Întamplări din Vrancea reală:Părinte de copil bolnav internat, mustrat pentru motive ciudate la Spitalul Judeţean Vrancea

"Nu am crezut vreodată că am să folosesc ambulanta.Dar azi după trei ani și zece luni mi-am dus pentru prima oară fetita cu ambulanța după o noapte și o jumătate de zi de chin și surpriza la spital: doctorul Munteanu de servici îmi reproșează de ce .Dar în același timp fetița mea avea temperatura și vomitase cu jumătate de oră înainte.Mai important era motivul de ce am apelat la ambulanta decât sănătatea fetiței mele!

RUSINE DOMNULE DOCTOR ȘI SCUZE DACĂ AM RĂPIT DIN TIMPUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI AM APELAT ȘI EU O DATĂ LA SERVICIU DE AMBULANTA."

