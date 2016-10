Şarapova revine pe arene

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Suspendarea jucătoarei ruse de tenis a fost redusă, astfel că ea va putea juca anul viitor la Roland Garro

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus la 15 luni suspendarea de doi ani dictată de Federaţia Internaţională de Tenis jucătoarei ruse Maria Şarapova pentru dopaj. Astfel, Şarapova, 29 de ani, va putea reveni pe teren după 26 aprilie 2017, ceea ce înseamnă că va putea participa la viitoarea ediţie a turneului de la Roland Garros, pe care l-a caştigat în 2012 şi 2014. Decizia pe care TAS în cazul Mariei Şarapova este una definitivă. Şarapova a fost depistată pozitiv cu meldonium la Australian Open, în ianuarie, dar şi la o testare în afara competiţiei, la Moscova, în februarie. Sportiva din Rusia, în varstă de 29 de ani, fost numărul 1 WTA, a anunţat rezultatele testelor în cadrul unei conferinţe de presă pe care a organizat-o, la 7 martie, la Los Angeles. Federaţia Internaţională de Tenis a decis la 8 iunie suspendarea Mariei Şarapova pentru doi ani, începand cu 26 ianuarie, data primului test pozitiv. Ea a contestat decizia ITF la TAS, care a audiat părţie la mijlocul lunii septembrie. "În martie, cand am fost suspendată, am trăit cea mai neagră zi din viaţa mea, dar astăzi este o zi frumoasă, în aprilie voi putea revenit pe teren. Voi putea din nou să fac ceea ce îmi place. Tenisul este pasiunea mea şi i-am simţit lipsa în acest an. Am înţeles ceva din ce mi s-a întamplat, sper ca şi Federaţia Internaţională de tenis să fi înţeles ceva. Mi-am asumat responsabilitatea pentru că m-am informat asupra unui supliment alimentar pe care îl luam de zece ani. Dar anumite federaţii şi-au informat sportivii din timp de schimbările de regulament. Mai ales în Europa de Est, acolo unde meldoniumul era consumat de milioane de persoane. Sper ca niciun alt jucător de tenis să nu treacă prin ce am trecut eu. Voi reveni în curand, aştept cu nerăbdare momentul", a spus Şarapova, la aflarea veştii.