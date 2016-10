Etapa scorurilor de 7-1 în Liga de minifotbal AutoVip

Publicat de Dan Chiriac 1 vizualizari

Viitorul Cîmpineanca va lupta în acest an pentru un loc pe podium

In toate jocurile etapei s-au marcat cate opt goluri u AS United se menţine pe prima poziţie, cu punctaj maxim

Campionatul de minifotbal Vrancea a programat în prima duminică a lunii octombrie, jocurile etapei cu numărul 3. Cele 4 jocuri ale rundei au consemnat victorii clare, la diferenţe mari de scor. 8 goluri au fost înscrise în fiecare joc al etapei. Viitorul Cîmpineanca, antrenată de Jan Oltianu şi sprijinită de edilul Tudorel Ivan, a caştigat cu 7-1 întalnirea cu constructorii de la Pamiro. Lotul propus în această stagiune de Viitorul cuprinde jucători de la fostele echipe din Ligă, Arena şi Green Garden Odobeşti, plus 3 jucători cu experienţă de la campioana en-titre, Sanorom Boloteşti, Adrian Toma, Claudiu Ionescu şi Iulian Niţă. Prima victorie în Ligă urcă Viitorul pe locul 5, în timp ce Pamiro a coborat pană pe locul 8. Ultima clasată, Flux AS a învins cu acelaşi scor 7-1, Termo Idraulica, echipă aflată la prima prezenţă în Ligă. Ştefan Lupu a înscris 4 goluri într-o victorie ce urcă Flux-ul, 3 locuri în clasamentul Ligii AutoVip. Lidera din Liga, AS United Focşani, a învins tot cu 7-1 pe Sir Alexander Pub, într-un joc aflat la discreţia vicecampioanei din sezonul trecut. După 5-0 la pauză, băieţii antrenaţi de Rodinel Stan au oprit motoarelor, permiţandu-le adversarilor golul de onoare. Georgian Dima şi Bogdan Grigorică, autori a cate unui hattrick, au urcat ACS Mausoleul Mărăşeşti pe locul secund după victoria concludentă cu 6-2 asupra Casei Panciu. Formaţia pregatită de Romeo Drăgan acumulează 7 puncte şi se anunţă una din pretendentele la podium, mai ales că alături de echipă a venit şi Restaurnatul Intim, cel care va sponsoriza formaţia din Mărăşeşti. Primele 4 formaţii din Ligă după desfăşurarea jocurilor în sistemul regulat participă în Final Four, cu un clasament înjumătăţit şi rotunjit, pentru desemnarea campioanei şi vicecampioanei sezonului 2016-2017, echipe ce vor participa la campionatul regional, în timp ce echipele locurilor 5-10 vor participa în Cupa Ligii AutoVip.

Rezultatele şi marcatorii etapei :

Pamiro Construct - Viitorul Cîmpineanca 1-7 (0-2) Au marcat Mihai Teodorescu respectiv Valentin Hagiu 2, Iulian Niţă 2, Adrian Toma, Lucian Nistoroiu, Claudiu Ionescu.

Flus AS - Termo Idraulica 7-1 (3-1) Au marcat Ştefan Lupu 4, Florin Stanciu, Andrei Trifaş, Bogdan Atanasiu respectiv Cristi Ichim

Sir Alexander Pub - AS United 1-7 (0-5) Au marcat Teo Paraschiv respectiv Cosmin Pasăre 2, Claudiu Mihai 2, Cristian Bîra, Ionuţ Olaru, Remus Popa.

ACS Mausoleul Mărăşeşti - Casa Panciu 6-2 (4-1) Au marcat Georgian Dima 3, Bogdan Grigorică 3 respectiv George Duca, George Corcoz.

* Partida Sanorom Boloteşti - Pantzer Vidra va fi reprogramată.

Clasamentul Ligii AutoVip : 1 AS United 9 p, 2 ACS Mausoleul Mărăşeşti 7 p, 3 Sanorom Boloteşti 6 p(un joc mai puţin),4 Casa Panciu 6 p, 5 Viitorul Cîmpineanca 4 p, 6 Flux AS 3 p (0), 7 Pantzer Vidra 3 p (-2,un joc mai puţin),8 Pamiro Construct 3 p (-9), 9 Termo Idraulica 0 p (-9) şi 10 Sir Alexander Pub 0 p (-10) .

Etapa viitoare programează duminică 9 octombrie jocurile : Casa Panciu - AS United Focşani, Sanorom Boloteşti - Sir Alexander Pub, Termo Idraulica - Pantzer Vidra, Viitorul Cîmpineanca - Flux AS şi ACS Mausoleul Mărăşeşti - Pamiro Construct. (Dan CHIRIAC)