că tehnicianul îşi va primii banii pe care gruparea îi datorează. “Noi avem în continuare încredere în el. E antrenorul care a adus cea mai bună performanţă din istoria clubului. îşi va primi banii, atat el, cat şi restul jucătorilor", a declarat Coman.



Chiricheş revine la normal



Fundaşul Vlad Chiricheş a fost integrat în lotul echipei Napoli după accidentare şi ar putea juca în partida pe care formaţia sa o va disputa, la 15 octombrie, cu AS Roma, în etapa a VIII-a a campionatului italian Serie A. Antrenorul Maurizio Sarri are ceva probleme în defensivă - Albiol cu probleme musculare, Koulibaly şi Maksimovici convocaţi la echipele naţionale - astfel că revenirea romanului la un ritm normal de pregătire este binevenită. În acest sezon, internaţionalul roman are o singură apariţie în Serie A, una scurtă, de cateva minute în finalul meciului cu AC Milan, din 27 august. Chiricheş, în varstă de 26 de ani, a suferit o leziune minoră la menisc înaintea meciului naţionalei Romaniei cu Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale din 2018. El a fost supus, la 3 septembrie, la clinica Villa Stuart, unei artroscopii la genunchiul stang.



Sancţionaţi cu trimiterea la fete



Doi jucători ai echipei Sparta Praga au fost trimişi să se antreneze cu echipa feminină, după ce au făcut comentarii sexiste la adresa unei femei arbitru asistent, la meciul cu FC Brno, scor 3-3, disputat duminică, în etapa a IX-a a campionatului ceh de fotbal. Portarul Tomas Koubek, 24 de ani, a declarat că "femeile trebuie să stea la aragaz", după ce asistentul Lucie Ratajova nu a semnalizat un ofsaid în partida de la Brno. Tot "la aragaz" a trimis-o pe Ratajova şi mijlocaşul Lukas Vacha, 27 de ani. Preşedintele exceutiv al clubului, Adam Kotalík, a catalogat afirmaţiile fotbaliştilor drept "inacceptabile" şi i-a trimis la echipa feminină, unde "vor vedea că femeile se pot descurca nu numai la aragaz". "Abia îi aşteptăm pe băieţi să se antreneze cu noi", a declarat căpitanul echipei feminine, Iva Mocova. Ulterior, el a postat o fotografie pe Facebook, cu soţia şi cu fiica lui, precizand că doreşte să le ceară scuze tuturor femeilor.



Sponsorii se întorc spre Şarapova



Sponsorii şi-au întors din nou faţa către jucătoarea de tenis Maria Şarapova, după ce TAS i-a redus sportivei ruse suspendarea pentru dopaj de la doi ani la 15 luni, informează Reuters. "Salutăm decizia TAS şi suntem bucuroşi pentru Maria. Contractul ei nu este terminat. Vom discuta viitoarea colaborare în următoarele zile şi săptămani", a anunţat Porsche, într-un comunicat publicat de agenţia rusă TASS. Nike, cel mai mare producător de echipament sportiv, care a suspendat parteneriatul cu Şarapova după ce sportiva a fost depistată pozitiv, a anunţat că va continua să lucreze cu ea. Reprezentanţii mărcii de apă minerală Evian şi ai companiei Head care produce rachetele folosite de Şarapova şi-au afirmat şi ei mulţumirea cu privire la reducerea suspendării.



Film despre Borg şi McEnroe



Rivalitatea uriaşă dintre suedezul Björn Borg şi americanul John McEnroe se află în centrul unui nou film care va fi lansat în toamna anului 2017 şi care va prezenta celebrele ”bătălii” duse pe teren şi în afara acestuia de cei doi jucători intraţi în legenda tenisului, informează Reuters. Filmul ”Borg/McEnroe”, în care actorul suedez Sverrir Gudnason îl interpretează pe Borg şi actorul american Shia LaBeouf pe McEnroe, relatează rivalitatea dintre cei doi jucători de tenis din timpul finalei de la Wimbledon din anul 1980, considerată unul dintre cele mai bune meciuri de tenis jucate vreodată. Stilurile lor diferite de tenis şi temperamentele lor diferite au făcut ca rivalitatea dintre cei doi jucători să pară şi mai intensă în ochii spectatorilor. Björn Borg, pe atunci în varstă de 24 de ani, era calm şi stăpan pe sine, în timp ce John McEnroe, în varstă de 21 de ani la acea dată, era considerat ”băiatul rău al tenisului”, avand un temperament vulcanic şi certandu-se adeseori în timpul partidelor cu arbitrii.



Mort de inimă prea mare



Baschetbalistul american Cameron Moore, în varstă de 25 de ani, a încetat din viaţă, marţi, în timp ce efectua primul antrenament cu echipa AV Ohrid, în Macedonia. Ivo Markovski, reprezentant al echipei macedonene, a declarat că Moore se afla la Ohrid de luni seară. Purtătorul de cuvant al poliţiei din Ohrid, Stefan Dimeski, a anunţat că un baschetbalist american a decedat marţi seară, însă nu a precizat numele acestuia. Dimeski a spus că sportivul s-a prăbuşit în timpul unui antrenament şi a fost transportat de urgenţă la spital, dar acolo i s-a pronunţat decesul. Al.com scrie că baschetbalistul Cameron Moore, care a jucat în ligile inferioare din SUA şi în Italia, a fost diagnosticat cu cardiomegalie (inimă mărită) în 2015.