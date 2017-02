Primarul Misăilă vrea să se plimbe jumătate de lună prin Asia

Publicat de Alexandra Tataru 1 vizualizari

A doua şedinţă ordinară de CL Focşani din 2017 are loc joi

Vor fi supuse aprobării 51 de proiecte de hotărari u se vor face alocări de de la bugetul local pentru diverse deplasări, pentru organizarea unor manifestări legate de sărbători tradiţionale, dar şi pentru unele investiţii în şcoli sau studii de oportunitate

Agendă încărcată pentru următoarea şedinţă de Consiliu Local de la Focşani. Joi, cei 21 de aleşi locali sunt chemaţi pentru a discuta şi vota nu mai puţin de 51 de proiecte de hotărari. Printre deciziile pe care trebuie să le ia consilierii municipali se numără şi alocarea unor sume de bani pentru organizarea unor evenimente de Dragobete, 1 şi 8 martie, dar şi aprobarea deplasării pentru o delegaţie din care va face parte şi primarul Cristi Misăilă, în Japonia, Coreea şi în Republica Populară Chineză, în calitate de membru al delegaţiei oficiale a Asociaţiei Municipiilor din România. În lista proiectelor mai apare aprobarea de investiţii pentru stadionul Milcovul, pentru climatizarea şi alimentarea cu apă a serelor de la Mandreşti sau amenajării diverselor spaţii publice.În cea de-a doua şedinţă ordinară de anul acesta, instituţiile din subordinea CL şi a Primăriei Focşani vor prezenta rapoartele de activitate pentru anul anterior. Este vorba despre S.C. C.U.P. S.A. Focşani, SC CUP Salubritate SA, SC Transport Public SA, SC Administraţia Pieţelor Focşani SA , al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Focşani, al Cantinei de Ajutor Social Focşani, al Căminului pentru Persoane Vârstnice Focşani şi al Serviciului Public Creşe municipiul Focşani.



Se vor aloca 25000 lei pentru sărbătorirea Dragobetului şi zilelor de 1 şi 8 martie



Consilierii locali sunt chemaţi să aprobe 51 de proiecte de hotărari

Printre proiectele de hotărari ce vor fi supuse dezbaterii, se află şI propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 şi 8 Martie 2017, dar şi a alocării sumei de 15.000 lei pentru sărbătorirea zilei de Dragobete, sărbătoare tradiţională românească, în data de 24 februarie 2017. În afară de acestea, se va mai propun acordarea stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, a modalităţii de identificare a beneficiarilor şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, dar şi alocarea de sume pentru diverse proiecte de investiţii la Colegiul “V.D. Cotea”, Liceul de Muzică şi Arte Plastice Gh. Tăttărescu, Colegiile “Ion Mincu”, “Edmond Nicolau” ş.a. . Investiţii se mai propun şi pentru stadionul Milcovul, pentru climatizarea şi alimentarea cu apă a serelor de la Mandreşti sau amenajării diverselor spaţii publice.



Primarul Misăilă doreşte să se deplaseze în ţări din Asia ca membru al unei delegaţii oficiale



Primarul municipiului Focşani doreşte să efectueze o vizită de lucru, ca membru al delegaţiei oficiale a Asociaţiei Municipiilor din România, în Japonia, Republica Coreea şi Republica Populară Chineză în perioada 29 martie - 15 aprilie 2017. Aprobarea deplasării va fi supusă, de asemenea, în şedinţa din 23 februarie a.c.. Tot o deplasare, de data aceasta în Republica Moldova, ar trebui aprobată şi Ansamblului Folcloric “Ţara Vrancea”, în perioada 5-6 martie a.c., la invitaţia primarului localităţii Văleni, raionul Cahul, pentru a susţine un spectacol artistic.





Focşaniul îşi mai face un “frate” în Serbia



Pe ordinea de zi se mai regăsesc diverse proiecte legate de aprobarea unor acorduri de principiu pentru depunerea unor proiecte în parteneriat cu Consiliul Judeţean sau cu Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” pe diverse Axe Prioritare de investiţii. Se mai are în vedere aprobarea înfrăţirii Municipiului Focşani, România cu oraşul Majdanpek, Republica Serbia, dar şi alte municipii şi oraşe din ţară. Alte proiecte sunt legate de organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal din diverse instituţii subordonate Primăriei, precum şI alegerea unor membri în consiliile de administraţie a unor unităţI de învăţămand din partea Consiliul local Focşani. (A.T.)