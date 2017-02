Nini Săpunaru a ”băgat” Romania în infringement

Publicat de Mihai Boicu 1 vizualizari

Nini Săpunaru şi-a făcut o campanie puternică cu Legea supermarketurilor

Comisia Europeană a început procedurile împotriva Romaniei ca urmare a modificărilor făcute anul trecut la Legea 321/2009

Comisia Europeană a deschis procedura de infringement pentru Romania, ca urmare a prevederilor introduse anul trecut în Legea supermarketurilor. Acestea prevăd ca 51% din produsele vandute de retaileri să provină din lanțul scurt de aprovizionare. Modificările la Legea 321/2009 au fost inițiate şi susținte în principal de deputatul PNL Nini Săpunaru, fost preşedinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, pentru încurajarea şi dezvoltarea producătorilor autohtoni. Legea a declanşat dezbateri aprinse şi nu a fost văzut cu ochi buni de marii retaileri, care au susținut că sunt puşi în dificultate. ”Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întarziere a Ungariei şi Romaniei pe motiv că normele lor naționale privind comercializarea cu amănuntul a produselor agricole şi alimentare contravin legislației UE”, se arată într-un comunicat al CE. Punerea în întarziere este o primă etapă a procedurii de infringement. "Mai exact, este vorba de o procedură de punere în întarziere, comunicarea am primit-o astăzi. Romania va avea la dispoziţie două luni de zile în care să răspundă îngrijorărilor Comisiei. Nu am apucat să vedem încă toate detaliile Comisiei pentru că, undeva în cursul serii, vom primi toate aspectele semnalate. Nu sunt însă nişte noutăţi pentru noi, întrucat încă de anul trecut am primit din partea Comisiei Europene o serie de solicitări. Erau practic două, trei articole din lege care ridicau o serie de îngrijorări”, a declarat Horaţiu Radu, agentul guvernamental pentru CJUE, în cadrul unei dezbateri la Parlament. (M. B.)