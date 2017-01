Cum îşi strigă pe facebook o angajată a SAJ Vrancea dorinţa de a i se face dreptate

Publicat de Ziarul de Vrancea 46 vizualizari

Angajata SAJ Vrancea a postat pe facebook întreaga sa poveste

O angajată a Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Vrancea a postat pe reţelele de socializare o plangere împotriva angajatorului, în acest caz SAJ Vrancea.

“ Mă numesc Ene Maria, sunt angajată la SAJ Focşani că asistent medical principal licenţiat şi doresc să va aduc la cunoştinţă unele abuzuri care au loc în unitatea noastră cum ar fi: am fost sancţionată cu avertisment scris fără a-mi fi adus la cunoştinţă, el fiind emis în dată de 2.12.2016, şi eu l-am primit în dată de 9.01.2017, numai în urmă unei cereri adresate managerului (am solicitat o adeverinţă prin care să mi se comunice dacă am vreo sancţiune) şi astfel am aflat despre acest avertisment. Mai mult se menţionează că aş fi participat şi la Comisia de disciplină care ar fi avut loc în dată de 25.11.2016 dar eu nu am ştiut de întrunirea acesteia. Contrar codului muncii şi procedurii de cercetare disciplinară nu s-au întrunit toate condiţiile pt. acest avertisment, sau poate “da” dar în lipsa mea.Obiectul acestui avertisment este un accident rutier produs în dată de 1.09.2016 pe rază localităţii Popeşti în jurul orei 6:50 dimineaţă, soldat cu mai multe victime dintre care 2 morţi şi 3 răniţi.La această solicitare ar fi trebuit să meargă ambulanţă tip C cu medic, dar cum medicul nu era de găsit în unitate la acea ora, am trimis o ambulanţă tipB1 cu asistent , o ambulanţă SMURD, descarcerarea şi apoi o ambulanţă de tip C cu medic dar din tură de zi”, a scris pe facebook Maria Ene.



Angajata SAJ denunţă mai multe disfuncţionalităţi ale sistemului



Angajata SAJ nu se limitează la a-şi spune propria problemă ci continuă să denunţe o serie de disfuncţionalităţi ale sistemului, în opinia sa. “Acesta nu ar fi primul caz când nu avem ambulanţă cu medic la un accident rutier.Altă dată a fost un accident feroviar în gara Putna Seacă soldat cu o victima iar eu am trimis medicul fiind cod roşu şi conf. art.15., era cel mai apropiat şi cel mai competent echipaj, acesta m-a ameninţat că-mi v-a face referat şi fiind la ieşirea din tură când am plecat spre casă mi s-a făcut rău pe stradă şi am chemat pe cineva care m-a dus la Clinică Expert Medical unde TA ajunsese la 220/120mmHg, iar glicemia crescuse la 330 fiind tratată şi monitorizată acolo.Mai sunt şi alte aspecte când din spital se solicită o ambulanţă cu medic pt. un transfer interclinic, iar uneori aceştia refuză şi este trimisă o ambulanţă cu asistent.Datorită nr. mare de solicitări şi a nr. mic de echipaje zilnice uneori nu mai facem faţă şi se aşteaptă mult până se eliberează o ambulanţă că să o trimitem la pacientul aflat în suferinţă”, spune Maria Ene. Angajata ar fi fost sancţionată de Comisia de Disciplină a SAJ Vrancea în urma unor abateri disciplinare, cu un simplu avertisment scris. Rămane de văzut dacă spusele femeii se vor adeveri, şi dacă Comisia de Disciplină, care va analiza cazul săptămana viitoare îi vor da dreptate. Directorul SAJ Vrancea aşteaptă decizia Comisiei de Disciplină, referitor la ceea ce a apărut în mediul virtual pentru a-şi exprima oficial poziţia în acest caz. (ZdV)