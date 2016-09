Ministrul de Interne către prefect: “spuneţi dacă veţi candida, pentru a găsi un înlocuitor”

Publicat de Iulia Cretu 1 vizualizari

Prefecţii la şedinţa de bilanţ împreună cu premierul Dacian Cioloş

Dragoş Tudorache, ministrul Internelor a cerut prefecţilor să se hotărască repede dacă sunt interesaţi să candideze la parlamentare u romanii îşi aleg noua componenţă a Parlamentului pe 11 decembrie

Dragoş Tudorache, ministrul de Interne din Guverul Romaniei, i-a avertizat pe prefecţii din teritoriu că îi va fi greu să-şi menţină încrederea în ei dacă vor avea vreo implicare politică. Tudorache le-a atras atenţia reprezentanţilor Guvernului asupra implicării politice la videoconferinţa pe care a convocat-o miercuri. Tudorache le-a mai spus prefecţilor, inclusiv celui de Vrancea, Sorin Hornea, că în cazul în care se gandesc să candideze, să anunţe pentru a li se găsi înlocuitori. “Nu am niciun motiv să mă îndoiesc de experienţa şi capacitatea dumneavoastră de a gestiona acest proces electoral. Cu toţii aveţi sprijinul meu şi al conducerii MAI, însă nu veţi avea nicio înţelegere din partea mea în ceea ce priveşte lipsa de echidistanţă. Plecăm de la un capital de încredere de 100%, dar îmi va fi dificil să îmi menţin încrederea dacă veţi avea vreo implicare politică. Cei care intenţionaţi să vă asumaţi o poziţie politică vă rog să ne spuneţi asta cât mai repede, pentru a găsi un înlocuitor în judeţ”, a declarat Dragoş Tudorache, conform unui comunicat al MAI. Atenţionarea vine în mod special şi către prefectul de Vrancea, Sorin Hornea, despre care se ştie că are o apropiere faţă de PNL. Surse politice chiar îl anunţau, la un moment dat, pe Hornea ca posibil candidat la alegerile parlamentare din decembrie din partea liberalilor. Acesta a mai candidat, de altfel, la parlamentare, în urmă cu patru ani, din partea PP-DD.



Alegeri pe 11 decembrie



Revenind la pregătirile pentru alegeri, Comisia Tehnică Centrală a trecut în revistă stadiul măsurilor organizatorice dispuse până în prezent, ministrul Tudorache solicitând urgentarea întocmirii caietelor de sarcini în vederea demarării procedurilor privind achiziţionarea serviciilor de tipărire a buletinelor de vot, astfel încât această operaţiune să se desfăşoare fără întârzieri. Ministrul de Interne le-a cerut celor implicaţi în organizarea alegerilor să respecte termenele prevăzute în calendarul aprobat prin hotărâre de guvern. S-a solicitat Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care pune la dispoziţie hârtia pentru tipărirea buletinelor, să se asigure că aceasta este de calitate şi că nu sunt diferenţe între loturile care vor fi trimise în teritoriu. Referindu-se la votul din străinătate, Tudorache a reliefat importanţa rolului MAE în evaluarea necesarului de secţii de votare din străinătate, având în vedere că în funcţie de această analiză se stabilesc o serie de aspecte logistice şi administrative, inclusiv cantităţile de materiale necesare votării. (I. C.)