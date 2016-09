Ce-a făcut delegaţia din Focşani în Serbia, la Majdanpek

Publicat de Alexandra Tataru 79 vizualizari

Delegaţia din partea Primăriei Focşani a participat la Zilele Municipiului Majdanpek, Serbia u focşănenii au avut o întalnire cu preşedintele Consiliului Local şi cu primarul localităţii

La invitaţia autorităţilor municipale din Majdanpek, Serbia, s-au deplasat consilierii Daniel Ungureanu (PSD), Ana Maria Dimitriu (PNL), Carmen Pascaru, consilier juridic angajat în Aparatul Permanent al CL, şi Marius Manoliu, consilier personal al primarului Cristi Misăilă. Aceştia au participat la Zilele Municipiului, dar şi la activităţile propuse în programul cultural, în perioada 11-17 septembrie a.c.

Delegaţia focşăneană a fost întampinată de autorităţile locale şi invitată să participe la o şedinţă festivă a Consiliului Local, prilej cu care i-au cunoscut pe primarul localităţii, Dejan Vagner, şi pe şeful Consiliului Local Majdanpek, Slavisa Bozinovic. “Primăria este micuţă, simplă, dar organizată eficient, cu puţine ghişee, dar mai multe birouri. Sala de şedinţe a CL este, în schimb, spectaculoasă, spre deosebire de restul clădirii Primăriei. Am avut ocazia să participăm la Zilele oraşului, să mergem la un spectacol de folclor, dar am vizitat şi mina de cupru din apropiere. Este o comunitate mică cu oameni foarte primitori”, ne transmite Ana-Maria Laura Dimitriu, consilieră locală PNL. Membrii delegaţi din Focşani au lansat o invitaţie autorităţilor din Majdanpek de a vizita din nou Focşaniul, foarte probabil la Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului, urmand ca aceştia să analizeze oportunitatea de menţinere şi continuare a relaţiilor reciproce.

Municipiul Majdanpek este un oraş în Serbia, situat foarte aproape de graniţa cu Romania, în districtul Bor, cu o populaţie sub 10.000 locuitori. Zona este cunoscută pentru exploatările de cupru (sec. XVII) şi industria metalurgică, procesul de industrializare rapidă începand cam de la jumătatea secolului XX. În regiune, alături de populaţia sarbă, trăiesc vlahii, romani din regiunea Timok. (AlexandraTĂTARU)