MOZAIC STIRI SPORTIVE: Cand se reunesc tricolorii?

Publicat de Ziarul de Vrancea 58 vizualizari

Naţionala Romaniei se va reuni în data de 3 octombrie, la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, pentru meciurile cu Armenia şi Kazahstan, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, a anunţat FRF.

În ziua reunirii, prima reprezentativă va susţine, de la ora 17.00, un antrenament deschis integral presei. La 5 octombrie, de la ora 12.15, va avea loc conferinţa de presă susţinută de un jucător, urmată de declaraţii ale selecţionerului Christoph Daum. Înaintea acestor evenimente, la ora 10.00 este programat un antrenament la care reprezentanţii mass-media vor avea acces în primele 15 minute.Vineri, 7 octombrie, la ora 08.30, echipa naţională va pleca în Armenia. Selecţionata Romaniei va întalni echipa Armeniei în 8 octombrie, la Erevan, şi reprezentativa Kazahstanului în 11 octombrie, la Astana. "Tricolorii" vor reveni la Bucureşti imediat după meciul cu Kazahstan.



S-au jucat cu elenele



Echipa feminină de tenis de masă a Romaniei a învins Grecia, ieri, cu scorul de 3-0, în primul meci din grupa B de calificare la Campionatul European din 2017. Confruntarea dintrre cele două echipe a avut loc în incinta Televiziunii Romane, iar rezultatele înregistrate au fost următoarele: Bernadette Szöcs - Georgia Zavistsanou 3-0 (6,7,4); Elizabeta Samara -Ekaterini Toliou 3-0 (11, 5, 8); Irina Ciobanu – Maria Christoforaki 3-0 (3,5,7). Romania are programat următorul meci din grupa B la 1 noiembrie, în deplasare, cu Olanda.



Tragere la sorţi pentru junioare



Naţionala de handbal feminin junioare a Romaniei va juca la Campionatul European Under 17 din 2017 în grupa C, cu reprezentativele Suediei, Franţei şi Cehiei, potrivit tragerii la sorţi de ieri, de la Viena. La tragerea la sorţi de marţi, echipa Romaniei a făcut parte din urna a treia valorică. Componenţa celorlalte trei grupe ale turneului final al Campionatului European under 17 din 2017 este următoarea: Germania, Olanda, Rusia, Austria (A); Croaţia, Ungaria, Danemarca, Muntenegru (B); Serbia, Spania, Norvegia şi Slovacia (D). Turneul final al CE din 2017 va avea loc în Slovacia, la Michalovce, între 10-20 august. La ediţia CE din 2015, medalia de aur a revenit Danemarcei, iar Romania s-a clasat pe locul 4.



Anton are antrenor nou

Clubul Getafe, la care este legitimat Paul Anton, a anunţat, ieri, că noul antrenor al echipei este fostul fotbalist José Bordalas Jimenez, în varstă de 52 de ani. Bordalas va fi prezentat oficial la Getafe astăzi. El a antrenat ultima dată echipa Deportivo Alaves. Anterior, el a pregătit formaţii ca Alcorcón, Elche sau Hércules. De la Getafe a fost demis, luni, argentinianul Juan Esnaider, în varstă de 43 de ani, care se afla în funcţie din aprilie. După disputarea a şapte etape, Getafe se află pe locul 21, penultimul în liga secundă din Spania, cu şase puncte.



Manaudou o dă pe handbal



Înotătorul Florent Manaudou, medaliat cu argint la 50 metri liber la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, se va antrena cu echipa de handbal Aix-en-Provence. Deşi nu vrea să ia decizii radicale, Florent Manaudou consideră că trebuie să evite să evolueze în nataţie "fără plăcere şi din motive greşite". Într-un comunicat transmis AFP, Manaudou a afirmat că s-a îndreptat spre handbal, fără nicio altă ambiţie "ci doar pentru a găsi o altă sursă de bucurie".