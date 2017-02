Marian Oprişan susţine revenirea la prefecţii numiţi politic

Publicat de Ziarul de Vrancea 54 vizualizari

Marian Oprişan vrea ca fiecare guvern să îşi pună oamenii în funcţiile de prefecţi

Preşedintele PSD Vrancea a afirmat că numirea unor prefecţi apolitici este ”o chestiune de adormit copiii”

VIDEO preluat de pe contul da facebook-Borcea Stefan

Marian Oprişan, şeful PSD Vrancea şi preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din Romania, susţinea revenirea la numirea politică a reprezentanţilor Guvernului din teritoriu. La ora actuală, prefecţii sunt apolitici, însă sunt ”portiţe” prin care partidele aflate la putere îşi pot numi proprii oameni. Marian Oprişan propune ca fiecare guvern să îşi stabilească singur prefecţii atunci cand vine la putere. “Noi nu trebuie să fim ipocriţi, pentru că Romania este plină de ipocrizie. Cu excepţia faptului să s-a înfiinţat Direcţia Naţională Anticorupţie şi Agenţia Naţională de Integritate şi că avem un parlament pluralist, Romania are aceeaşi administraţie centralizată, ca pe vremea lui Nicolae Ceauşescu. Numirea unor prefecţi chipurile apolitici este o poveste de adormit copiii. Pană acum nu s-a întalnit aşa ceva. Eu nu am întalnit nici un prefect apolitic din cei numiţi pe raza judeţului Vrancea de diferitele guverne de stanga sau de dreapta. Este normal ca atunci cand ai pierdut alegerile, ca în Statele Unite, ca în multe alte ţări din spaţiul Uniunii Europene, o administraţie vine şi alta pleacă şi prefecţii să fie schimbaţi pe criterii politice”, a declarat Marian Oprişan, la finalul şedinţei ordinare de marţi a Consiliului Judeţean. Potrivit acestuia, o schimbare legislativă în acest sens s-ar putea produce în scurt timp. La ora actuală, Vrancea are un prefect numit în funcţie de Guvernul Cioloş, Sorin Hornea. În locul acestuia s-au vehiculat mai multe nume în ultima perioadă, cum ar fi Iulian Matache, care nu a mai prins un loc în Guvern. (Z. V.)