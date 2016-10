Dosar de cercetare penală in rem după recenta moarte a bebeluşului nou născut la Spitalul de Urgenţă din Focşani

Publicat de Ziarul de Vrancea 78 vizualizari

După recenta moarte a bebeluşului la doar câteva ore de la naştere la Spitalul de Urgenţă din Focşani părinţii acestuia au făcut plângere penală.Acest lucru s-a întamplat după ce medicii au consemnat în fişa de deces că micuţul s-a stins din cauza unei hemoragii, iar la medicina legală diagnosticul a fost de insuficienţă cardio-respiratorie.

Reamintim că Ziarul de Vrancea a scris aici despre trista poveste a unui tanăr cuplu din Focşani care a aşteptat cu nerăbdare să devină părinţi la sfârşitul lunii septembrie. Conform informaţiilor obţinute de redactorii noştri tânăra viitoare mamă a mers cu regularitate la controalele medicale, a făcut ecografii, iar medicii i-au precizat că totul este în regulă.Luna trecută pe 25 septembrie , au apărut primele semne ale naşterii.Atunci soţii Roşu au plecat imediat spre spital “La ora 12.00 noaptea mi s-a rupt apa şi după un travaliu de 15 ore am reuşit să nasc un băieţel de 3,6 kg, perfect sănătos. A plâns, a primit nota 8 la naştere, i l-am arătat şi soţului. Medicul şi asistentele mi-au spus că totul este bine”, a precizat Nicoleta Roşu, mama nou născutului.Mult dorita fericire a soţilor Roşu pentru venirea pe lume a micuţului mult aşteptat nu a durat prea mult. La aproximativ o oră de la naştere a urmat un adevărat coşmar. Părinţii au fost anunţaţi de medici că din cauza unei probleme medicale apărute micuţul va fi transferat la un alt spital. Din nefericire însă , nou-născutul nu a supravieţuit şi a murit în scurt timp.Deşi reprezentanţii Spitalului Judeţean Focşani se apără şi susţin că decesul a survenit din cauze medicale. “Copilul s-a născut normal, la 38 de săptămâni. A fost pus în incubator şi ţinut sub observaţie medicală. Brusc au apărut vărsături cu sânge proaspăt. Medicii au intervenit de urgenţă, s-a vorbit pentru transfer la un spital universitar, dar din păcate nu a mai apucat să fie transferat. Copilul nu a mai răspuns la niciun control medical. Hemoragia a dus la decesul copilului“, precizează Alina Cozma, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgenţă din Focşani,Nicoleta Roşu, mama nou născutului are un cu totul alt punct de vedere. “Medicii mi-au spus că suferă de o hemoragie internă. Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu copilul meu, de ce mi-au spus că s-a născut sănătos. La autopsie, la medicina legală, cei de acolo ne-au spus şi este menţionat în fişă că a avut insuficienţă cardio-respiratorie, de origine centrală. Nu sunt medic, dar cele două diagnostice se bat cap în cap”.Soţii Roşu au făcut plângere penală şi urmează să sesizeze şi Colegiul Medicilor, pentru a afla cauza morţii micuţului. Ei menţionează că nu vor avea linişte până nu vor şti adevărul. Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani au deschis dosar de cercetare penală in rem pentru ucidere din culpă.

