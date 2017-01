S-au triplat chiriile pentru locuinţele ANL

Publicat de Alexandra Tataru 1 vizualizari

Consiliul Local a hotărat triplarea chiriilor ANL începand cu 1 ianuarie 2017

Anul a început trist şi pentru chiriaşii ANL.Începand cu 1 ianuarie a intrat în vigoare Hotararea CL, din octombrie 2016, prin care se triplează chiriile.Chiriaşii ANL sunt uimiţi de sumele pe care trebuie să le plătească.Primarul Misăilă şi consilierii PSD majoritari în Consiliul Local Focşani spun că e vina lui Cioloş.Chiriaşii ANL care au achitat înaintea zilei de ieri chirii la vechile valori vor plăti diferenţele pană noua sumă recalculată luna viitoare.

Anul a început în „forţă” pentru plătitorii de taxe şi impozite, dar şi pentru chiriaşii ANL. Aceştia au constatat la ghişee că decizia Consiliului Local Focşani, din octombrie 2016, de majorare a chiriilor la locuinţele ANL, nu a fost o glumă. Proiectul CL a fost aprobat, de fapt, în baza Hotarării de Guvern nr. 251/2016. Primarul Misăilă, la şedinţa din octombrie, şi-a arătat atunci dezacordul cu privire la Hotărârea de Guvern, care a obligat administraţiile locale să modifice cuantumul chiriilor pentru locuinţele ANL. “Consiliul Local Focşani a fost nevoit să adopte o hotărâre care să se conformeze acestor prevederi legale ce duc la dublarea sau, în unele cazuri, chiar triplarea chiriei datorate lunar pentru o locuinţă ANL. În sens contrar, de la 1 ianuarie 2017 nu mai puteau fi reînnoite contractele de închiriere cu locatarii iar aceştia ajungeau în situaţia de a fi evacuaţi”, a declarat, în luna octombrie, edilul.



„Cioloş v-a mărit chiriile”, acuză PSD-iştii

Tot în şedinţa din octombrie, Bogdan Matişan, liderul consilierilor PSD din CL, a acuzat Guvernul Cioloş că a forţat autorităţile locale să adopte această hotărare, prin schimbarea modului de calcul. „Guvernul Cioloş este Guvernul care vrea să dea afara tinerii din ANL. Acest Guvern de tehnocraţi a aprobat o HG prin care stabilesc o altă modalitate de calcul a acestor chirii. PSD-ul nu este de acord cu aceste chirii şi aberaţii. Dacă nu se aproba această hotărare a Consiliului Local, atunci toţi chiriaşii ANL ar fi trebuit evacuaţi, pentru că nu mai puteau fi încheiate contractele de prelungire. Este un act normativ băgat pe gat autorităţilor locale. PSD Vrancea nu este de acord cu această modalitate de calcul, care generează majorări şi de două – trei ori ale chiriilor. Am fost nevoiţi să alegem răul cel mai mic”, a spus Bogdan Matişan.

Care este noul mod de calcul

Noul calcul depinde de venitul mediu pe membru de familie şi salariul mediu brut pe economie, care acum este de 1.250 lei. Dacă venitul mediu pe membru de familie este mai mic de 1.250 lei este o sumă, dacă este de la 1.250 lei pană la 2.500 lei altă sumă, mai mare, iar peste 2.500 lei o chirie mai mare. De asemenea, calculul depinde şi dacă chiriaşul ANL are pană în 35 de ani sau peste 35 de ani. De exemplu, la un apartament cu trei camere pe strada Ulmului, chiria pleacă de la 132 de euro şi ajunge la peste 147 de euro, în cazul celor mai mari dintre venituri. Primarul Cristi Misăilă a criticat faptul că la evaluarea locuinţei se iau în calcul şi boxele. „Nu poţi pune acelaşi preţ şi la boxe şi la garsonieră. De la 30 mp cat are o garsonieră se poate ajunge la 60 mp”, a spus primarul

