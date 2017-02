Publicat de Alexandra Tataru 41 vizualizari

Direcţia de Dezvoltare şi Servicii Publice Focşani a reparat stricăciunile cu bani din bugetul local

Lucrările superficiale de amenajare a spaţiilor verzi făcute de firma Romprest în cartierul SUD au fost refăcute de DDSP u Firma Romprest nu şi-a asumat vina pentru pagubele produse ca urmare a lucrărilor necorespunzătoare

Ample lucrări de reabilitare urbană s-au desfăşurat în anii trecuţi în cartierele Sud, Laminorul şi Mîndreşti din Focşani. Valoarea totală a proiectului a fost de 15 milioane de euro din fonduri europene. Amenajarea spaţiilor verzi a fost încredinţată firmei Romprest, firmă care aparţine afaceristului cu probleme penale Florian Walter. Primăria Focşani a plătit firmei condusă de acesta 8,1 milioane de lei să pună 200.000 de mp de gazon, peste 15.000 de mp de gard viu şi aproape 3.000 de arbori şi arbuşti. La recepţia lucrărilor din vara trecută s-a constat însă că în locul gazonului şi gardului viu, spaţiile erau invadate de buruieni şi arbori uscaţi. Degradarea gazonului care nu a fost irigat la timp s-a produs în procent de peste 20%, iar gardul viu s-a uscat în proporţie de peste 50%. Mai mult de atat, o parte dintre spaţiile verzi din faţa blocurilor, distruse de buldozere şi degradate prin depozitarea unor materiale de construcţii, nu au mai fost refăcute. Unii locuitori care aveau grădiniţe cu trandafiri aşteaptă şi acum ceea ce edilii au promis că vor reface. Primarul Misăilă a spus, în august 2016, că celor de la Romprest li se va imputa paguba şi nu li se va returna garanţia lucrării pană nu vor repara ceea ce au stricat.



Romprest nu şi-a asumat vina



Din nefericire pentru bugetul local, recent Primăria Focşani a achitat ultima tranşă de 507.599 de lei din banii datoraţi firmei Romprest, delegand DDSP să repare ceea ce trebuia să-şi asume firma care a contractat lucrarea, cea care a cheltuit milioanele încredinţate de municipalitate şi care, în urma unor discuţii avute cu edilul nu şi-a asumat nicio vină. “Toate problemele care au fost constatate în ceea ce priveşte execuţia lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi au fost remediate de Direcţia de Dezvoltare, care a achiziţionat materialul dendrologic, folosind forţa de muncă proprie. Cheltuielile urmează să fie recuperate de la Romprest. Au fost făcute notificări la Romprest, aşteptăm răspuns din partea lor şi, dacă vor răspunde negativ, va trebui să ne adresăm instanţei. Da, au primit toţi banii, mai puţin garanţia de bună execuţie. În mod normal, ar fi trebuit ca din valoarea netă a garanţiei, la momentul semnării procesului verbal al recepţiei tehnice, 70 % să fie restituit, urmând ca 30% să fie plătiţi după expirarea perioadei de garanţie, care este de un an de zile. În luna noiembrie s-a făcut ultima plată. Nu puteam să nu plătim, pentru că am fi fost penalizaţi. Urmează să recuperăm banii de la Romprest. Dacă nu sunt de acord cu restituirea, îi chemăm în instanţă. Ei spun că nu este vina lor şi nu trebuie să facă ei lucrările”, a declarat primarul Cristi Misăilă într-o recentă conferinţă de presă. (A.T.)