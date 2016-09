Kvitova la rand!

Publicat de Ziarul de Vrancea 53 vizualizari

Petra Kvitova nu a caştigat încă în faţa Simonei

Simona Halep o va întalni, în semifinalele turneului de la Wuhan, pe jucătoarea cehă care a eliminat-o pe Angelique Kerber * în cealaltă semifinală se vor confrunta Svetlana Kuzneţova şi Dominika Cibulkova

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de categorie Premier 5 Wuhan Open, după ce a învins-o, ieri, cu scorul de 6-4, 6-2, pe americanca Madison Keys (9 WTA). Simona a fost pusă în dificultate la începutul meciului de forţa şi precizia loviturilor americancei. Keys a "bombardat" terenul advers atat cu serviciul, cat şi la retur. Însă jucătoarea din SUA a riscat prea mult a intrat în serii lungi de erori. Halep cunoaşte bine aceste lucruri, a jucat de două ori cu ea anul acesta, impunandu-se de fiecare dată, astfel că a fost o chestiune de timp pană cand romanca a echilibrat şi a trecut la controlul jocului. Simona Halep şi-a făcut meciul uşor cu agresivitate, cu variaţie a traseului mingilor, dar şi cu luciditate, reuşind o victorie impresionantă. Setul I a început cu două game-uri caştigate la zero de Keys, al doilea pe serviciul Simonei Halep. Apoi greşelile şi-au făcut loc în evoluţia sportivei americane şi Halep a început să puncteze pe tabelă. Jucătoarea romană a făcut rebreak, însă s-a văzut din nou la distanţă de două ghemuri de rivală. Dar noua conducătoare a jocului se schimbase deja. Halep nu a mai cedat decat un joc, la 3-3, şi a pus capăt setului cu 6-4, după 39 de minute. Keys nu şi-a mai revenit, iar setul al doilea a fost la îndemana romancei, care a pierdut doar două game-uri, la 2-0, şi la 5-1. în acest fel, partida s-a încheiat după doar o oră şi 10 minute şi după 6-2 în al doilea set. Simona va evolua în sferturi împotriva jucătoarei cehe Petra Kvitova (16 WTA), care a trecut de Johanna Konta (Marea Britanie,. 13), cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră şi 30 de minute. Simona şi Petra, bune prietene, -au mai întalnit de trei ori în carieră, de fiecare dată impunandu-se jucătoarea din Constanţa. Prima întalnire a avut loc în finala de la New Haven în 2013, scor 6-2, 6-2, a doua a fost în semifinalele turneului de la Madrid în 2014, scor 6-7, 6-3, 6-2, iar ultima în acest an la Fed Cup, scor 6-4, 3-6, 6-3. Meciul dintre Simona Halep şi Petra Kvitova se va disputa astăzi, nu înainte de ora 14.00.

În primele ore al dimineţii de ieri s-au disputat ultimele două partide din optimi, iniţial programate pentru miercuri. Barbora Strycova (Cehia, 21) a dispus cu 1-6, 6-4, 7-5 de fostul lider mondial, Jelena Jankovic (Serbia, 39), iar Dominika Cibulkova (Slovacia, 12) a realizat o frumoasă surpriză, eliminand-o pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova (6), finalista de la US Open, scor 6-2, 6-2, după 75 de minute. Din cauza programului încărcat, generat de perturbaţiile atmosferice, Strycova şi Cibulkova au trebuit să-şi dispute ieri şi sfertul de finală. A caştigat cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4 Cibulkova, care o va întalni în cealaltă semifinală pe rusoaica Svetlana Kuzneţova (10 WTA), învingătoare cu 1-6, 7-6, 6-4 în faţa polonezei Agnieszka Radwanska (3 WTA). Kuzneţova a salvat o minge de meci în tie-break-ul setului secund, înainte de a se impune după o partidă care a durat două ore şi 50 de minute. În urma acestui rezultat, Simona Halep poate urca pe locul al treilea în topul mondial, dacă va caştiga turneul, în caz contrar urmand a rămane pe locul V.

* Perechea Raluca Olaru / Ipek Soylu (Romania/Turcia), cap de serie numărul 4, s-a calificat, ieri în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Raluca şi Ipek au învins, în sferturi, cu scorul de 6-2, 7-6, după o oră şi 28 de minute, cuplul Polina Merenkova/Daiana Iastremska (Uzbekistan/Ucraina), beneficiar a unui wild-card. În semifinală, perechea Olaru / Soylu va întalni cuplul Kristyna Pliskova/Amra Sadikovic (Cehia/Elveţia), care a trecut, cu scorul de 7-6, 6-3, de echipa Nicole Melichar/Varatchaya Wongteanchai (SUA/Thailanda), cap de serie numărul 2.