Persoanele asigurate în străinătate nu plătesc contribuţii la sănătate în ţară

Publicat de Mihai Boicu 1 vizualizari

ANAF şi CAS au aprobat procedura de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate u pentru aceasta, la Finanţe trebuie depus formularul 603 u procedura se aplică pentru persoanele care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în statele UE, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care Romania are încheiate acorduri bilaterale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au aprobat, printr-un ordin comun, Procedura de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”. ”Procedura aprobată se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care Romania are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, şi care obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii”, se precizează într-un comunicat de presă al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Vrancea. Organul fiscal competent este organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare veniturile realizate pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Persoanele fizice care fac dovada asigurării nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal. Este vorba de: a) cetăţenii romani cu domiciliul în ţară; b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în Romania; c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în Romania pentru o perioadă de peste 3 luni; d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în Romania şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămană; e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în Romania şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinand Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

Documentele pot fi trimise şi prin poştă

Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situaţiile menţionate anterior depune la organul fiscal competent formularul 603 „Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate". Declaraţia trebuie însoţită de documente justificative care atestă faptul că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute, cum sunt: document portabil A1; TR/R1 — Formular privind legislaţia aplicabilă; PM/RO101 — Certificat privind legislaţia aplicabilă; MD/RO101 — Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.”Documentele justificative se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii declaraţiei prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată”, precizează reprezentanţii AJFP Vrancea. Fiscul poate respinge solicitarea, dar nu înainte de a-i asigura contribuabilului dreptul de a fi ascultat. Dacă documentaţia este incompletă se cer noi documente. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului/contractelor de închiriere sau odată cu depunerea declaraţiei de venit estimat/norma de venit şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabileşte obligaţii de plată şi nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate. Pentru cei care depun ulterior cererile, compartimentul de specialitate desfiinţează total sau parţial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligaţii de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, începand cu luna următoare celei în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru exceptare. (M. B.)