În noiembrie, chiriaşii au înaintat o petiţie Avocatului Poporului

Chiriaşii ANL au luat la cunoştinţă la 1 noiembrie 2016 că vor plăti mai mult, cu cât vor munci mai mult. Aceştia au considerat că li s-au încălcat drepturile şi s-au opus vehement acestor hotărari apelând la Avocatul Poporului cu o petiţie. Totodată, ei au reclamat şi baza de calcul plecând de la venitul brut pe membru de familie, dar şi calculul chiriei la cursul euro al lunii, fapt care intră în contradicţie cu încasarea salariilor în moneda naţională. Măsura, au considerat petiţionarii, ar fi discriminatorie pentru cei cu venituri medii şi mari, încurajând munca la negru şi nedeclararea veniturilor reale."Prin această hotărâre, în calitate de chiriaşi, ni s-au triplat chiriile. Cu cât venitul familiei este mai mare, cu atât creşte cuantumul chiriei. Considerăm că această prevedere încurajează munca la negru pentru a eluda prevederea H.G. Nu suntem de acord cu acest mod de calcul a chiriilor. Consider că este o taxă pusă în plus pe muncă. E discrimatorie H.G. Dacă eu muncesc 16 ore pe zi, de ce aş plăti chirie mai mult faţă de un asistat social care nu munceşte şi stă acasă?”, şi-a exprimat nemulţumirea iniţiatorul petiţiei, Cătălin Romeo Drăghiea, chiriaş ANL încă din 2002. Acesta, precum şi cei 150 de chiriaşi semnatari au considerat că ceea ce ar putea să demonstreze noile hotărâri nu ar fi decât adăugarea unei taxe pe muncă, pentru că în afara chiriei, toate utilităţile se plătesc individual în funcţie de consum. Primăria, sesizată verbal, a răspuns că responsabilitatea sa este doar de administrare a acestor locuinţe.



Reacţiile chiriaşilor ANL la ghişee



Chiriaşii sunt uimiţi de această creştere în continuare, chiar dacă ei au fost avertizaţi încă din octombrie despre această creştere şi încă din noiembrie au fost chemaţi la Registratură pentru a li se recalcula chiriile individuale în baza declaraţiilor de venit. Dacă în urmă cu cateva zile, unii chiriaşi au mai plătit încă sume neactualizate, vineri, 13 ianuarie 2017, chiriaşii ANL care au ajuns la ghişee au constatat că trebuie să scoată din portofele „Ieri am fost la Primărie să plătesc şi era să-mi vină rău. Mi s-a spus că noua chirie pentru garsoniera în care stau este de 330 de lei, în condiţiile în care am plătit până acum 90 de lei. Deci creşterea este de mai mult de trei ori şi este aberantă, pentru că au fost băgate în calcul şi spaţiile comune, boxele de la subsol. Deocamdată am decis să amân plata, până mă voi lămuri mai bine”, sume mai mari de trei ori. ne-a precizat Alina Cristian, chiriaş în Cartierul ANL Sud. "Am achitat acum 3 zile 98 de lei pe ianuarie, la fel ca în decembrie. Am înţeles că urmează să achit o diferenţă de aproximativ 200 de lei. Deci ar fi undeva la 300 lei chiria pe o locuinţă de 44 mp. Un preţ sub preţul pieţei însă e clar că vor creşte cheltuielile familiei şi asta nu ne poate bucura", a precizat Cătălin P., un chiriaş ANL de pe strada Ulmului. Deocamdată, reprezentanţii Primăriei au făcut calculele doar pentru Cartierul ANL Tineretului, urmând să calculeze după aceeaşi metodă şi chiriile pe care le vor plăti localarii din Cartierul ANL Democraţiei. Dacă se vor menţine aceste preţuri, e posibil ca cei care închiriază locuinţele în oraş să speculeze aceste creşteri şi să mărească preţurile de la 200 la 300 euro/lună.



Edilii speră ca noul Guvern să abroge legea



Contactaţi telefonic, reprezentanţii municipalităţii au spus că situaţia este delicată dar sunt nevoiţi să respecte legea cu speranţa că noul Guvern va remedia această problemă cat mai curand. „Deocamdată respectăm legea. Pană la noile hotărari ale guvernului, răman în vigoare hotărarile celelalte. Sperăm, cat mai repede posibil, să avem baza legală şi apoi vom iniţia un nou proiect de hotărare care să mulţumească toţi chiriaşii. Aceste clădiri nu sunt ale primăriei, sunt ale ANL, noi doar le administrăm”, a declarat consilierul local PSD, Bogdan Matişan. “Situaţia este destul de delicată, în sensul că o persoană care plătea în jur de 100 de lei pentru o garsonieră, plăteşte acum 300 de lei. La un apartament cu două camere, de la 150 de lei oamenii plătesc acum între 380 şi 450 de lei, iar la un apartament de trei camere un chiriaş va plăti între 550 şi 600 de lei, deşi înainte plătească până în 250 de lei. Oamenii sunt destul de nemulţumiţi şi avem semnale că noul guvern va abroga această lege”, a spus şi viceprimarul Marius Iorga. Primarul Misăilă nu a putut fi de găsit pentru o declaraţie mai ales în calitate de chiriaş ANL, nu neapărat de edil. (A.T.)