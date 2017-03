ULTIMA ORĂ!!! Roxana Dragomir a ajuns în ţară! Trupul neînsufleţit este depus la Biserica de lângă Şcoala 2

Publicat de Dana LEPĂDATU 503 vizualizari

După un drum lung, trupul neînsufleţit al Roxanei Dragomir a ajuns în sfârşit în ţară. Toţi cei care vor să îşi ia rămas bun de la Roxana o pot face până joi la Biserica de lângă Şcoala nr.2 din Focşani, unde a fost depus trupul tinerei mămici.

Roxana Dragomir va fi înmormântată joi, la Râmniceni, satul din comuna natală Măicăneşti. Roxana a decedat săptămâna trecută în Turcia, într-o clinică, la sfîrşitul celei de-a treia şedinţe de chimio-terapie. Deşi bolnavă de cancer, tânăra nu a vrut să renunţe la sarcina despre care abia aflase. Sacrificiul său va râmăne veşnic în amintirea celor dragi. Roxana va trăi mereu prin fiica sa, Maya, pe care a adus-o pe lume cu propriul sacrificiu. Dumnezeu să o odihnească!

Roxana, o tanără mămică de 26 de ani a aflat că este bolnavă de cancer la numai cteva luni după ce a rămas însărcinată. Deşi multe alte femei ar fi renunţat poate la sarcină pentru a-şi îngriji mai întai de toate sănătatea, Roxana a ales să aducă pe lume copilul pe care îl purta în pantece, chiar dacă asta a costat-o un picior. La propriu, pentru că imediat după operaţie Roxanei i-a fost amputat un picior afectat de cancer. Insă povestea nu s-a terminat aici pentru că boala a revenit şi mai agresivă, iar astăzi, tanăra mămică are nevoie de ajutor pentru înfrunta boala. Prietenii s-au mobilizat pe facebook pentru a strange fondurile necesare pentru tratament, iar Ziarul de Vrancea se alătură acestei iniţiative. “Roxana una din cele mai blande şi calde fiinţe existente, a aflat într-o zi de ianuarie, anul trecut, la varsta de 26 ani că este gravidă. Toată fericirea, emoţiile şi împlinirea i s-au năruit în luna a patra de sarcină, atunci cand de la o banală durere de genunchi s-a ajuns de la analize şi investigaţii dure pană la crudul diagnostic de tumoare malignă. Micuţa Maya era singura speranţă şi încurajare în nopţile albe pline de lacrimi şi întrebări fără răspuns ale mamei ei. Din nefericire doctorii au pus-o pe Roxana în cea mai grea cumpănă, întreband-o ce alege: Pe Maya sau propria-i viaţă!? Roxana a ales-o pe Maya deoarece pentru ea aceasta este viaţa. Pentru a supravieţui a trebuit ca Maya să vină pe lume prematur iar mamei să i se amputeze piciorul. Roxana a văzut-o pe Maya doar la naştere cateva secunde, urmand ca ea să fie ținută la incubator iar Roxana trimisă la alt spital pentru amputarea piciorului. După o lună s-au reîntalnit şi parcă totul revenea la normal. Roxana a dat dovadă de mult curaj şi optimism în ciuda durerilor groaznice avute după operaţie, încurajată fiind de toţi cei apropiaţi să treacă şi să-şi accepte „noua viaţă”, căci tot ce conta era liniştea ce o găsea ţinandu-şi fata în braţe. Intr-o noapte nu a mai putut respira foarte bine şi a fost internata din nou, afland că boala şi-a făcut din nou aparaţia, de data aceasta fiind diagnosticată cu metastază pulmonară. Nici Roxana nici familia ei nu au renunţat la lupta şi au plecat de urgenţă către o clinică din Turcia pentru a o restabili. In prezent s-au început şedinţele de chimioterapie iar costurile sunt foarte mari şi din acest motiv Roxana are nevoie de ajutorul nostru pentru a caştiga lupta şi pentru a reveni acasă alături de Maya! Povestea Roxanei poate avea un final fericit, iar noi putem fi autorii acestui final. Împreună putem face o minune!”, au scris prietenii pe facebook

