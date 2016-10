Dumbrăveniul a caştigat derby-ul

Publicat de Dan Chiriac 47 vizualizari

Echipa din Dumbrăveni şi-a revenit după un start mai puţin reuşit

ACS Odobeşti - Euromania Dumbrăveni 1-4 (1-1) u la Focşani, pe “Milcovul”, CSM 2007 a învins cu 15-0 pe Victoria Pufeşti

Cel mai interesant meci al rundei a cincea din cadrul Superligii Altdorf Tehnik a avut loc sambătă la Odobeşti. Pe stadionul orăşenesc, echipa locală, ACS, a întalnit pe Euromania Dumbrăveni, campioana sezonului precedent. A fost reeditarea finalei Cupei Romaniei, faza judeţeană. În luna iunie, într-o partidă disputată pe stadionul “Milcovul”, odobeştenii au condus cu 3-0, dar au cedat la final cu 7-4. Gazdele au rezistat în prima repriză, primul act încheindu-se la egalitate, 1-1. Rodinel Stan a fost omul decisiv, prin dublă reuşind să stabilească în mare măsură învingătoarea. Partida s-a jucat cu porţile închise, gazdele ispăşindu-şi ultima etapă de suspendare după cele întamplate la partida din prima etapă cu Voinţa Cîrligele. Atunci, un suporter al gazdelor a pătruns pe terenul de joc şi a întarziat reluarea jocului, fiind lovit cu piciorul de portarul advers. CSM 2007 a obţinut o victorie clară în partida cu Victoria Pufeşti. 15-0 a fost rezultatul care arată că echipa focşăneană are valoare de a juca mai sus de liga a patra. Tot sambătă a avut loc partida dintre FCM Adjud şi Naţional Goleşti, încheiată cu victoria oaspeţilor, scor 2-1. Duminică au fost programate trei partide, toate cu începere de la ora 11.00: Tractorul Năneşti – Voinţa Sl. Ciorăşti 3-0, oaspeţii neprezentandu-se la joc, Voinţa Cîrligele – Victoria Gugeşti 1-2, Unirea Ţifeşti – Dinamo Tătăranu 2-2. Clasamentul Superligii Altdorf Tehnik are următoarea alcătuire: CSM Focşani 15p, Victoria Gugeşti 13p, Euromania Dumbrăveni 10p, ACS Odobeşti 9p, Tractorul Năneşti 8p, Naţional Goleşti 7p, Voinţa Cîrligele 7p, Unirea Ţifeşti 6p, FCM Adjud şi Dinamo Tătăranu 3p, Voinţa Slobozia Ciorăşti şi Victoria Pufeşti 0p.



FC Panciu a revenit cu victorie



După un sezon în liga a treia, încheiat onorabil, pe locul nouă, păncenii joacă în acest sezon în liga a cincea. Asta pentru că nu s-au mai găsit resursele financiare pentru ca echipa să continue în liga a treia. Panciu, cu o formaţie alcătuită din mulţi tineri, s-a impus la debut, scor 1-0, în faţa celor de la Flacăra Urecheşti. Duminică dimineaţă, de la ora 11.00 s-au jucat partidele Trotuşul Rugineşti – Unirea Milcovul 0-3 (gazdele nu au asigurat asistenţa medicală), Podgoria Coteşti – AS Suraia 4-1. Gazdele au obţinut o victorie frumoasă, la capătul unui meci spectaculos. Coteştenii şi-au format o formaţie puternică ce luptă în acest sezon pentru caştigarea ligii a cincea. Partida dintre Săgeata Bilieşti şi Sportul Ciorăşti s-a jucat aseară. În clasamentul ligii a cincea conduce Unirea Milcovul cu şase puncte. (Dan CHIRIAC)