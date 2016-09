MOZAIC STIRI SPORTIVE:Se reface cuplul Inglot / Mergea

Publicat de Ziarul de Vrancea 53 vizualizari

Florin Mergea a anunţat că noul său coechipier de dublu este jucătorul britanic Dominic Inglot, 30 de ani, locul 34 ATP, alături de care a mai jucat în trecut.

"Este omul alături de care am obţinut cea mai importantă victorie pentru mine, prima din cariera mea împotriva fraţilor Bryan. S-a întamplat într-un Grand Slam, cand ei se aflau într-un moment de varf al carierei lor şi chiar în ziua în care am împlinit 30 de ani. Acel moment va rămane pentru totdeauna în inima mea, iar dacă ţin cont de relaţia excelentă pe care o avem şi în afara terenului, sunt suficiente elemente care formează o bază solidă pentru parteneriatul din 2017”, a scris Mergea pe Facebook. Inglot are şase titluri în palmares. Cu Mergea, jucătorul englez a disputat două finale, în 2015, la Auckland şi Montpellier. Inglot a mai jucat alte şase finale.



Andone l-ar vrea şef pe Prunea



Tehnicianul dinamovist Ioan Andone a menţionat, referitor la posibilitatea ca Florin Prunea să ocupe o funcţie de conducere la Dinamo, că au existat discuţii în acest sens în urmă cu trei luni. “Prunea a lucrat în federaţie, a făcut lucruri extraordinare la Iaşi. Orice dinamovist vine aici e bine primit. Nu are ce să strice. I-am zis lui Ionuţ Negoiţă de acum trei luni. Nu ştiu de ce a apărut abia acum, acum trei luni a fost discuţia reală să vină la Dinamo, să facă acelaşi lucru ca la Iaşi”, a mai spus Andone.



Spadasinele dinamoviste au caştigat Cupa



Cupa Romaniei la spadă pe echipe a fost caştigată, joi, de Dinamo, iar între cele patru componente al foromaţiei bucureştene s-a aflat şi campioana olimpică Loredana Dinu. Dinamo Bucureşti, a învins în finală pe CSM Oradea (scor 45-30), iar medalia de bronz a fost obţinută de CSU Craiova (45-35 în finala mică cu Steaua Bucureşti). Componenţa echipei Dinamo a fost Loredana Dinu (campioană olimpică în 2016 în aceeaşi probă), Amalia Tătăran, Ioana Dumitru şi Alexandra Olteanu. În prima zi a Cupei Romaniei la spadă, miercuri, în proba individuală s-a impus Greta Vereş, de la Steaua Bucureşti (15-12 în finală cu Raluca Sbîrcia, de la CSU Craiova). Medalia de bronz i-a revenit Alexandrei Predescu, de doar 17 ani, tot de la Steaua.



Poloişti romani la Cupa Mondială



Naţionala de polo a Romaniei va evolua în grupa A din preliminariile europene cu Germania, Slovacia şi campioana olimpică Serbia, competiţia fiind dotată cu premiii totale de 345.000 de dolari. Meciurile vor începe în 15 noiembrie, iar Romania va juca după cum urmează: Romania – Serbia (15 noiembrie), Romania – Slovacia (6 decembrie), Germania – Romania (10 ianuarie 2017), Serbia – Romania (14 februarie), Slovacia – Romania (14 martie), Romania – Germania (11 aprilie). Caştigătoarea fiecărei grupe se va califica la turneul final al Ligii Mondiale, programat între 20-25 iunie. În 2016, Liga Mondială a fost caştigată de Serbia, care a cucerit ulterior şi titlul olimpic la Rio.



Polonezii civilizaţi nu pot vedea Realul



Formaţia poloneză Legia Varşovia va juca un meci cu porţile închise în cupele europene, a stabilit, ieri Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA, după incidentele de la partida cu echipa Borussia Dortmund, din prima etapă a grupei F a Ligii Campionilor, informează site-ul forului continental. Gruparea poloneză a primit şi o amendă de 80.000 de euro, după partida disputată la 14 septembrie, pe teren propriu, şi pierdută cu scorul de 6-0. Polonezii au primit aceste sancţiuni pentru comportamentul rasist al suporterilor, pentru folosirea de materiale pirotehnice şi pentru aruncarea de obiecte. Următorul meci pe teren propriu al Legiei Varşovia va avea loc împotriva formaţiei spaniole Real Madrid, la 2 noiembrie, în etapa a patra a grupei F a Ligii Campionilor.



Wright,. pe urmele lui Allardyce



Clubul Barnsley a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că a încetat colaborarea cu antrenorul secund Tommy Wright, ca urmare a dezvăluirilor din Daily Telegraph cu privire la încălcarea de către tehnician a regulilor federaţiei legate de transferurile de jucători. Tommy Wright a acceptat bani de la jurnaliştii deghizaţi în impresari pentru a le propune jucătorilor săi să fie reprezentaţi de aceştia. În acelaşi timp, Wright s-a angajat să propună conducerii grupării angajarea unor fotbalişti impresariaţi de falşii procuratori. Şi selecţionerul Angliei, Sam Allardyce, a fost filmat de jurnaliştii de la Telegraph în timp ce era de acord să primească bani pentru a încălca regulile privind transferurile de jucători. În urma acestui scandal, Allardyce şi-a pierdut postul.



Nou selecţioner la bulgari



Tehnicianul Petăr Hubcev a fost numit, ieri, în funcţia de selecţioner al naţionalei Bulgariei, înlocuindu-l pe Ivailo Petev. Hubcev, în varstă de 52 de ani, a fost secundul lui Plamen Markov la naţionala Bulgariei la Campionatul European din 2004. El a mai pregătit în cariera sa formaţiile Slavia Sofia, FV Bad Vilbel, Eintracht Frankfurt II, VfL Wolfsburg II, Cernomoreţ Pomorje, Botev Plovdiv şi Beroe Stara Zagora. Ivailo Petev ar urma să preia conducerea echipei Dinamo Zagreb, la care evoluează Alexandru Măţel.