Liberalii vor dansa la bal

A treia ediţie a balului liberalilor va avea loc sambătă seară u peste 400 de liberali vor participa la evenimentul care va avea şi un scop de susţinere a unei tinere talentate a judeţului u anul acesta se vor împlini 137 de ani de liberalism vrancean

Sambătă seară liberalii se vor reuni la un mare bal, devenit deja tradiţional. Încă de la prima ediţie, scopul evenimentului a fost şi unul de susţinere a tinerelor talente, liberalii considerand că trebuie să susţină şi să promoveze cel puţin un tanăr talentat al judeţului. “Şi la ediţiile precedente s-au făcut acte de caritate pentru tineri talentaţi vranceni care au fost susţinuţi în demersurile lor din domenii diferite. Liberalii vor continua să pună în aplicare ideea de a susţine elevii talentaţi din judeţul Vrancea, asigurandu-le o bursă de merit în limita fondurilor stranse”, a comunicat Cristi Irimia, purtătorul de cuvant al PNL Vrancea. La această ediţie a balului, susţinerea se va îndrepta către o tanără extrem de talentată în muzică, Giada Giardinelli. Tanara a caştigat în iulie medalia de aur şi titlul de campion mondial absolut la teatru, la Campinatul Mondial al Artelor de la Hollywood, Los Angeles.



137 de ani de liberalism vrancean



Balul de sambătă are menirea să marcheze şi 137 de ani de liberalism în Vrancea. Istoria Focşaniului a fost marcată de-a lungul timpului de o puternică organizaţie liberală, astfel s-a considerat că, cel puţin o dată pe an, este nevoie de o reuniune într-un cadru festiv pentru a reaminti tuturor principiilor în care cred liberalii. “În jurul anului 1880, presa locală a timpului făcea referire la conducătorii Partidului Naţional Liberal din judeţul Putna, anume avocatul Gheorghe Orleanu, primar al oraşului Focşani, care se pare că a fost unul dintre primii lideri ai organizaţiei putnene. Documentele de arhivă, presa locală şi scrierile cu caracter memorialistic demostrează că la doar cinci ani după ce partidul lua fiinţă la nivel naţional în urbea de pe malul Milcovului exista o puternică organizaţie liberală. Unul dintre elementele care îi individualizează pe liberali în spectrul politic de astăzi este acela că au istorie, tradiţie şi valori clar definite. Istoria reprezintă una dintre resursele forţei şi determinării noastre de a ne bate pentru principiile în care credem”, au transmis reprezentanţii PNL.La eveniment este aşteptată şi Raluca Turcan, preşedinte interimar al PNL. De asemenea, mai sunt aşteptaţi deputaţi şi senatori, dar nu a confirmat prezenţa niciun parlamentar invitat. “Partidul Naţional Liberal demonstrează prin această acţiune că este un partid viu, un partid al oamenilor şi pentru oameni. Balul liberal este un eveniment care se adresează tuturor vrancenilor care au principii asemănătoare cu cele ale membrilor partidului nostru. Vom încerca să continuăm această tradiţie fără să uităm să includem şi componenta filantropică ”, a transmis preşedintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma. (A.T.)