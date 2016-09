Concordia bate discordia!

Publicat de Ziarul de Vrancea 285 vizualizari

Mijlocaşul dinamovist Dan Nistor se bate pentru minge cu Pena şi Costin

Mare surpriză în etapa a X-a a Ligii I de fotbal * echipa din Chiajna bagă “cainii” dinamovişti în şedinţă

FC Viitorul – FC Botoşani 0-1 (0-0). Nedelcu (’73). Un gol marcat de la 35 metri de Dragoş Nedelcu, printre picioarele portarului Lazar a consemnat o victorie norocoasă a echipe lui Hagi, în faţa unor gorjenii ieşiţi din formă, care au înregistrat trei eşecuri consecutive.

* CSU Craiova – FC Botoţoşani 1-0 (1-0). Băluţă (’43). Un meci de foarte slabă factură tehnică, influienţat decisiv de eliminarea directă a mijlocaşului botoşănean Bordeianu pentru un atac întarziat la Zlatinski. Ocaziile importante se pot număra pe degetele unei singure maini, la acest meci.

* Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna 0-1 (0-1). Cristescu (’33). Un meci despre care nu prea ştii ce să crezi. Dinamoviştii au dominat cap-coadă, dar la început oaspeţii au avut cateva contre periculoase. La una dintre acestea, Cristescu a fructificat cu capul mingea centrată de Bucurică şi, de atunci, partida a căpătat sens unic. Însă mingea n-a vrut să intre în poarta lui Bălgrădean de leac, iar cand a intrat (’86), golul a fost anulat pentru că Lazăr faultase în atac. La sfarşitul partidei, suporterii “cainilor” au cerut demisia antrenorului Andone.

* ACS Poli Timişoara – ASA Targu Mureş 0-1 (0-1). Rus (’29). Golul marcat de debutantul Ciprian Rus, dintr-o frumoasă acţiune individuală a lui Romeo Surdu a fost suficient pentru a asigura o neaşteptată victorie a elevilor timişoreanului Dan Alexa. ASA reuşeşte, astfel, să-şi aducă punctajul la cota zero, după zece etape..

Aseară s-a mai jucat şi partida FC Voluntari – FC Steaua, iar maine se dispută meciurile CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş (ora 18:00) şi Astra Giurgiu – CSM Politehnica Iaşi (20:30).

Etapa viitoare (30 septembrie – 3 octombrie): CSM Politehnica Iaşi – ACS Poli Timişoara, ASA Targu Mureş - CFR Cluj (vineri), Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari, FC Botoşani – Dinamo (sambătă), FC Viitorul – Astra Giurgiu, Steaua – CSU Craiova (duminică), Concordia Chiajna – Pandurii Targu Jiu (luni).

Negoiţă vinde, Turcu stă la cotitură

Acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a declarat sambătă seară că vrea să renunţe complet la finanţarea grupării şi a precizat că aşteaptă orice ofertă din partea celor interesaţi. "Am făcut tot ce am putut, eforturi supraomeneşti chiar, dar nu merită să le mai fac. Mi-au creat doar probleme aceste eforturi, dar le-am făcut pentru echipa mea de suflet. Vreau să găsesc pe cineva căruia să-i dau clubul. Oamenii potenţi din punct de vedere financiar şi care au un plan mă pot căuta. Îmi doresc să vină altcineva şi să preia clubul cu totul. Din păcate, în Romania sunt doar pretenţii şi totul pică în sarcina unui singur om. Avem pretenţii, vrem multe şi toată lumea stă la cotitură să ciupească", a spus Negoiţă la Digi Sport.

La apelul lui Negoiţă a răspuns fostul acţionar Vasile Turcu a declarat că va discuta cu un al fost acţionar, Nicolae Badea, pentru a găsi un grup de 4-5 investitori dispuşi de a prelua FC Dinamo, el excluzand posibilitatea de a colabora cu actualul patron Ionuţ Negoiţă. : "O să am o discuţie cu domnul Badea şi cu alţii care îşi doresc. Dacă găsim un grup care să vorbim aceeaşi limbă şi să ne înţelegem, să punem un executiv ca lumea, pe un proiect şi o strategie adevărată, mă bag. Dacă nu, îmi văd de treaba mea, că stau mai liniştit aşa, nu mai sunt înjurat de suporteri. Dacă găsim patru inşi să punem pe an 2-3 milioane, să faci un buget de zece milioane, pentru campionatul Romaniei ar fi suficient deocamdată. Cand vom ajunge la nivelul fotbalului extern, vom putea vorbi de altceva. Ca să fiu aşa, agăţat, nu intru. Dacă intru vreau să fac treabă. Domnul Badea e un om de echlibru, dacă eram în locul lui Negoiţă îl ţineam acolo, nu îl făceam comunist", a declarat Turcu la Digi Sport. Turcu spune că la Dinamo ar fi nevoie urgentă de o investiţie de 4-5 milioane de euro în jucători.







Clasament

1. Steaua 9 6 2 1 12-5 20 (^5)

2. Craiova 10 6 2 2 14-9 20 (^5)

3. Viitorul 10 5 2 3 13-11 17 (^5)

4. Botoşani 10 5 1 4 18-12 16 (^4)

5. Dinamo 10 4 4 2 16-10 16 (^1)

6. Pandurii 10 4 3 3 12-9 15 (-3)

7. Iaşi 9 3 3 3 11-10 12 (0)

8. Mediaş 9 3 3 3 10-11 12 (-3)

9. Voluntari 9 3 2 4 14-14 11 (-4)

10. Chiajna 10 3 2 5 5-12 11 (-1)

11. CFR 9 4 4 1 17-7 10 (^1) *

12. Astra 9 2 2 5 9-16 8 (-7)

13. ASA 10 2 0 8 8-19 0 (-6) *

14. Timiş 10 1 2 7 9-23 -9 (-13) **



* Echipe penalizate cu 6 puncte

** Echipă penalizată cu 14 puncte