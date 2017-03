Cătălin Toma și-a anunțat cadidatura la șefia PNL Vrancea. Ludovic Orban, în campanie pentru președinția PNL la nivel național

La conferința PNL Vrancea s-au anunțat cele două candidaturi cu succes aproape sigur garantat.PNL Vrancea a dat de înțeles, prin reprezentanții prezenți la conferința de presă de ieri, că vrea să încheie luptele interne.Pentru conservarea energiei de opoziție la PSD și Oprișan.

Senatorul Toma și-a exprimat indignarea față de alocarea din cotele defalcate din bugetul CJ Vrancea, la recenta ședință a CJ, din 8 martie a.c., primăriilor Țifești, Jariștea și Ciorăști, acestea fiind cu mult mai mici față de cele propuse pentru unitățile administrative conduse de primari PSD . ”Înțeleg că Oprișan așa dorește să facă alocarea obiectivă. Din ce am observat folosește cam des cuvântul Dumnezeu. Mă tem pentru dumnealui că Dumnezeu nu doarme. Banii publici sunt pentru toți cetățenii, indiferent de opțiunea politică pe care o au aceștia” , a exprimat senatorul Cătălin Toma. În privința acestui subiect, liberalul Ludovic Orban a declarat, amuzat, că la Vrancea situația nu e atât de gravă în privința împărțirii arbitrare a banilor așa cum este la nivel național. ”La nivel național e mult mai grav. Alter ego-ul lui Dragnea, în persoana doamnei Sevil Shaideh, bântuie în toate județele şi le promite primarilor finanțare în cadrul programelor PNDR. Reamintesc că PNL are o treime din primarii României, peste 35% din populația țării are administratori primari PNL. Le aduc aminte că banii nu sunt aduși de la ei de acasă, ci provin din taxe și impozite plătite de toți cetățenii și trebuie împărțiti echitabil” , a precizat Ludovic Orban. De asemenea, acesta a mai adăugat faptul că va cerceta posibilitatea de a ataca în instanță nerespectarea legilor în ceea ce privește principiul proporționalității. ”Mi se pare anormal să se împartă 3 miliarde de euro fără dezbatere publică, fără transparență în ce privește aceste repartiții către comunitățile locale ”, a mai spus Ludovic Orban.