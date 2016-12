La „Atelierele lui Moş Crăciun” s-au confecţionat bucurii pentru copiii cu sindrom Down

Publicat de Ziarul de Vrancea 495 vizualizari

Copiii cu sindrom Down au dreptul la fericire

Proiectul de activitate educativă „Atelierele lui Moş Crăciun” s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani u scopul activităţii a fost acela de a promova tradiţiile şi obiceiurile sărbătorilor de iarnă şi de a le face o bucurie copiilor cu sindrom Down

4Astfel, 40 de elevi inimoşi şi talentaţi de la toate clasele, coordonaţi de profesor Carmina Stoian, s-au organizat pe ateliere de lucru şi au confecţionat felicitări, dar şi alte obiecte specifice anotimpului de iarnă şi sărbătorii de Crăciun. La final, toate aceste obiecte au fost expuse sau licitate, banii fiind donaţi Asociaţiei Sindrom Down Focşani. „La această sărbătoare sfântă, toţi creştinii îşi reîmprospătează sufletul cu amintirile copilăriei, revenindu-le în minte zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de Crăciun, toate acestea creând o atmosferă de basm, linişte sufletească şi iubire. Am dorit prin acţiunea noastră să facem fericiţi nişte copii care au nevoie de iubire pentru că şi ei ştiu să ofere multă afecţiune. De cand lucrez cu ei, pot spune că mi-au schimbat viaţa”, a spus Carmina Stoian, profesor de limba romană în cadrul colegiului şi voluntar al Asociaţiei Sindrom Down.



Încurajarea voluntariatului şi toleranţei



Ateliere de creaţie şi promovarea voluntariatului în spiritul Crăciunului

Activitatea s-a dorit şi un schimb de experienţă între elevii cu potenţial creativ din şcoala de masă şi copiii cu cerinţe speciale, astfel încat să se realizeze şi o corespondenţă între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul înconjurător.S-a pus accentul, de asemenea, şi pe dezvoltarea spiritului de voluntariat si promovarea toleranţei în rândul elevilor. “Vreau să mulţumesc tuturor pentru implicarea în acest proiect şi mai vreau să vă amintesc că trebuie să vă bucuraţi că aveţi o viaţă normală spre deosebire de copiii cu cerinţe speciale. Încercaţi să fiţi toleranţi, să nu-i judecaţi, să nu-i agresaţi şi să preveniţi asemenea acte josnice, aşa cum din nefericire se mai întamplă pe stradă”, a spus elevilor şi Georgeta Motoşca , preşedintele Asociaţiei Sindrom Down Focşani.

Activitatea de creaţie plastică şi artă manuală a fost îmbinată cu momente de dans, scenete şi colinde oferite de elevii talentaţi ai liceului. Membri participanţi în acest proiect au mai fost Zamfira Stoica, Mihail Fâsan şi Luminiţa Chipăilă Bogdan. Lucrările elevilor care nu au fost încă licitate vor fi expuse în cadrul Colegiului Tehnic “Edmond Nicolau”. (Z.V.)