Oprişan nu şi-a strans cvorum la şedinţa UNCJR

Publicat de Iulia Cretu 52 vizualizari

Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din Romania a fost amânată din lipsă de cvorum. Şedinţa, care trebuia să se desfăşoare luni la Palatul Parlamentului, în Bucureşti, s-a amânat din lipsă de cvorum, în sală fiind prezenţi doar 20 de membri, deşi îşi anunţaseră participarea 30.

Cand a văzut că nu toţi colegii sunt prezenţi, Marian Oprişan, preşedintele UNCJR, a spus că s-au cheltuit banii pe deplasări în condiţiile în care şedinţa nu s-a mai ţinut. “Neavând cvorumul necesar va trebui să amânăm şedinţa. Asta este... Îmi pare rău că am făcut drumul degeaba. Am cheltuit şi banii pe deplasări din punctul acesta de vedere. Au confirmat 30 de colegi şi ceilalţi au spus că îşi desemnează colegii vicepreşedinţi. Din nefericire, colegii nu sunt prezenţi. Rămâne să vorbesc eu personal cu fiecare dintre dumneavoastră şi să o convocăm la o dată ulterioară”, a spus Oprişan. Temele de pe ordinea de zi a adunării au fost: dezbateri pe tema domeniilor prioritare de interes ale administraţiilor publice judeţene cu reprezentanţii Guvernului; înlocuirea membrilor Consiliului Director al UNCJR ce au pierdut/schimbat mandatul electoral în urma alegerilor locale din iunie 2016; desemnarea membrilor în cadrul delegaţiei române la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE); înlocuirea membrilor şi supleanţilor care au pierdut mandatul electoral în cadrul delegaţiei române la Comitetul Regiunilor. (I. C.)