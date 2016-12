Vrancea a primit peste 8 milioane de euro pentru infrastructura afectată de inundaţii

Publicat de Ziarul de Vrancea 49 vizualizari

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean s-a aprobat rectificarea bugetară

Guvernul a alocat 35,622 milioane lei pentru Consiliul Judeţean Vrancea şi localităţile care au avut drumuri stricate de inundaţii u CJ a primit cei mai mulţi bani, 24,474 milioane lei, pentru reparaţii la drumurile judeţene

Actualul Guvern a alocat o sumă importată pentru judeţul Vrancea, pentru infrastructura afectată de inundaţiile care au avut loc în toamna acestui an. Judeţul Vrancea a primit în total, din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului, suma de 35,622 milioane lei pentru intervenţii la drumuri, şanţuri şi poduri. În luna octombrie, judeţului nostru i-au mai fost alocate peste 10 milioane de lei tot pentru infrastructură, cel mai mare beneficiar al fondurilor fiind Consiliul Judeţean Vrancea. Şi de această dată, CJ a primit cei mai mulţi bani, 24,474 milioane de lei din suma repartizată, pentru 57 de obiective care necesită intervenţii.



Consilierii PNL au cerut explicaţii în şedinţa ordinară



În şedinţa ordinară din 27 decembrie a C.J. Vrancea, condusă de vicepreşedintele Ionel Cel-Mare, consilierii PNL nu au fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind reactualizarea devizului şi a indicatorilor socio-economici privind DJ 205 D, motivul fiind acela că acest proiect a fost trimis cu prea puţin timp înainte şi nesupus comisiei pentru a fi consultat. Nelămurirea consilierilor PNL a mai fost şi faptul că suma iniţială de 104 milioane lei alocată a crescut la aproximativ 140 milioane lei. Au fost generate cateva discuţii pe marginea acestui proiect, Romeo Iordache oferind cateva explicaţii cu privire la acordurile contractuale şi la indicii de inflaţie calculaţi lunar de Institutul Naţional de Statistică. Proiectul de hotărare a fost aprobat de majoritatea consilierilor PSD, opoziţia abţinandu-se de la vot. Discuţii s-au mai iscat şi cu privire la cheltuirea fondurilor primite pentru drumurile afectate de calamităţi, răspunsul alambicat al lui Romeo Iordache fiind contestat de PNL-işti, în special de consilierii Emilian Diaconu şi Cristi Irimia care au nuanţat ideea că, totuşi, guvernul Cioloş, atat contestat de Marian Oprişan, a alocat suma de 35 milioane lei. „Acesta ar fi fost cel mai pertinent răspuns pe care ar fi trebuit să-l dea consilierii PSD şi Marian Oprişan”, a spus la finalul şedinţei Cristi Irimia.



Cum au fost repartizate fondurile pe localităţi



În afară de CJ, 46 de localităţi au primit fonduri pe final de an. Chiar dacă banii nu vor mai putea fi cheltuiţi până la finalul anului, sumele vor rămâne pentru anul viitor. Sumele alocate pe localităţi sunt de la câteva mii de lei, până la peste 1,3 milioane lei la Coteşti sau peste 1,6 milioane lei pentru comuna Vrâncioaia. CJ a aprobat introducerea sumei primite de la Guvern în bugetul instituţiei la rectificarea efectuată la şedinţa de ieri. De asemenea, la suma pentru reparaţiile la drumurile judeţenes-a mai efectuat o rectificare de 5,2 milioane lei pentru lucrările de modernizare la DJ 205 D Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti. (M.B., A.T.)



Sumele alocate pentru Vrancea



Consiliul Judeţean – 24,474 milioane lei

Andreiaşu de Jos – 704.000 lei

Bârseşti – 8000 lei

Bogheşti – 106.000 lei

Bordeşti – 14.000 lei

Broşteni – 39.000 lei

Chiojdeni – 244.000 lei

Cârligele – 4000 lei

Corbiţa – 8000 lei

Coteşti – 1,342 milioane lei

Dumbrăveni – 203.000 lei

Dumitreşti – 371.000 lei

Fitioneşti – 364.000 lei

Gugeşti – 240.000 lei

Gura Caliţei – 346.000 lei

Homocea – 273.000 lei

Jariştea – 11.000 lei

Jitia – 15.000 lei

Mera – 219.000 lei

Năruja – 30.000 lei

Nereju – 204.000 lei

Nistoreşti – 40.000 lei

Obrejiţa – 28.000 lei

Odobeşti – 183.000 lei

Paltin – 44.000 lei

Panciu – 513.000 lei

Păuleşti – 39.000 lei

Ploscuţeni – 511.000 lei

Poiana Cristei – 98.000 lei

Popeşti – 329.000 lei

Răcoasa – 740.000 lei

Reghiu – 147.000 lei

Rugineşti – 30.000 lei

Sihlea – 6000 lei

Slobozia Bradului – 227.000 lei

Soveja – 327.000 lei

Spulber – 71.000 lei

Suraia – 35.000 lei

Străoane – 19.000 lei

Tănăsoaia – 10.000 lei

Ţifeşti – 75.000 lei

Tâmboeşti – 267.00 0 lei

Tulnici – 23.000 lei

Urecheşti – 352.000 lei

Vidra – 149.000 lei

Vintileasca – 494.000 lei

Vrâncioaia- 1,646 milioane lei