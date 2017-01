Consiliul Judeţean face şedinţă extraordinară pentru drumuri

Publicat de Mihai Boicu 70 vizualizari

Consiliul Judeţean s-a apucat de şedinţe chiar de la început de an

Consilierii judeţeni au de dezbătut zece proiecte privitoare la drumurile judeţene care vor fi modernizate cu fonduri europene u de asemenea, la şedinţă va fi numit, temporar, un director la Evidenţa Persoanelor

Consiliul Judeţean Vrancea a fost convocat astăzi în şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi aflându-se mai multe proiecte referitoare la cele cinci drumuri judeţene care vor fi modernizate cu fonduri europene. Cinci proiecte au ca obiect aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, studii de teren şi a indicatorilor tehnico – economici. Alte cinci proiecte se referă la aprobarea acestor investiţii, precum şi a acordurilor de parteneriat cu localităţile prin care trec aceste drumuri. CJ a solicitat finanţare la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud – Est Brăila pentru cinci drumuri care se află într-o stare dezastruoasă. DJ 202 E limită jud. Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa- Tîmboeşti – Bordeşti are o lungime de 22,517 km şi o valoare a investiţiei de 56,8 milioane lei. DJ 205 C Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu are o lungime de 15,187 km şi necesită 47,1 milioane lei pentru modernizare. DJ 204 P Gugeşti – Dragosloveni – Gura Caliţei – Dealu Lung – Tinoasa – Poeniţa – Dumitreşti are 33,72 km lungime şi are nevoie de fonduri în valoare de 243,3 milioane lei. Suma este mult mai mare decât în cazul altor drumuri, pentru că acest drum străbate zone cu relief dificil şi alunecări de teren, fiind nevoie de lucrări de o complexitate mai mare. DJ 205 R Gologanu – Slobozia – Ciorăşti are o lungime de 16,97 km, iar suma solicitată pentru asfaltare şi alte lucrări se ridică la 26,9 milioane lei. DJ 205 B străbate localităţile Dumbrăveni – Gugeşti – Popeşti – Urecheşti – Budeşti – Coteşti – Blidari – Bonţeşti – Dălhăuţi – Faraoanale – Rîmniceanca – Beciu – Odobeşti pe o lungime de 29,476 km. Pentru modernizarea acestui drum este necesară suma de 109,4 milioane lei. Valoarea totală a proiectelor se ridică la 483 milioane lei. Modernizarea drumurilor ar urma să dureze cel puţin trei ani şi jumătate. Cum însă la CJ au fost tot timpul probleme în derularea proiectelor cu fonduri europene, nu este exclus să apară surprize. Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a şedinţei CJ este exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv la Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea de către Cătălin Ciobotaru, inspector, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul regim evidenţă din cadrul Biroului de evidenţă a persoanelor, pe o perioadă de 6 luni. Funcţia a rămas vacantă, după ce fostul director a ieşit la pensie. (Mihai BOICU)