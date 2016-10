MOZAIC STIRI SPORTIVE: Tănase, înlocuit cu Căpăţană

Publicat de Ziarul de Vrancea 90 vizualizari

Mijlocaşul echipei Steaua Bucureşti, Florin Tănase, accidentat la partida cu CS Universitatea Craiova, a fost înlocuit de selecţionerul naţionalei de tineret a Romaniei, Cristian Dulca, cu Mihai Căpăţană de la FC Voluntari, informează site-ul oficial al FRF Tănase s-a accidentat la partida cu CS Universitatea Craiova, iar antrenorul stelist Laurenţiu Reghecampf a spus că este posibil ca el să aibă ligamentele afectate.

Meciul dintre Romania under 21 şi Bulgaria va avea loc marţi, 11 octombrie, de la ora 18.00, la Stara Zagora. Romania se află pe locul doi în grupa 5 preliminară, cu 16 puncte. Lider este Danemarca - 22 de puncte. Bulgaria este a treia, cu 14 puncte, iar ultimele poziţii sunt ocupate de ţara Galilor - 13 puncte, Luxemburg - 3 puncte şi Armenia - un punct.

17 supuşi ai “regelui”, la loturi

FC Viitorul a anunţat, ieri, că 17 jucători ai grupării sunt convocaţi la echipele naţionale, între aceştia figurand Romario Benzar, şi Răzvan Marin, selecţionaţi de Christoph Daum la prima reprezentativă a Romaniei. Cătălin Carp a fost chemat la naţionala Republicii Moldova, în timp ce Bogdan Ţîru, Robert Hodorogea şi Dragoş Nedelcu au fost convocaţi de Cristian Dulca la tineret. Carlo Casap, Florin Coman, Tiberiu Căpuşă, Szabolcs Kilyen şi Andrei Ciobanu sunt la naţionala under 19, Radu Boboc, Raul Vidrăsan, Denis Drăguş şi Rareş Murariu la naţionala under 18, iar Alexandru Sabangeanu şi Cosmin Tucaliuc la echipa naţională under 17. Din cauza acestor numeroase probleme de efectiv, echipa de seniori a Viitorului a fost nevoită să decline deplasarea în Belarus pentru un amical cu Dinamo Brest (6 octombrie). Locul Viitorului pentru acest amical a fost luat de Dinamo Bucureşti.

Tyson vizitează Senatului

Vicepreşedintele Senatului, Ben-Oni Ardelean (PNL), a declarat că fostul campion mondial la box profesionist Mike Tyson va veni, astăzi, la Senat, americanul intenţionand să viziteze clădirea Parlamentului şi să participe, ca invitat, la şedinţa plenului Senatului. ”În şedinţa de miercuri dimineaţă a plenului Senatului va veni şi domnul Mike Tyson, recunoscut în lumea sportului şi a entertainmentului, dar şi a filantropiei, în general. Va veni şi va fi salutat în cadrul şedinţei Senatului”, a spus, marţi, Ben-Oni Ardelean, vicepreşedinte al Senatului din partea PNL. Fostul campion mondial la categoria grea, în varstă de 50 de ani, vine în Romania pentru a participa la conferinţa de lansare a unei băuturi energizante.

“Bursucul”, demis de la Kuban

Tehnicianul Dan Petrescu şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu echipa Kuban Krasnodar, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării din liga a doua din Rusia. Impresarul lui Petrescu, Nicolae Parnău, este aşteptat joi la Krasnodar pentru a parafa actele. Interimatul va fi asigurat de Mihail Semenov. Formaţia Kuban Krasnodar a învins, sambătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Ienisei Krasnoiarsk, în etapa a 15-a a ligii secunde din Rusia. Însă formaţia pregătită de antrenorul roman, care are ca obiectiv promovarea în prima ligă, se află pe locul 14 în clasament, cu 16 puncte, din trei victorii şi şapte rezultate de egalitate (cinci înfrangeri). Lider este Dinamo Moscova, cu 32 de puncte şi două jocuri mai puţin.

Pap înscrie în Elveţia

Fundaşul Paul Papp a dechis scorul în meciul pe care echipa sa, FC Wil, l-a caştigat, ieri, pe teren propriu, cu 2-1 (0-0), în faţa formaţiei Schaffhausen, în etapa a X-a a ligii a doua elveţiene. Fostul stelist a jucat tot meciul şi a marcat în minutul 52. Oaspeţii au egalat în minutul 64, prin Demhasaj, înainte ca FC Wil să se impună în minutul 88, prin reuşita lui Bühler. FC Wil opcupă locul al patrulea în liga a doua elveţiană, cu 17 puncte, la nouă puncte de liderul FC Zurich, adversara Stelei în Liga Europa.

Fai, audiat pentru faultul asupra lui Stanciu

Fostul fundaş dinamovist Collins Fai, acum la Standard Liège, s-ar putea alege cu o suspendare după ce l-a faultat dur pe fostul stelist Nicolae Stanciu, de la Anderlecht, la derbiul care a avut loc, ieri, în etapa a IX-a a campionatului belgian. Incidentul a avut loc în minutul 25 şi camerunezul a primit doar cartonaşul galben pentru intrarea sa. Însă comisia care studiază fazele controversate ale meciurilor pe baza înregistrărilor video a decis că Fai trebui să fie chemat la Comisa de Disciplină. Între timp, camerunezul a plecat la echipa naţională, astfel că va fi reprezentat la audieri de juristul clubului valon. Stanciu a executat cornerul în urma căruia Lukasz Teodorczyk a marcat unicul gol al meciului din deplasare cu Standard, scor 1-0.

Anchete cu pariurile în Belgia

Federaţia Belgiană de Fotbal a anunţat, luni, dechiderea mai multor anchete care îi vizează pe fotbaliştii din campionatul intern bănuiţi că ar paria. "În aşteptarea rezultatelor acestor anchete, nu vom face nicio comunicare cu privire la persoane şi nici la conţinutul investigaţiilor", a precizat instituţia. Potrivit presei belgiene, printre cei vizaţi se numără fundaşul echipei Anderlecht Olivier Deschacht, coechipier cu Nicolae Stanciu şi cu Alexandru Chipciu. El este suspectat că a pariat pe mai multe meciuri pe care le disputa formaţia sa. Jucătorii Knowledge Musona (Ostende), Laurent Henkinet (Beveren) şi Tuur Dierckx (Anvers) se află de asemenea în atenţia federalilor.