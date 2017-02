Sună mobilizarea pentru susţinătorii partidului “roşu” - Normă obligatorie de semnături pentru guvernul Grindeanu

Publicat de Ziarul de Vrancea 153 vizualizari

Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD

E oficial! Se strang semnături pentru susţinerea guvernului Grindeanu! Organizaţia PSD Vrancea, dar şi celelalte organizaţii judeţene din ţară au primit o adresă oficială din partea Comitetului Executiv Naţional al PSD. Decizia s-a luat în şedinţa din 2 februarie 2017 în care s-a decis demararea unei acţiuni de strangere de semnături pentru susţinerea Guvernului condus de Prim-Ministrul Sorin Grindeanu şi pentru acordarea unei mai mari legitimităţi a acestuia. Acţiunea se doreşte a fi un răspuns la protestele care au avut loc în ultimele zile în ţară. Astfel, fiecare organizaţie locală PSD a primit un model al listei de semnături în care se specifică faptul că “fiecare organizaţie are ca sarcină strângerea a minimum 40.000 de semnături”. Semnăturile sunt necesare pentru “susţinerea măsurilor economice şi a măsurilor privind modificarea legislaţiei penale adoptate de Guvernul condus de Prim-Ministrul Sorin Grindeanu. Campania de strângere a semnăturilor de susţinere se va desfăşura în perioada 3-17 februarie 2017 în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti, de către organizaţiile judeţene şi de sector ale PSD”, se arată în adresa oficială trimisă organizaţiilor judeţene. Din adresă mai reiese faptul că fiecărei localităţi din Vrancea i-au fost repartizate un număr de 1000 semnături, iar listele se vor depune la sediul PSD Vrancea, până în ziua de vineri, 17 februarie 2017.” Listele de semnături trebuie să fie îndosariate şi să se treacă numărul de semnături strânse de fiecare organizaţie”, se mai specifică la finalul adresei care are semnătura preşedintelui PSD Vrancea, Marian Oprişan. Unele surse vehiculează faptul că semnătura lui Marian Oprişan ar fi substituită, acesta fiind plecat în străinătate, iar relaţia dintre M.O. şi Liviu Dragnea nu ar fi chiar atat de cordială. (A.T., G. S.)