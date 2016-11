CJ vrea fonduri europene de peste 7milioane euro pentru două clădiri

Publicat de Mihai Boicu 89 vizualizari

Tribunalul Vrancea are nevoie de aproape 5 milioane de euro pentru reabilitare

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa extraordinară proiectele de reabilitare cu fonduri europene a fostului Tribunal Vrancea şi a Secţiei de ştiinţe ale naturii din cadrul Muzeului Vrancei

Consiliul Judeţean Vrancea a aprobat la şedinţa extraordinară de ieri documentaţiile şi depunerea a două proiecte de reabilitare a unor clădiri pe care le are în administrare, pentru a fi reabilitate cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional. Fondurile necesare se ridică la aproape 20 de milioane de euro, pentru fostul sediu al Tribunalului Vrancea şi Secţie de ştiinţe de ale naturii şi acvariu din cadrul Muzeului Vrancei – Casa Tatovici. Clădirea fostului tribunal necesită cei mai mulţi bani pentru lucrări de consolidarea, restaurare şi punere în valoarea. Estimările firmei angajate de CJ să facă documentarea arată că sunt necesare 21,5 milioane lei, inclusiv TVA, adică aproape 5 milioane euro. Durata de realizare a investiţiei este de 36 luni. Construcţiile ocupă 1715 mp, iar suprafaţa desfăşurată este de 5115 mp. ”Clădirea fostului Tribunal Vrancea este construităîn anul 1909 în stilul românesc creat de şcoala de Arhitectură a arhitectului Ion Mincu (personalitate focşăneană care vinde terenul – aflat în proprietate – prefectului jud. Putna în 1908, special pentru a se construi Palatul de Justiţie). împreună cu celelalte monumente din zonă – Banca Naţională, Palatul Administrativ, construite în acelaşi stil – menţin aspectul de oraş românesc al Focşaniului de la finele sec. al XIX-lea, începutul sec. XX. Clădirea, amplasată în zona centrală a oraşului Focşani, a fost realizată după planurile arhitecţilor Al. Clavel şi C. Baicoianu. Inaugurarea Palatului de Justiţie are loc în ziua de 2 aprilie 1912”, se aratăîn referatul proiectului de hotărâre aprobat de consilierii judeţeni. Tribunalul a fost grav afectat de cutremurele din 1940, 1977 şi din 1986, iar ultimele intervenţii din anii 80 nu au ajutat prea mult clădirea.



Fosta Prefectură a fost abandonată



Cealaltă clădire pe care CJ vrea să o consolideze şi să o restaureze cu fonduri europene este Casa Tatovici, unde funcţionează Secţia de ştiinţe ale naturii şi acvariu. Fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor se ridică la 11,7 milioane lei,adică aproximativ 2,5 milioane euro. Suma a fost anunţată chiar în şedinţa de ieri, după ce în proiect valoarea totală a investiţiei era de peste 16 milioane lei. Daniela Olaru a justificat că s-a luat în considerare un TVA de 24% din vechiul proiect, dar liberalii au atras atenţia că acesta nu justifică o diferenţă atat de mare.Suprafaţa construită a Casei Tatovici este de 358,92 mp, iar cea desfăşurată de 1035 mp. Durata de realizare a lucrărilor este de 36 de luni. Consiliul Judeţean nu are o istorie fericităîn reabilitarea clădirilor pe care le deţine. Un exemplu este, din păcate, clădirea fostei prefecturi Putna a fost practic abandonată de Consiliul Judeţean în ultimii ani, după ce s-au efectuat o serie de lucrări de consolidare. în ciuda promisiunilor făcute de Marian Oprişan, la clădire nu s-a mai întâmplat nimic, iar fondurile alocate pentru acest an au fost retrase. (Mihai BOICU)