Vlad Miriță a cântat la Mănăstirea Dealu la invitația Parohiei Irești

Copiii au vizitat mai multe muzee și mănăstiri

Tenorul Vlad Miriță a fost invitatul Parohiei Irești la Mănăstirea Dealu, Târgoviște, pentru a cânta alături de Corul parohiei și Carmen Mustață în cadrul unei tabere gratuite

”Pe urmele Sfinților”oferită pentru 25 de copii. ”

Într-un secol în care nu mai găsim timp nici pentru noi, există oameni care își fac timp pentru alții. Mulțumim pentru cântec și cuvântul plin de trăire și motivație!”, a scris preotul paroh. Ionel Miron, pe pagina de facebook ”Corul Parohiei Irești”. Parohia Ireşti a organizat tabăra misionară "Pe urmele Sfinților", cu durata de 4 zile, cu Binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, de care au beneficiat gratuit 25 de copii, sub supravegherea atentă a cinci adulți. ”În general, toate activitățile pe care Parohia Ireşti le desfășoară, implică, pe lângă familia preotului , o întreagă echipă de oameni devotați, care nu se vede, dar fără de care nu am reuși”, a transmis preotul Ionel Miron. (A.T.)