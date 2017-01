La Spitalul Panciu a fost inaugurat un tomograf de ultimă generaţie

Publicat de Mihai Boicu 13 vizualizari

Autorităţile locale au inaugurat şi pus în funcţiune vineri un tomograf de modern.Aparatul a fost achiziţionat datorită unui proiect cu finanţare europeană de peste 1 milion de euro







La Spitalul Orăşenesc Panciu a fost inaugurat vineri un tomograf de ultimă generaţie, care va deservi cetăţenii din zonă, dar şi din întreg judeţul. Proiectul prin care a fost posibilă achiziţionarea şi dotarea spitalului cu acest aparat a fost posibil datorită unui proiect cu finanţare europeană realizat de Primăria Panciu, în valoare de 4,9 milioane lei. La inaugurare au participat primarul Iulian Nica, deputatul Angel Tîlvăr, consilierul judeţean Elena Stoica şi numeroşi participanţi care au vrut să vadă tomograful. ”Dotarea Spitalului Orăşenesc Panciu cu acest tomograf de ultimă generaţie face parte dintr-un amplu proces de modernizare a unităţii medicale. În acest sens, Primăria Oraşului Panciu a iniţiat şi a implementat mai multe proiecte de investiţii cu finanţare europeană, prin intermediul cărora toate secţiile acestei unităţi medicale au fost dotate cu aparatură de specialitate. Tot în cadrul unui proiect european, am reuşit să dotăm ambulatoriul de specialitate cu un mamograf de ultimă generaţie, cu un osteondesimetru, am reuşit să dotăm secţia de gastroenterologie şi, de asemenea, secţia de ginecologie”, a spus primarul Iulian Nica. Edilul a arătat că în ţară mai există un singur tomograf ca la Panciu, aflat în dotarea unei unităţi private. Primarul Panciului a anunţat la inaugurare că anul acesta autorităţile locale vor avea în vedere mai multe proiecte privind spitalul. Unul are ca obiect reabilitarea termică a clădirii vechi a spitalului şi a clădirii policlinicii. Primăria vrea să realizeze, tot cu fonduri europene, un centru RMN, care va fi amplasat lângă clădirea în care se află tomograful. Un alt proiect este extinderea ambulatoriului prin înfiinţarea unei unităţi de primiri urgenţe, deschiderea unor secţii de cardiologie, oftalmologie, ortopedie, precum şi a unui centru de dializă. Tomograful a intrat în dotarea spitalului din Panciu datorită implementării de către administraţia locală a proiectului „Realizarea spaţiilor necesare funcţionării laboratorului de imagistică medicală compartiment tomograf şi dotarea cu tomograf a ambulatoriului integrat al Spitalului Panciu, judeţul Vrancea” – COD SMIS 38465, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.1 „Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Proiectul a beneficiat de un buget total de 4.977.103,36 lei. (M. B.)