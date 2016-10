Candidatura lui Noană l-ar fi readus în PNL pe Trofin. S-a răzgandit din cauza unui “sforar” şi a unui “pierzător”

Publicat de Iulia Cretu 1 vizualizari

Tudorel Trofin a demisionat din PNL în aprilie 2016

Tudorel Trofin, fostul viceprimar al Focşaniului, susţinut de PNL, în fostul mandat, a reacţionat dur pe o reţea de socializare după urzelile din sanul formaţiunii liberale vrancene

Degringolada din PNL, creată de grupurile de interese cu privire la stabilirea candidaţilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, i-a determinat pe unii foşti membri liberali să reacţionize în media. Tudorel Trofin, fost viceprimar al Focşaniului şi fost consilier municipal din partea acestui partid în mandatul trecut, a postat pe facebook o reacţie după ce Cătălin Toma a anunţat, duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, cooptarea în echipa pentru Parlament a profesorului Cornel Noană, de la Colegiul Unirea. Noană, ca de altfel şi Trofin, au demisionat din PNL în luna aprilie a acestui an, nemulţumit de nominalizarea lui Ion Ştefan drept candidat la Primăria Focşani. Prin reacţia sa publică, Tudorel Trofin îI aduce acuze fostului său şef de la partid, Nini Săpunaru, pe care-l numeşte “sforar” şi “prietenul fiscal al lui Oprişan”. “Astăzi, văzand candidatura probabilă a lui Cornel Noană pentru parlament din partea PNL, am luat în calcul nu doar susţinerea personală a acestuia ci chiar reînscrierea în randurile acestui partid! Ceea ce s-a întamplat ulterior însă, în cadrul şedinţei de CJEX unde pierzătorul de serviciu Ştefan Ion şi sforarul Nini Săpunaru, prietenul fiscal al lui Oprişan, cel care a distrus atatea cariere ale unor oameni tineri în politica liberală vranceană, cel care s-a înconjurat doar de oameni de paie, responsabilul direct pentru longevitatea la guvernarea locală a Psd de după 2006, cel care a privat Focşaniul de un primar liberal în 2016, au reuşit prin metode brevetate să încurce progresul politic din PNL Vrancea! Aştept cu mare interes, atat reacţia Preşedintei Alina Gorghiu, cat şi a celorlalţi colegi din Biroul Naţional al PNL dar cel mai important, al membrilor din PNL Vrancea care au asistat pasiv la vanzarea alegerilor locale şi care sper că în al 12-lea ceas să-i trimită pe cei doi la groapa politicii vrancene! În sens contrar, mă voi felicita încă o dată pentru decizia luată în aprilie de a părăsi acest partid sau grup de interese materiale, cum vreţi să-i spuneţi, de unde doar 10-15 profită, în frunte cu Săpunaru, iar ceilalţi sunt complici fără voie la dominaţia politică a PSD!!!”, a precizat Tudorel Trofin. (I. C.)