CSM deschide sesiunea de transferuri pentru judecători

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat recent anunţul privind organizarea sesiunii de transfer a judecătorilor pentru curţile de apel şi tribunalele. ”Consiliul Superior al Magistraturii anunţă organizarea unei sesiuni în luna ianuarie 2017 pentru tribunale şi curţi de apel. Lista posturilor de judecător vacante şi a celor care urmează a se vacanta la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, la secţiunea Magistraţi-Judecători- Locuri vacante, la data de 9 ianuarie 2017 (...) În conformitate cu prevederile art 2 alin 21 din Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor (...) cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data publicării listei posturilor vacante şi ce urmează a se vacanta, respectiv până la data de 16 ianuarie 2017, inclusiv”, se arată în comunicatul CSM. Conform situaţiei publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la nivelul judeţului Vrancea sunt vacante patru posturi, din cele 27 prevăzute în schemă. De la începutul acestui an a devenit vacantă şi funcţia de preşedinte a secţiei Penale a Judecătoriei Focşani, după ce judecătorul Lenuţa Hărăbor s-a pensionat începând cu prima zi a acestui an. Tot în situaţia dată publicităţii cu privire la posturile vacante la nivelul Tribunalului Vrancea, CSM face precizarea că înaltul for al magistraţilor a admis ca vicepreşedinta Judecătoriei Focşani, judecătorul Anca Mihaela Trofin să îşi continue activitatea la Tribunal, începând cu data de 15.07.2017, urmând ca situaţia să fie avută în vedere în apropierea acestui termen. (G. SAVA)