CJ Vrancea, premiu pentru proiecte sociale

Gala de excelenţă în administraţie a cuprins evaluarea a 148 de proiecte

Consiliul Judeţean Vrancea a primit un premiu la cea de-a XII-a ediţie a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment organizat de Portalul naţional de Administraţie publică www.Administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii, având ca partener Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Gala s-a desfăşurat la finele lunii septembrie la Poiana Braşov. La eveniment au participat o sută de persoane, lideri din administraţia publică centrală şi locală, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. “În cadrul Galei au fost premiate cele mai importante proiecte derulate în acest an de către instituţiile administraţiei publice locale. Jurizarea a fost efectuată de echipa redacţională a portalului Administratie.ro împreună cu o echipă de specialişti din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; Ordinul Arhitecţilor din România; Registrul Urbaniştilor din România; Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii şi Federaţia Industriei Hoteliere din România, dintr-un număr total de 148 de proiecte”, după cum se arată pe portal. La categoria “Premiul de excelenţă pentru cele mai importante proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale”, a primit o distincţie şi CJ Vrancea pentru proiectul “Înfiinţarea Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare”. Este al doilea an consecutiv în care CJ Vrancea este premiat la categoria socială. La Gala din 2016, s-au mai premiat cele mai bune proiecte de investiţii în infrastructură, urbanism, educaţie, sănătate sau turism. Decernarea premiilor pentru cele mai bune rezultate în domeniul administraţiei publice a fost precedată de un seminar dedicat managementului modern în administraţie, un domeniu deosebit de important pentru o administraţie publică de tip european. (I. C.)