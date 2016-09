Kvitova, în zi de graţie

Publicat de Ziarul de Vrancea 36 vizualizari

Petra Kvitova poate reveni în Top 10

La Wuhan, Simona Halep a fost învinsă clar de către de către jucătoarea cehă * Simona şi Irina Begu joacă pe tabloul principal la Beijing, iar Monica Niculescu mai are de susţinut un tur de calificări

După evoluţia entuziasmantă din partida cu Madison Keys, Simona Halep a fost învinsă net, ieri, în semifinalele turneului Premier 5, de către jucătoarea cehă Petra Kvitova, care a pierdut toate cele trei partide susţinute în faţa Simonei pană acum. Însă Kvitova, care a căzut în afara Top 10, trece printr-o perioadă deosebit de fastă, arătată şi în partida din sferturi în faţa numărului 1 mondial, Angelique Kerber, caştigată de cehoaică. Petra, învingătoare de două ori la Wimbledon, a jucat pe arena centrală de la Wuhan un tenis care nu lasă loc de replică: serviciu puternic, lovitură de dreapta nimicitoare, unghiuri larg deschise şi lovituri scurte ce nu dau voie mingii să sară. Returul, mai ales pe serviciul al doilea al Simonei, a fost de asemenea distrugător. Antrenorul Daniel Dobre a încercat să o liniştească pe Simona Halep, după ce Kvitova a condus cu 5-0. Halep a luat game-ul următor, dar a cedat setul cu 1-6, după 32 de minute. Revenită după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu probleme medicale, fără titlu sau finală din 2015, Kvitova a continuat să evolueze la aceeaşi intensitate, în timp ce Simona Halep nu a găsit soluţii pentru a se opune. Două jocuri a caştigat romanca, primul şi al şaptelea, în setul secund. Ea s-a înclinat cu 2-6, după 67 de minute de la start. "A jucat bine astăzi. A lovit mingea cu putere şi nu a ratat. A fost greu să fac altceva. Am încercat să schimb un pic, dar cred că nu a fost suficient. Nu am avut idee, cea mai bună idee, ce trebuie să schimb. A jucat extraordinar, a fost greu să fac ceva. Cred totuşi că am jucat prea departe de teren şi ea a avut timp să facă tot ce a dorit. Dar mingile ei au fost prea puternice şi m-au împins în spate", a spus Halep după meci.

În finală, Kvitova, care a a avut vineri 34 de lovituri direct caştigătoare (faţă de şapte Halep), va evolua cu jucătoarea Dominika Cibulkova din Slovacia (12 WTA), care a dispus cu 3-6, 6-3, 6-4, de rusoaica Svetlana Kuzneţova, Cibulkova s-a calificat pentru a 16-a oară în ultimul act al unui turneu WTA, a cincea oară în acest sezon. Jucătoarea din Slovacia, finalistă la Australian Open în 2014, are în palmares şase trofee, dintre care două în 2016, la Katowice şi la Eastbourne.

* Monica Niculescu (49 WTA) s-a calificat în turul II al calificărilor turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing, trecand de sportiva rusă Elizaveta Kulicikova (135), scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 23 de minute. În ultimul tur al calificărilor, Niculescu o va întalni pe sportiva americană Louisa Chirico (74 WTA), învingătoare cu 6-3, 4-6, 6-3 în faţa chinezoaicei Zhu Lin (150), pentru a se califica pe tabloul principal, acolo unde mai sunt două romance.

Simona Halep este favorită nr. 4 şi va juca direct din turul doi, ea urmand să o aibă ca adversară pe caştigătoarea meciului Monica Puig (Porto Rico, 27 WTA) - Yanina Wickmayer (Belgia, 59 WTA). Irina Begu (26) va evolua în primul tur cu deţinătoarea trofeului şi a doua favorită, spaniola Garbiñe Muguruza. Cele două au fost adversare pană în prezent de trei ori, Muguruza impunandu-se în două din cele trei meciuri, dar nu şi în cel mai recent, la Madrid, în 2016 (5-7, 7-6, 6-3 pentru Begu). Meciul Irinei are loc astăzi, după ora 14:45. Turneul de la Beijing va fi transmis de DolceSport

* Perechea Raluca Olaru/Ipek Soylu (Romania/Turcia) s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului de la Taşkent dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Cele două au învins în semifinale, cu scorul de 7-5, 6-2, într-o oră şi nouă minute, cuplul Kristyna Pliskova/Amra Sadikovic (Cehia/Elveţia).Raluca Olaru şi Ipek Soylu vor întalni în ultimul act al probei de dublu perechea Demi Schuurs/Renata Voracova (Olanda/Cehia), cap de serie 3. care a dispus cu 7-6, 6-3 de echipa Nighina Abduraimova / Hiroko Kuwata (Uzbekistan / Japonia).