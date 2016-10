Goluri multe în partidele juniorilor

Publicat de Dan Chiriac 50 vizualizari

Formaţia LPS Focşani joacă în campionatul juniorilor C şi este pregătită de Marian Brutaru

Unirea Focşani şi CSM Focşani au marcat pe bandă rulantă

Sambătă şi duminică au avut loc partidele din cadrul campionatelor judeţene ale juniorilor A 1 şi C. Cinci echipe au luat startul în noua ediţie a campionatului judeţean de juniori A1. Unirea Focşani, Victoria Gugeşti, Voinţa Cîrligele, Tractorul Năneşti şi Euromania Dumbrăveni se vor lupta în acest an pentru titlul judeţean. Unirea Focşani a întalnit sambătă, pe stadionul “Milcovul 2” pe Tractorul Năneşti. Focşănenii s-au impus cu scorul de 13-1, la capătul unui meci dominat autoritar. Gabi Cazan a marcat de opt ori, fiind eroul partidei. Într-o altă partidă s-au duelat Euromania Dumbrăveni şi Victoria Gugeşti, cele două echipe care au acumulat cate trei puncte în clasament. Gazdele s-au impus la final cu scorul de 3-1. Campionatul judeţean al juniorilor C adună la start şapte echipe: FCM Adjud, CSM Focşani, Prosport Focşani, LPS Focşani, Unirea Ţifeşti, Voinţa Slobozia Ciorăşti şi Dinamo Tătăranu. Runda a doua s-a jucat sambătă şi duminică. Voinţa Slobozia Ciorăşti a trecut cu 5-3 de FCM Adjud. LPS Focşani a fost întrecută la mare luptă, scor de 3-2 de Unirea Ţifeşti. Duminică, CSM Focşani a primit replica celor de la Dinamo Tătăranu, într-un meci fără istoric caştigat de gazde cu 11-0. Prosport Focşani a stat. (Dan CHIRIAC)



Rezultatele etapei a doua:



Juniori A1:

Sambătă:

ora 10.00 Euromania Dumbrăveni – Victoria Gugeşti 3-1

ora 11.00: Unirea Focşani – Tractorul Năneşti 13-1

Juniori C:

Sambătă

ora 9.30: LPS Focşani – Unirea Ţifeşti 2-3

ora11.00: Voinţa Slobozia Ciorăşti – FCM Adjud 5-3

Duminică

ora 10.30: CSM Focşani – Dinamo Tătăranu 11-0